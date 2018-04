Klouby bolí a otékají při namáhavé práci

Jako první postihuje artróza kyčle, kolena a páteř. Mezi 35. až 40. rokem věku trápí potíže s artrózou přibližně polovinu populace a po 50. roce je již zasažen téměř každý. Pokud chcete artróze předejít, je důležité střídat odpočinek s prací, duševní činnost s fyzickou, nepřejídat se. Vyplatí se pravidelně cvičit.

Zde je alespoň několik základních cviků zaměřených na kolenní a kyčelní klouby:

* Lehněte si na rovnou podložku na záda, zvedněte nohy do vzduchu a kružte s nimi, jako byste šlapali na kole. Nezapomínejte protahovat i oblast nártu.

* Lehněte si na rovnou podložku na záda, pod obě kolena si dejte válec ze srolovaného ručníku. Kolena tlačte do válce, špičky nohou by měly být propnuty co nejvíce směrem k obličeji.

* Lehněte si na břicho, opřete se o palce u nohou a zvedejte kolena od země. Pánev musí při tomto cviku zůstat přilepená k zemi.

* Sedněte si na zem, nohy natáhněte před sebe. Oběma rukama chyťte špičky nohou a obličej tlačte co nejvíce ke kolenům.

* Lehněte si na zem s podloženou hlavou. Nataženou horní nohu zvedejte patou ke stropu (špičku vytáčejte co nejvíce k zemi). Opakujte střídavě na obou bocích.

Cvičit je třeba nejlépe 2x denně alespoň deset minut, vždy tahem. Každý cvik zopakovat 5­10x. Všechny cviky je potřeba provádět tak, aby nezpůsobovaly bolest.