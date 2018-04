Knižní tip

15:24 , aktualizováno 15:24

Testy osobnosti

Philip Carter, Ken Russell

Computer Press

200 stran, 187 Kč



Rozmýšlíte se, které povolání je pro vás to pravé? Kde byste se mohli realizovat co nejlépe a zároveň tak dosáhli úspěchu? Připravujete se na přijímací pohovor a chcete v něm působit přesvědčivě? Nebo jste naopak zaměstnavatel, vybíráte nového zaměstnance a rád byste zjistil, zda je uchazeč pro danou pracovní pozici způsobilý? Může vám pomoci kniha Testy osobnosti, díky které získáte osobnostní profil buď svůj, nebo osoby, do jejíhož nitra byste rádi nahlédli hlouběji.