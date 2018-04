Kluci v akci: za 3 500 Kč dostanete náš čtyřhodinový kurz vaření v centru Prahy

Vystudoval jste jakoukoli školu (popřípadě podstoupil nějaké kurzy či semináře), která by vám pomohla ve vedení lidí, vedení firmy, a nebo "jedete“ jen podle vlastního citu a uvážení?

Když jsem pracoval ještě v UNILEVERu ČR prošel jsem mnoha kurzy managementu a řízení lidských zdrojů, ale je to také hodně o osobním citu a uvážení.

Jsou u nás stále ještě složité začátky v oblasti podnikání?

Mám dojem, že člověk je v podnikání vlastně neustále na začátku. Když končím s jednou věcí, začíná další nebo vylepšuji to, co už je delší čas zaběhnutý. Pořád hledám nové nápady. Je to náročné. Stále přemýšlím, kam směřovat firmu, která není jenom restaurace, ale také catering a škola vaření. Kromě toho se neustále potýkám také s provozními a finančními starostmi.

Připravili jsme pro vás seriál rozhovorů se zajímavými osobnostmi, které se pustily do netradičního podnikání a uspěly. V jednotlivých dílech se s vámi podělí o své zkušenosti ze světa byznysu mimo jiné i známí herci, zpěváci či modelky. V předchozích dílech jste se mohli například dočíst, jaké je podnikat v showbyznysu, obchodovat s kávou či prodávat zbraně.

Mluvíte o tom, že se setkáváte s provozní a finančními starostmi - s jakými konkrétně?

Cash flow, platební termíny atd. to zná asi každý.



Žádal jste někdy o úvěr?

Pro restauraci v Praze se nám podařilo sehnat investora, což nám náš rozjezd usnadnilo. Na otevření restaurace mimo Prahu jsme požádali o různé granty na podporu regionů, tak uvidíme. Zatím jsou tato jednání v běhu. Jinak pokud se týká o různé žádosti, byl bych rád, kdyby se veškerý systém zjednodušil, zprůhlednil a více vycházel nejen začínajícím podnikatelům vstříc. Legislativa, daně, vyhlášky se zbytečně často mění, jsou nepřehledné a komplikované. Státní instituce jsou k této problematice lhostejné, banky slibují rychlost, kterou nemají.



Dostali jste se do dluhů?

Stále máme i cizí aktiva, pořád se vydělané peníze točí dokola, k čemuž trochu přispívá i česká specialita druhotná platební neschopnost. Například průměrná splatnost faktur u nás je velmi dlouhá až 90 dní. Celkově si myslím, že je zde pro platební styk nestandardní prostředí. Naším hlavním zdrojem příjmů je hlavně catering a pořádání firemních akcí, zde získané zdroje používáme na stály rozvoj společnosti.



Jak se vám podniká ve dvou? Pracujete s dobře známým kolegou již pěkných pár let. Nenarazili jste někdy na nějaké zásadní rozpory?

Myslím, že v pohodě občas je to o kompromisech, ale funguje to vzájemně se doplňujeme velmi dobře se svými společníky.



Jak jste přišli ke svým zaměstnancům? Saháte do řad svých známých,nebo probíhá klasický nábor přes inzeráty či doporučení?

Nejdříve doporučení a pak inzerce.

Využíváte reklamy, aby se o vás více vědělo?

Pracujeme s médii a především s PR. Velkou reklamou jsou pro nás zakázky pro firmy, což je také dobrý způsob prezentace. Je to také hodně o osobních kontaktech.

Proč jste si vybrali restauraci v této lokalitě?

Soukenická 4 je zajímavá vzhledem k rozvoji celé zóny náměstí Republiky.

Jak dlouho jste hledali investora a jak dlouho prostory v Soukenické?

Byla to otázka několika roků.



Tyto prostory patří městu nebo soukromníkovi?

Jsme v soukromém nájmu, takže tomu odpovídá i jeho komerční výše.



Je vaše nabídka jídla a pití přesto, že se nachází v centru drahá?

Myslím si, že ne. Můžete se tady najíst od 95 Kč za hlavní pokrm. Navštěvují nás z 30 % cizinci, ostatní jsou stalí hosté, rezidenti a česká klientela. Považujeme se za střední kategorii.

Kolik si účtujete za služby, které lidem nabízíte (kurzy vaření, akce v restauraci Perfekt atd.)? Nemyslíte si, že jsou příliš vysoké a nastavené pro malou skupinu pouze bonitních lidí?

Vůbec ne vše je založeno na řešeních přímo na míru klientovi, jeho přání a cíli, který chce klient svou prezentací dosáhnout. Co to je drahé? 3 500 Kč za hodinu právní služby nebo 3 500 Kč za 4 hodiny kurzu vaření? To je na každém jak chce svoje peníze utratit. Myslím, že náš Perfect restaurant je s cenami na centrum Prahy velmi při zemi.



Máte v současné době nějakého významného konkurenta oblasti školy vaření? Co si o něm myslíte? Co dělá lépe než vy? A co catering? V této oblasti je konkurence téměř bezbřehá, ne?

Škol vaření je mnoho, nejlepší dle mého názoru jsou ve vybraných pražských hotelech a samozřejmě ta naše, doporučuji lidem obejít si je a zkoušet, je to jako jít do restaurace, je to zábava. My preferujeme, aby si lidé v naší škole vaření vše osahali a sami si přípravu vyzkoušeli.

Catering to je jiné, zde je velmi silná konkurence, my pracujeme na personifikovaných řešení šitých klientům na míru a to od produkce, menu, programu atd. jde nám osobní přístup a dlouhodobou spolupráci na tom si zakládáme. Co klient to unikátní řešení a péče, nejsme fabrika na jednohubky a chlebíčky. Catering musí být dnes zábava.



Nabízíte „něco navíc“, aby jste se odlišili od konkurence?

Manažerům, kteří mají pracovní schůzky již brzy ráno, nabízíme od 8.00 možnost snídaně, máme zde čerstvou školu vaření, pravidelné menu a sezónní akce. A jsme tu my Kluci v akci.



Kolik máte zaměstnanců a jak je motivujete?

Kolem třiceti. Samozřejmě, že nejtěžší je práce s lidmi. Najít kvalitní personál není lehké. Lidé více očekávají, než jsou schopni sami nabídnout. Odpracují si svůj čas a tím pro ně jakýkoliv další zájem o firmu končí. Chybí jim loajalita. Takové zaměstnance ale dnes v soukromém sektoru nikdo víceméně nepotřebuje. Proto pravidelně pracujeme se zaměstnanci, školíme si personál, děláme workshopy, máme pracovní manuály.



Umíte vést lidi?

Není to lehké. Pokud by to bylo možné, každému bych rád doporučil praxi ať už pracovní nebo studijní v zahraničí, práci ve velké společnosti se systémem. Vedení lidí je jeden velký kompromis a něco jako politika. My si své zaměstnance snažíme vychovat, být otevření a naslouchat. Pro své zaměstnance máme určitý motivační program. Daří se nám, že potom s námi spolupracují dlouhodobě. Mohou také využívat různých benefitů. Plat se skládá ze složky základní a motivační. Dobrý obsluhující personál dostává také vyšší spropitné a sami jsou závislí na své dovednosti. Zda umím nebo neumím nevím.



Co plánujete v současné době?

Máme k dispozici tři patra Perfect restaurace, kterou oživujme novým designem, menu a konceptem. Startujeme Čerstvou školu vaření s Ondřejem slaninou ala Kluci v akci, připravujeme nový koncept a oživení divize Perfect Cateringu. Máme zde nový projekt stravovacího systému v Liberci na Ještědu pro zimní sezonu 2007/2008. Otevíráme nový provoz pod naší značkou Perfect canteen, což jsou provozy pro firemní a uzavřené stravovaní, taková luxusní kantýna a kavárna. Ne nudím se.