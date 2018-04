knižní tip

Marketing podle KotleraKniha světově uznávaného odborníka se zabývá všemi důležitými oblastmi marketingu. Je syntézou teoretických znalostí autora, který je děkanem fakulty marketingu při Institutu věd o řízení, a zároveň praktických zkušeností autora jako poradce špičkových světových firem, jako jsou například IBM, General Elektric či Merck. Kniha by měla pomoci marketingovým pracovníkům s výběrem vhodných metod pro tvorbu nabídky i v orientaci při sběru užitečných marketingových informací. Jednotlivé kapitoly pojednávají například o budování silných obchodních značek včetně výběru správných jmen i o rozvoji a využívání marketingového zpravodajství. Jedna část knihy je věnována také strategii nízkých cen a metodám, jak jim čelit. Autor se zabývá i efektivním marketingovým plánováním a organizací podnikového marketingu. V předposlední kapitole je úvaha o změnách marketingu, které souvisejí s novými technologiemi a globalizací světové ekonomiky. Počítače spolu s internetem už přinášejí a budou čím dál víc přinášet obrovské posuny lidí při nákupu a prodeji. Každý, kdo bude chtít uspět, jim bude muset přizpůsobit svou obchodní strategii. Jestliže v roce 1998 činil obrat elektronického obchodu dvacet miliard dolarů, dá se podle mínění autora očekávat, že v roce 2002 to bude už 327 miliard. Časy a vzdálenosti mezi podniky, jež fungovaly jako obrovské bariéry a zvyšovaly náklady, se výrazně zkrátí. Obchodníci, kteří budou chtít prodávat jen starými způsoby, nemají šanci udržet své postavení. Každou kapitolu knihy uzavírá na závěr série otázek k zamyšlení. Odpovědi na ně by měly pomoci marketingovým manažerům aplikovat nové poznatky na potřeby a situaci v jejich podniku. V dodatku knihy je popsána charakteristika a strategie úspěchu marketingových útvarů v různých typech průmyslových podniků. Na konci publikace je věcný a jmenný rejstřík.