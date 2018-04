knižní tip

GradaZměna zaměstnání čeká každého několikrát za život, a to bez ohledu na to, zda se rozhodne sám výpověď podat, nebo ji dostane a ocitne se bez práce. Každý takový pracovněprávní akt by měl splňovat určité podmínky. Každodenní praxe však přesvědčuje o tom, že mnozí zaměstnanci nemají představu o svých právech a řada zaměstnavatelů toho dokáže zneužít. Kniha Jaroslava Jakubky může sloužit oběma účastníkům pracovněprávních vztahů zaměstnancům i zaměstnavatelům jako dobrá pomůcka. Zákoník práce má příliš mnoho mezer a neposkytuje dostatečný prostor pro aplikaci reálných tržních vztahů zejména tím, že omezuje smluvní volnost, takže si teoreticky mohou smluvní strany dohodnout pouze to, co zákon výslovně umožňuje podle zásady "co není dovoleno zákonem, je zakázáno". Listina základních práv a svobod však hovoří o tom, že základem demokratického právního řádu má být zásada, že je dovoleno vše, co zákon výslovně nezakazuje. Důsledkem tohoto stavu je řada soudních sporů, které se vztahují zejména k ukončení pracovního poměru. Kniha Jaroslava Jakubky vysvětluje časté nejasnosti ve výkladu zákoníku práce, speciálně při skončení pracovního poměru. Její součástí jsou i vzory nejčastějších způsobů ukončení pracovního poměru, jako je například výpověď zaměstnavatele z důvodů organizačních změn, dohoda o skončení pracovního poměru nebo žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou. Jedna kapitola knihy je celá věnována odpovědím na nejčastěji dotazy například s tematikou výpovědí, změn pracovní smlouvy nebo odstupného.