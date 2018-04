Američan našel díru na českém trhu. Dováží z USA staré knihy pro děti

Nejdřív si jen tak na zkoušku pronajal stánek na trhu. Zrovna se vrátil z Washingtonu, kde byl navštívit rodinu, a přivezl s sebou kupu dětských knih z bazaru a blešího trhu. Za pár hodin na Náplavce v Praze byly všechny pryč. „Tehdy jsem si řekl, že by možná stálo za to, otevřít si s nimi obchod,“ vypráví mladý muž.

Překvapuje mě, že je zájem o použité anglicky psané knihy pro děti.

V České republice nakoupíte knihy v angličtině, ale nové, v knihkupectví, které stojí spoustu peněz. Já je prodávám za pár korun. Angličtina je tady v kurzu, učí se ji děti od malička, a knihy v angličtině jim cizí jazyk jenom přiblíží. A je tu také početná skupina cizinců, kteří svým dětem chtějí nabídnout literaturu svého dětství. A nejde jen o manažery velkých firem, ale i obyčejné lidi, kteří nemají peníze nazbyt.

Jak vás napadlo nakoupit knihy a přivést je do Česka?

Mým koníčkem je už mnoho let obchodování s gramofonovými deskami. Nakupuji je, prodávám, vyměňuji. Je to vyloženě zábava, moc peněz z toho nemám. Ale všiml jsem si, že tam, kde desky hledám a nakupuji, je i spousta pěkných dětských knih, které jsem jako malý miloval. A tak jsem jich pár koupil na zkoušku s pocitem, že je budou stejně nadšeně číst i dnešní děti.

Vyzkoušel jste trh, tam jste se setkal s prvními zákazníky. A co bylo dál?

Vždy, když jsem letěl do USA, tak jsem nějaké další knihy nakoupil. Hledal jsem všude možně - v bazarech, na bleším trhu, přes inzeráty. Někdy jsem koupil krabici plnou knih, ze které jsem vybral jen pár kousků. Ostatní byly neprodejné - ošuntělé, roztrhané, nezáživné. Vybíral jsem jen takové, které bych chtěl přečíst svým dětem. Když už pak v pražském bytě nebylo kam pro knihy šlápnout, pronajal jsem si malý sklad.

Ale teď už tak často do Ameriky nelétáte.

Už není moc čas, přece jen máme se ženou dvě děti. Domluvil jsem se s kamarádkou, která je profesorka literatury a miluje knihy, aby mi tam hledala a nakupovala kvalitní kousky. Když už jich má plné krabice, nechá je zabalit a pošle mi je lodí do Evropy. Také spolupracuji se známou v Anglii, která dělá něco obdobného tam.

Jak je nákladná doprava lodí přes Atlantik?

To nestojí moc, pronajmu si vždy část kontejneru a za tři neděle to tu je. Dražší je cesta z německého přístavu do Prahy. Když všechny náklady rozpočítám na jednu knihu, tedy nákup, provize pro kamarádku a doprava, dostanu se na částku zhruba 60 korun. Českým zákazníkům tak mohu vážně skvělé knihy prodávat kolem stokoruny. Nejde mi o to, hned vydělat velké peníze, v tuto chvíli jsem na nule, ale rád bych získal co nejvíce stálých zákazníků, kteří se ke mně budou vracet. A ze začátku si třeba koupí dvě tři knihy za 70, 80 korun, ale pak investují i do těch dražších, protože budou spokojení.

Nyní prodáváte hlavně přes internet, chystáte se otevřít i malý obchod.

Udělal jsem si e-shop, ale ten moc nejde. Nejlepší je to přes Facebook. Prošel jsem dvoudenním kurzem, jak spravovat obchodní facebookový profil, a to mi hodně pomohlo. Mám už celkem početnou skupinu zákazníků. V nabídce je nyní přes šest tisíc knih, nejvíc je jich určeno pro věk od 3 až 6 let, ale dobře se prodávají i knihy pro starší typu Harry Potter nebo Deník malého poseroutky v originále. Teď jsem nafotil a popsal zhruba dvě stovky nových knih, dal je ráno na síť a do večera bylo 60 z nich prodáno.

Nové čtenáře získáváte i formou osobního kontaktu.

Pod značkou Brown Box Books, kterou mi navrhla známá grafička, nabízím školám, že jim připravím zábavné knižní dopoledne. Nasadím si zelený klobouk a velké růžové brýle, abych se dětem více líbil, a představuji postavy z knih, čtu úryvky. Když pak přijdou rodiče, někteří si odnesou knihu, která je zaujala, i domů.

A co ten obchod?

To je další experiment. Naše děti navštěvují v Praze montessori školku. Já tam také navíc učím angličtinu. A s ředitelkou školy jsme se nedávno domluvili na tom, že od září otevřeme společně dětské centrum, takový kreativní prostor, kde bude mimo jiné fungovat i obchod s mými knihami. Nebudu je jen prodávat, ale i dětem z nich číst. Našel jsem pěkné místo ve Vršovicích, kde nám majitelka dala úžasný nájem a teď se to tam připravuje. Bude tam dopolední hlídací služba pro děti a volnočasové hudební a výtvarné kurzy, ale také nabídneme místo už fungujícím skupinám, které se věnují nějaké zajímavé činnosti a nemají vlastní prostory.

Jak to všechno stíháte? Týdně máte 18 hodin výuky angličtiny, na které se musíte připravovat, spravujete knižní obchod, objíždíte školky se stánkem a připravujete dětské centrum.

Je toho dost, spím maximálně tak pět hodin denně, ale baví mě to. Postupem času bych chtěl výuku angličtiny omezit a věnovat se knižnímu obchodu a zábavným aktivitám pro děti. Když jsem do Prahy přišel, říkali mi příbuzní mé ženy, že bych si tu měl otevřít školku, protože to s dětmi umím. Tehdy jsem to radikálně odmítal. Teď jsem se k tomu tak trochu oklikou stejně dostal.