Klientům Quanta svitla naděje na získání peněz

Naděje na to, že by se tak brzy mohli dostat k části peněz, které zkrachovalé makléřské firmě svěřili, je zatím velmi mlhavá. Nabídka vůbec neříká, za kolik by zájemce Médeii koupil. "Cena v žádném případě není stanovena. Víme ale dobře, co v Médeii je," říká šéf představenstva a spolumajitel firmy Bohemia Lázně Marek Šoltés.

Podle dvou nezávislých zdrojů stojí za nabídkou, kterou formuloval Šoltés, společnost Penta Group, která již před časem získala z Médeie to nejcennější - Léčebné lázně Jáchymov. Ty vedení Médeie zastavilo za půjčku 80 milionů od Penty a přišlo o ně. Jáchymov léta fungoval propojeně s dalšími lázněmi Médeie a bylo by logické, že se k nim Penta bude chtít dostat. "Nemohu to ani potvrdit ani vyvrátit," reagoval na dotaz, zda se o Médeii uchází ve skutečnosti Penta, Šoltés.

Nabídku firma dala na vědomí i soudu v Hradci Králové, kde leží návrh na konkurz na Médeii. Šoltés chce krachu Médeie zabránit, je přesvědčen, že firma není zralá na konkurz. Správce konkurzu KTP nechce na nabídku reagovat, i když souhlasí s tím, že by bylo lepší, kdyby Médeia nešla do konkurzu a prodala se. "Abych mohl o nabídce uvažovat, musel bych znát konkrétní nabízenou cenu," tvrdí Jiří Sehnal.