knižní tip

Management PressNejnovější kniha jednoho z nejvýznamnějších představitelů světového managementu Petera F. Druckera rozebírá nejdůležitější problémy, otázky a výzvy, které managementu klade a v nejbližší budoucnosti bude klást rychle se měnící ekonomické prostředí. Název knihy může vzbudit dojem, že jde o futurologickou práci. Není to pravda. Uvádí totiž fakta, úvahy a doporučení, které jsou velmi aktuální již dnes. Už nyní je musí řešit vyspělé země. Je možné je pojmenovat, analyzovat je. Kdo se jejich řešení věnuje už teď, bude připraven na další vývoj. Kdo bude s řešením otálet, pravděpodobně své zpoždění bude jen těžko dohánět. Jde zejména o: - měnící se role managementu, jeho nové právní a politické vymezení, nové metody řízení lidí, nové organizační struktury, - strategické změny ve společnosti, souvisící s klesající porodností, přesunem disponibilních příjmů, globální konkurenceschopnosti a s rostoucím nesouladem mezi ekonomickou globalizací a politickou roztříštěností, - změny v organizacích a nové nároky na vůdčí osobnosti stojící v čele těchto změn, jejich vyhledávání a předvídání, správný způsob jejich zavádění, strategie vytvářející rovnováhy mezi změnami a kontinuitou, - informační revoluce, vyhledávání nových informačních zdrojů pro efektivní rozhodování, organizace informací, které manažeři potřebují ke své práci, Nové století je výzvou pro všechny, kteří chtějí uspět. Dle autora obstojí zejména ti, kdo dokážou udržet krok s vývojem informačních technologií. Zajímavé budou autorovy myšlenky zejména pro manažery, studenty i pedagogy, kteří se managementu věnují. Zaujmou však i čtenáře, kteří si uvědomují, že zlomový přechod do společnosti s dominantním významem informací a znalostí není prázdným heslem. Takoví lidé by neměli opomenout si Druckerovu knížku nejen přečíst, ale zamyslet se nad radami, které pro jejich "sebeřízení" a rozvíjení kariéry skýtá. Publikace je strukturována do šesti částí. Předně hodnotí, jak se mění a rozšiřuje poslání moderního managementu i umění jeho uplatnění v organizacích. Zdůrazňuje význam strategie jako praktické cesty převodu teorie podnikání ve výkonnost a její uplatnění v náročném konkurenčním prostředí. Klíčovou úlohu zde má tvůrčí myšlení, proaktivní jednání a schopnost přiměřeně rizikového chování "lídrů".