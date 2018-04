knižní tip

Už šestým rokem připravuje studentská organizace IASTE Česká republika katalog pracovních příležitostí. Třináct tisíc výtisků této užitečné publikace by mělo být zdarma k dispozici už počátkem března v lokálních centrech studentské organizace IASTE, která sídlí zejména na technických vysokých školách, jako je VUT Brno, ČVUT Praha, VŠCHT Praha, VŠB - TU Ostrava a další. Katalog by měl být přínosem zejména pro studenty čtvrtých a pátých ročníků vysokých škol. Studentům čtvrtých ročníků nabídne možnost absolvování odborné praxe či zpracování diplomové práce u perspektivního podniku, studentům závěrečných ročníků zase možného zaměstnavatele. Cílem katalogu je přiblížení nabídky tuzemských pražských i mimopražských zaměstnavatelů, nechybí v nich základní informace o firmě, o jejím zaměření a výrobním programu. Zvláštní prostor je věnován nabídce volných míst a popisu požadavků na vhodného uchazeče na volná místa. K základním datům uvedeným u každého podniku patří také jeho adresa a telefon a faxové spojení na kontaktní osobu. Na rozdíl od předchozích pěti vydání, bude to letošní obsahovat navíc informace o dalších službách pro studenty, studentských slevách, kontech či zvýhodněných jízdenkách.