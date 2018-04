knižní tip

Užitečná publikace určená pro všechny, kdo potřebují ke své práci zákoník práce. Díky jeho novelizovanému vydání se zájemci mohou i se změnami, které začnou platit od Nového roku, seznámit už v dostatečném předstihu. Na začátku knihy jsou vysvětleny všechny základní změny zákoníku práce, které se týkají například rovného zacházení se zaměstnanci, jejich práva na informace, konkurenční doložky, jež může být obsažena v pracovní smlouvě, nebo poskytování rodičovské dovolené. Autor, odborník na pracovněprávní problematiku, si podrobněji všímá například také možností sjednání odchodného se zaměstnancem, změn při uzavírání zkušební doby, hromadného propouštění či úpravy pracovní doby, překážek v práci a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. V knize nechybí ani aktuální otázka proplácení takzvaných zlatých padáků jmenovaným vedoucím pracovníkům. Protože je účinnost některých ustanovení různá, jsou označeny v textu rozdílným typem písma. Právní úprava se týká i vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zemí Evropského společenství. Po vstupu České republiky do EU bude podle novelizovaného zákoníku práce uplatňována zásada, že pokud bude zaměstnanec vyslán na území jiného členského státu k výkonu prací, bude se na něho vztahovat minimálně úprava pracovních a mzdových podmínek toho členského státu, ve kterém se bude práce vykonávat. Na pracovníka se však budou vztahovat jen ta ustanovení právní úpravy, která jsou pro něho vzhledem k platné úpravě v tuzemsku výhodnější. Pro jednoznačný výklad úprava stanovuje zásadu, že se nároky zaměstnance neposuzují souhrnně, ale jednotlivě. Výjimky jsou stanoveny u práce malého rozsahu, to znamená takové, která je konána po dobu celkově kratší než dvaadvacet dnů v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců.