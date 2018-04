knižní tip

WeathervanePublikace, určená zejména studentům závěrečných ročníků vysokých škol, by jim měla pomoci při startu jejich profesionální kariéry. K vysokoškolákům by se měla dostat prostřednictvím studijních oddělení či studentských organizací. Zabývá se výběrem zaměstnavatele, přípravou na přijímací pohovor i správným sestavením profesního životopisu. Samostatná kapitola je věnovaná personálním agenturám, i představení mezinárodních studentských organizací. Díky jim mohou studenti získávat během studia praxi v tuzemských i zahraničních podnicích. Bez dalšího vzdělávání není možné stoprocentně uspět na trhu práce - jednou z možností jsou kursy MBA, kterými se zabývá další část publikace. V knize jsou představeny zajímavé profese i oblasti možného působení vysokoškoláků - jako je například audit, oblast rozvoje lidských zdrojů či marketingu. Některé z kapitol jsou doprovázeny osobními zkušenostmi vysokoškoláků, kteří už absolvovali například přijímací řízení do některého z velkých podniků. Možnosti stipendií na zahraničních univerzitách, podmínky přijímacího řízení včetně vzorového životopisu v cizím jazyce pro jejich přiznání, jsou obsahem další části knihy. Její závěr tvoří přehled několika firem, které mají zájem zaměstnávat absolventy škol i bez praxe. K zajímavým partiím knihy patří kapitola o přijímacích pohovorech. Jsou v ní mimo jiné uvedeny také nejčastější otázky, které mohou být součástí přijímacího pohovoru a to například:a) Jak si v budoucnu představujete svou kariéru?b) Proč si myslíte, že budete úspěšný dané oblasti?c) Jak jste trávil prázdniny během studia?d) Proč u nás chcete pracovat?e) Co víte o naší firmě?f) Kde jste dosud pracoval, jak jste se tam dostal, proč jste odešel?g) Jakého byste chtěli šéfa?h) Raději pracujete v kolektivu nebo o samotě?i) Jaké jsou vaše slabé stránky?j) Nevadí Vám rutinní práce?k) Jaké máte plány do budoucna?l) Jak se stavíte k přesčasům?m) Preferujete raději malou nebo velkou firmu?n) V čem myslíte, budete přínosem pro naši firmu? Připravit si odpověď na ně může znamenat úspěch při přijímacím řízení.