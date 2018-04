Knižní tip

Příklady a cvičení

Sue Bishop

vydalo vydavatelství a nakladatelství Computer Press v roce 2000



Být asertivní, tedy se umět spolehlivě vyjadřovat bez toho, že bychom s někým manipulovali nebo se museli uchýlit k pasivními či agresivnímu chování, patří k základním dovednostem nejen manažerů, ale i služebně níže zařazených pracovníků. Publikace přináší kromě objasnění pojmu asertivita i řadu testů a cvičení, pomocí nichž můžete zjistit, nakolik jste asertivní právě vy. "Asertivita pojednává o efektivní komunikaci, což neznamená pouze volit ta správná slova, jež mají být pronesena v konkrétní situaci.

Zabarvení hlasu, intonace, hlasitost, výraz tváře, posuňky i fyzická gestikulace, to vše hraje hraje roli při sdělení, jež předáváte jinému člověku, a pokud toto není v souladu, jeho smysl je překroucen," píše se v úvodu knihy. Další kapitoly pak tuto myšlenku rozvádějí a popisují na konkrétních příkladech. V následujících částech knihy se pak můžete zdokonalit v činnostech, jako je naslouchání, technika hovoru, přizpůsobování se, volba slov a frází ve vnějším projevu i odmítání žádostí. V rámci praktických cvičení můžete například učit technice běžného hovoru či řešení sporů. Část knihy se věnuje také projevům těla.

Čtenář se například dozví, co znamenají ruce zkřížené před tělem, co chce vyjádřit člověk, který si tře čelo nebo se sepnutými špičkami prstů rukou dotýká svých úst. Najdete tu i návod, jak jednat se vzteklounem, vytrvalcem, padavkou a kritikem, a procvičíte se ve správné kritice i skládání komplimentů. Příručka by měla napomoci k tomu, abyste si lépe vedli v pracovních a obchodních jednáních, ale třeba i v rodinných vztazích.



117 stran, doporučená cena 127 korun