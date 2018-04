Klientů plastické chirurgie přibývá. Zákroky ale chtějí na splátky

Devětatřicetiletý pan Jiří z Ústí od puberty velmi trpěl - měl opravdu velké odstávající uši. Tedy aspoň si to myslel on sám. Spolužáci se mu přestali sice smát už na gymnáziu, ale on dál žil v tom, že právě kvůli uším se mu dlouho nedařilo sehnat dívku. Pozdějšího úspěšného chemika a vysokoškoláka o tom, že má uši v pořádku, nedokázala přesvědčit ani jeho manželka, kterou si našel na univerzitě. "Ale byla to první a jediná holka, s níž jsem chodil!" říká.

V sedmatřiceti si proto nechal uši "spravit" - přišít víc k hlavě. "Musel jsem si to platit, v pubertě mi to na pojišťovnu udělat nechtěli, prý jsem to nepotřeboval," vypráví. A dnes už je prý se svým tělem spokojenější.

Chirurgové specialisté provedou na severu Čech ročně stovky plastických operací. Lidí nespokojených s tím, jak vypadají, anebo těch, kteří prodělali nějaký úraz a chtějí "zahladit" jeho pozůstatky na těle, přibývá. Hlavně ženy za krásu neváhají utrácet statisíce.

Dluhy kvůli kráse

A přibývá i těch, pro které je vylepšení těla tak důležité, že se neváhají zadlužit. Pokud si stále myslíte, že v čekárnách u plastických chirurgů sedí jen lidé v kožiších a nejlepších značkových šatech, kteří přijeli milionovým terénním vozem, jste na omylu.

"Pro některé lidi je to asi tak zásadní problém, že jsou schopni si na plastickou operaci půjčit, a je jich čím dál tím víc," říká Blanka Vraspírová, primářka a majitelka ústecké Kliniky plastické chirurgie.

Tohle samozřejmě nebyl případ Jiřího, ten si zákrok, na který vynaložil částku v řádu "pouhých" tisíců korun, mohl dovolit sám.

Ovšem chuť zadlužit se vzrostla podle pozorování odborníků hlavně po televizním pořadu Mladší o pár let, kde i sociálně slabší lidi změní chirurg, zubař a tým stylistů a vizážistů k nepoznání.

"Všichni jsou z toho vedle a všichni to teď chtějí také," přibližuje nový trend primářka Vraspírová. Ostatně i její klinika byla k poskytování úvěrů "dotlačena". Přesněji řečeno, abychom lékařku nepoškodili, úvěry poskytují příslušné finanční instituce, lékaři s nimi nemají nic společného.

"Lidé jsou zvyklí si půjčovat na všechno, všude vidí reklamy nabízející půjčky. Tak to začali vyžadovat i u nás. Na recepci máme formuláře a asistentky, které lidem poradí. Splátky jdou mimo kliniku, s tím nemáme nic společného. Je to smlouva mezi klientem a tou danou firmou," popsala praxi primářka. Radost z toho prý nemá. "Tohle dřív nebylo. Lidé chtějí dům, auto, luxusní oblečení, pak sousedka jde na operaci prsou a ta druhá ji chce také, i když na ni nemá. Tak si vezme půjčku. Pak je v presu, bere antidepresiva. Tohle je horší a horší," přibližuje Vraspírová.

Jak se dívám, botulotoxin potřebujete nutně také

Nejžádanější jsou podle ankety MF DNES mezi severočeskými plastickými chirurgy kromě vyhlazení vrásek úpravy horních a dolních víček, zvětšování prsů i penisů, úprava stydkých pysků a omlazující laserové zákroky. "Hodně klientek chodí na botulotoxin. Zejména u mladších lidí se silnou mimikou je škoda s mimickými vráskami nic nedělat. Když se už vytvoří hluboké brázdy, odstraňují se hůře. Jak na vás koukám, také byste to nutně potřebovala, a zvednout pokleslá víčka," říká mi šéfka kliniky a já mám po náladě.

Výhodou je, že účinek kvalitního botulotoxinu vydrží i tři čtvrtě roku. Funguje to vlastně tak, že svaly, kam byl aplikován, "vypne a ochromí". Používat botulotoxin chce ale rozvahu, nelze ochromit většinu svalů v obličeji. Pak člověk vypadá jako nehybná maska.

"Musí to vypadat přirozeně. Když se udělá čelo, ale může hýbat obočím, vypadá to přirozeně. Mám ale klientky, které chtějí být dokonalé a nesnesou ani jednu malilinkou vrásku. Těm musím opravdu pečlivě píchat do celého čela a ony jsou šťastné, že zase nepohnou vůbec ničím. Každý vidí svoji krásu v něčem jiném," nastínila primářka.

"Vypadat dobře by se měli snažit lidé vždy. Proto jsem si v pětašedesáti nechala odstranit převislá víčka, vrásky kolem očí a vypnout kůži na obličeji. Ne kvůli okolí, ale pro svůj dobrý pocit. Proč i v té druhé polovině života nevypadat dobře," říká Ústečanka Lydie Stellerová.

Podle druhého tábora ale vrásky ke stáří patří a plastické operace jsou výrazem nedospělosti. "Je to neschopnost přijmout sebe sama takovou, jaká jsem. Nechat si vytáhnout obličej jen proto, že mám vrásky, které k věku náležejí, to je infantilní," řekla nedávno v rozhovoru pro MF DNES socioložka Jiřina Šiklová.

Ani prsa velikosti Pamely Anderson nestačila

Ještě větší extrémy ale ženy žádají u poprsí. "Jednou jsem musela implantát nechat vyrobit na míru. Standardní jsou do 800 mililitrů, což jsou prsa velikosti Pamely Anderson. Ale klientka ani s touto velikostí nebyla spokojená a chtěla ještě abnormálnější," popisuje primářka.

Novinkou je nyní zvětšování prsů bez implantátu, kdy se ňadra zvětší o jedno číslo vstříknutím speciální látky. "Pohmat je pak zcela přirozený, ale zvětšení vydrží jen rok a zákrok je dražší než implantáty. Já bych raději volila je, protože my používáme kvalitní implantáty s doživotní zárukou," vysvětlila výhody i nevýhody Vraspírová.

Kdo nemá dost peněz a chtěl by něco vylepšit a žádá radu, může na kliniku poslat e-mail. Před nedávnem se tu zavedly bezplatné on-line konzultace. "Ušili jsme si tím ale na sebe bič. Denně přichází 30 až 50 dotazů a často nám lidé posílají i fotografie intimních partií nebo i celá videa. Po práci jsme tu tak často do noci a odpovídáme a odpovídáme," přibližuje počet zájemců Vraspírová.