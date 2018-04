Klienti, těšte se, změny poplatků se blíží!

V letošním roce se o , poplatcích a ziscích popsalo opravdu hodně papíru. Nejvíce se mluvilo o poplatku za zrušení účtu. Naprostá většina bank tento poplatek již klientům při odchodu neúčtuje. Výjimkou zůstává pouze Poštovní spořitelna patřící do skupiny ČSOB, která klientovi při zrušení postžirového programu naúčtuje 200 korun. Komerční banka zde stojí na druhé straně problému, protože byla první velkou bankou, která tento poplatek zrušila již na začátku roku 2004, což sama ráda připomíná.

Na přelomu listopadu a prosince banka představila nový sazebník, který obsahuje řadu změn oproti stávající platné verzi (novou verzi sazebníku naleznete ZDE). Změny, které se v něm objeví, jdou oběma směry – banka některé položky zlevňuje, jiné naopak zdražuje. Rozhodně však pro tento sazebník platí, že více na poplatcích zaplatí od nového roku ten, kdo nevyužívá kanálů . Co nás tedy konkrétně čeká?

Komerční banka v první řadě nebude účtovat poplatky spojené s rušením produktů či služeb (týká se to například zrušení trvalého příkazu či inkasa). Klientovi se tak uleví zejména na pobočce, protože nyní poplatek účtovaný za zrušení trvalého příkazu a inkasa dosahoval 60 korun. Banka tak narozdíl od ostatních změnila náhled na tyto služby. Jiné bankovní domy totiž účtují poplatky spíše za zrušení příkazu či inkasa místo, aby zpoplatňovaly jeho změny.

Kšá od přepážek!

Kanály přímého bankovnictví propagují aktivně všechny banky. KB se v tomto směru poněkud odchýlila od obecného proudu již v lednu 2005, kdy v novém sazebníku navýšila poplatky za jednorázové platební příkazy podané jak přes telefonní tak internetové bankovnictví. Na Expresní lince například při zadávání šestého a dalších příkazů k úhradě v měsíci zaplatíte 10 korun. Nyní KB tuto položku zrušila a za příkaz bude jednotně účtována cena 6 Kč.

V rámci přímého bankovnictví snižuje KB poplatky i při zřízení či změně trvalého příkazu k úhradě. Připojila se tak k většině bank, které nabízejí tyto služby bez poplatku. Úspora pro klienty je ve výši 20 korun za jedno zadání či změnu. Levnější bude pro klienty i zřízení a změna inkasa. O 30 korun zlevní v případě využití telefonního bankovnictví (nově 30 Kč) a o 15 korun v případě zadání požadavku týkajícího se inkasa na pobočce (nově 45 Kč). Tytéž poplatky budou účtovány při zřízení a změně trvalého příkazu, ale v tomto případě to znamená naopak zvýšení ceny o 15 korun.

V rámci výše popsaných změn Komerční banka naopak zvýší cenu za papírový platební příkaz zadaný na pobočce, a to na 20 korun z původní desetikoruny.

Hlavní změny v sazebníku Komerční banky od 1. ledna 2006 Název poplatku Cena do 31.12.2005 Cena od 1.1.2006 Příkaz k úhradě nebo inkasu (pobočka) 10 Kč 20 Kč Příkaz k úhradě (telebanking) 1.-5. položka a od 6. výše 6 Kč a 10 Kč 6 Kč Povolení a změna inkasa (telebanking) 60 Kč 30 Kč Povolení a změna inkasa (pobočka) 60 Kč 45 Kč Zrušení inkasa (pobočka nebo telebanking) 60 Kč 0 Kč Změna trvalého příkazu (internetbanking) 20 Kč 0 Kč Změna trvalého příkazu (pobočka) 30 Kč 45 Kč Zrušení trvalého příkazu (internetbanking, telebanking, pobočka) 20/30/30 Kč 0 Kč Výběr hotovosti na přepážce do 10 tis. Kč 50 Kč 60 Kč Výběr hotovosti na přepážce nad 10 do 100 tis. Kč 35 Kč 45 Kč Výběr hotovosti na přepážce nad 100 do 2 mil. Kč 100 Kč 110 Kč Běžný účet v Kč 60 Kč 50 Kč Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank 35 Kč 39 Kč

Zdroj: webové stránky KB

Vybírejte pouze u bankomatu KB

Další navýšení ceny lze najít u často používané služby – výběru hotovosti platební kartou z . Zdražení se týká výběrů hotovosti z cizích bankomatů, a to z 35 na 39 Kč. Jaký je argument banky? Dle tiskové zprávy: „KB v posledních letech výrazně rozšířila bankomatovou síť a podporovala využívání bankomatů KB. Zároveň se KB rozhodla, s ohledem na související náklady mezibankovního styku, zvýšit poplatek za používání bankomatů cizích bank…“

Zvyšování ceny se dotkne i nejlevnějšího balíčku služeb s názvem Ideal konto, které podraží z původních 19 na 34 Kč. Odůvodnění opět v tiskové zprávě: „KB ruší poplatek za nevyužívání kanálů přímého bankovnictví, který činí 20 Kč. Tento poplatek se v současné době vztahuje především k Ideal kontu,…. Měsíční poplatek za vedení Ideal konta se zvýší na 34 Kč. Většina klientů disponující tímto účtem přímé bankovnictví nevyužívá. Pokud nabudete přesvědčení, že některý z kanálů přímého bankovnictví budete potřebovat, rozhodně ho samostatně nepořizujte k Ideal kontu. Vyberte si některý z dražších balíčků, i tak vás s přímým bankovnictvím vyjdou levněji. Jestliže ale patříte ke zmiňované skupině klientů, kteří službu nepotřebují, pak vlastně od nového roku ušetříte pětikorunu.

Rozhodně dobrá zpráva je, že KB od nového roku nabídne většině klientů 1 výběr z vlastního bankomatu zdarma. Další počty bezplatných výběrů jsou závislé na typu karty a balíčku produktů, který klient používá. Zpoplatněné výběry z bankomatu KB zůstávají na ceně 6 korun.

To, co Komerční banka příliš nezdůrazňuje, je navýšení poplatků za výběry hotovosti na přepážkách banky. Do objemu 10 tisíc korun zaplatíte 60 místo původních 50 Kč, do 100 tisíc 45 místo 35 Kč a do 2 milionů 110 místo 100 korun.

Výsledek….

Banka se snaží. O co? No rozhodně o to, aby její klienti začali používat moderní technologie při nakládání s finančními prostředky. Ušetří tak čas sobě a bance navíc ještě mzdové náklady na pracovníky. A pokud se tomuto trendu nechcete přizpůsobit, budete muset připlatit.

Co říkáte novému sazebníku poplatků Komerční banky? Ovlivní vás nějak změny od 1. ledna 2006? Zaplatíte více či méně na poplatcích? Napiště nám své názory.

