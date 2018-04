Klienti padlých makléřů jdou do ulic

Ten peníze nemá a už tři víc než půl roku je marně žádá od vlády. Přitom se blíží chvíle, kdy už nebude mít kam couvat. Znovu odložit zahájení výplat mu totiž zákon nedovoluje.

Sdružení Jistota a Budoucnost, v němž je 12 tisíc klientů KTP, už začalo mobilizovat své členy a zve i ty, kteří přišli o peníze v Private Investors. Mají 25. června přijet s transparenty na pražské Malostranské náměstí, aby poblíž Parlamentu upozornili, že po roce, který uplynul od krachu, nemají své peníze.

"To, co garanční fond vzkazuje lidem, je urážející. Upozorníme i na to, že policie nepracuje rychle. Šéf KTP byl rok ve vazbě, pustili ho a výsledek šetření nikde," říká šéfka sdružení Ladislava Jindřichová.

Autobusy budou členy sdružení svážet z několika měst. V záloze mají i připravenou žalobu na garanční fond. "Žaloba je na místě. Vše se jen svaluje na zákony. Jsem připraven ji podat," říká advokát Jan Kalvoda zastupující členy sdružení.

Fond je ve svízelné situaci. "Přijde-li tak masová žaloba, musíme zažalovat vládu za to, že nám nepůjčila," říká šéf správní rady fondu Petr Koblic. Klienty Quanta rozhořčilo, že garanční fond chce 21. června začít odškodňovat tak, že vyplatí tisícikorunu 10 nejstarším zákazníkům. Fond má něco přes 8 milionů a nechce je drobit mezi tisíce lidí, protože by pak i polovinu spolklo poštovné.

"Do července 2004 nám nepřijdou další peníze. Zřízením fondu nekončí povinnost vlády. Musí zařídit, aby byl i funkční," tvrdí šéf fondu Jiří Korb. Půjčku pro fond vláda zvažovala už dvakrát a neschválila ji. Celkem fond zřejmě bude muset vyplatit 2,5 miliardy. A fungovat má z příspěvků od makléřů. Stát má pomoci, když příspěvky nestačí.

"Jenže fond má být pojistkou pro budoucnost. Vznikl a rok nato padlo KTP. Quantum byl tak velký podvod, že na něj nikdy nebudeme mít dost peněz," upozorňuje Koblic. Ministr Bohuslav Sobotka chce ještě jednou vládě navrhnout 195milionovou půjčku pro fond. Návrh má být hotov koncem června. Kdy jej ministři projednají, není jisté.