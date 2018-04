Klientům padlých makléřů pomůže stát

Doposud se přitom ministerstvo financí bránilo převodu peněz se zdůvodněním, že nechce platit za chyby a podvody makléřských firem. Pro nebyli ani ostatní ministři, ale ukazuje se, že se státu nepodaří odpovědnosti uniknout. "Víme, že neposkytnutí peněz fondu by znamenalo velké riziko soudních žalob na stát," připustil mluvčí úřadu Jaroslav Dědič.

Lidé nárokují na garančním fondu více než miliardu korun. Na výplaty však čekají i déle než rok, protože byl doposud téměř prázdný. Žaloby hrozí i garančnímu fondu, protože tím, že doposud nemá peníze, některé lhůty pro výplaty klientů už výrazně překročil.

Například klienti zkrachovalých Private Investors, jejichž prostřednictvím lidé investovali celkem miliardu korun, měli dostat část svých peněz už loni v létě. Zatím však nedostali nic. "Pokud vím, žádná žaloba zatím podána nebyla, ale skoro by to na ni už bylo," uvedl Jiří Chvojka, jeden z poškozených klientů Private Investors.

Garanční fond mají, stejně jako v obdobných případech bank či kampeliček, plnit penězi hlavně brokeři fungující na kapitálovém trhu. Jiné podobné fondy fungují: lidé dostanou v případě krachu bank či záložen své peníze během tří měsíců.

Makléřské firmy však podle zákona odvádějí tak malé poplatky, že se loni ve fondu sešlo jen 6 milionů, což na výplatu nemůže stačit. "Zatím ještě nemáme přesná čísla, kolik obchodníci odvedou letos. Předpokládáme, že to bude stejná suma jako loni. A to je naprosto mizivé. Proto musí podle zákona poskytnout půjčku stát," říká Radka Procházková z Komise pro cenné papíry.

Ministři však chtěli, aby peníze stát poskytl fondu až skončí konkurzy padlých brokerů, tedy až bude jasné, kolik se z firem opravdu ztratilo. To však zákon o cenných papírech neumožňuje. "Proto peníze do fondu pošleme, ale s tím, že je to letos naposledy," řekl mluvčí ministra financí Jaroslav Dědič. Ministerstvo chce nyní změnit zákon tak, aby stát už nemusel fondu půjčovat, a zároveň zvýšit poplatky brokerům.

Ministerstvo se chystalo kapitálovému trhu, kde aktivně investuje asi jeden až dva miliony Čechů, zasadit ještě další ránu. V novele zákona o dani z příjmů totiž původně navrhlo, aby se zpřísnilo zdanění výnosů z cenných papírů.

Kolik dluží garanční fond klientům zkrachovalých obchodníků s cennými papíry Zkrachovalá firma Počet klientů Předpokládaná náhrada (v mil. Kč) Private Investors 2500 363,7 Bradley, Rosenblatt & Comp. 31 1,15 KTP Quantum 28623 997,8 Finnex Praha 2500 až 100 Profin CB 21 6,8 Pramen: Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Patnáctiprocentní daň měli investoři platit nejen pokud prodají své cenné papíry v době kratší než šest měsíců od jejich koupě, ale po dobu dvou let. Takové zdanění, které nemá v Evropě obdoby, by mohlo vést ke značnému odlivu investic do zahraničních fondů, uvedl šéf komise František Jakub. Ministerstvo však od svého záměru už upustilo, řekl Dědič.

Unie investičních společností chce nicméně se státem vyjednávat dál, a to tak, aby byla daň z výnosů akcií či podílových listů fondů zrušena úplně. "Nyní totiž u nás lidé výnos z investic daní dvakrát. Jednou patnáctiprocentní daní a podruhé při odvodu běžné daně z příjmů. Ze stokoruny výnosu tak u nás zůstane jen asi 53 korun, zatímco v Lucembursku či Irsku kolem 70 až 80 korun. A to je konkurenční nevýhoda," uvedl šéf UNIS Martin Hanzlík.