Knižní tip

Oldřich Růžička

Jiří Nebenführ

Computer Press

Sedmdesátistránková bohatě ilustrovaná publikace, která názorným a poutavým způsobem pomůže zvládnout dětem úskalí práce s počítačem a možná se v ní něco přiučí i rodiče nebo prarodiče. Ve třinácti kapitolách jsou prostřednictvím průvodce pavoučka Kloboučka postupně vysvětlovány jednotlivé kroky při zvládání počítače. Od základního popisu částí počítače přes ovládání myši, klikání, popisu využití klávesnice, spouštění programů, zacházení s Průzkumníkem, psaní textů, ukládání souborů, složek, kopírování až po kreslení a přidávání obrázků k textům dětem vše jednoduše a podrobně vysvětlí právě pavouk ­ nájemník jednoho počítače.

Začíná kapitolami Kloboučkův nový dům a Z čeho se skládá počítač, kde na obrázku popíše základní části počítače (monitor, klávesnice, tiskárna) a vysvětlí, k čemu slouží, zmíní také, kde se počítač zapíná, vypíná, kam se vkládají diskety, CD-ROMY atd., a připraví děti na další výuku. V kapitole Právě začínáme se srozumitelnou formou děti dozvědí, co to znamená program a jak ho spustit a jak se pracuje s okny. Dozvědí se, jak je zmenšovat, zvětšovat, pohybovat s nimi, stáhnout je na lištu, zavřít, znovu otevřít. V části Jak se pracuje se soubory a složkami je ukázáno, co je to složka, soubor a jak se může v počítači ukládat na disk.

Dítě se naučí ukládat si vlastní práci do souborů a zacházet s nimi, přesouvat, kopírovat. Dozví se, jak vytvoří složku. Naučí se přesouvat a kopírovat pomocí schránky. V další kapitole Kloboučkovo malování se naučí vytvářet na počítači obrázky. Najde zde přesné vysvětlení a popis celého programu Malování, možnosti barev, tvarů, použití křivek, přímek, teček atd. Naučí se nastavit přesnou velikost výkresu, malovat od ruky, tužkou, různě silnými štětci, podepsat se, gumovat, obrázek uložit a spoustu dalších věcí potřebných k vytváření vlastních maleb.

Výklad obsahuje podrobný popis možností výběru, míchání a použití barev. Kapitola Kouzelné nástroje ze spodních přihrádek vysvětluje, jak snadno nakreslit přesné geometrické tvary. Podrobně a jasně popisuje, jak vytvořit čtverec, obdélník, kruh nebo elipsu jedním tahem. Naučí vás obrázky ukládat i kopírovat. Pro zkušenější kreslíře vysvětluje další možnosti: kreslení mnohoúhelníků, křivek. Nakonec se děti dozvědí, jak si obrázky můžou vytisknout. V kapitole Text v obrázku je výklad o vytváření pohlednic, pozvánek, ilustrovaných dopisů aj. Nakonec se v oddíle Psaní textů s Kloboučkem děti naučí vše potřebné k psaní textů. Zjistí, jak se mění velikost písma, zarovnává text, maže, vybírá a kopíruje text, mění druhy písma a vkládá k textu obrázek.