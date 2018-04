Knižní tip "Jak najít na internetu"

Příručka pro úplné začátečníky, běžné uživatele internetu i pokročilejší znalce mezinárodní sítě. Autoři shrnuli do devíti kapitol 122stránkové brožury téměř vše, co může běžný smrtelník od internetu očekávat a co na něm chce nalézt. Od naprosto základních rad pro ty, kteří neměli se zkratkou www ještě tu čest, až po tipy pro zběhlé uživatele. V kapitole první Co můžete najít na internetu dávají autoři poměrně vyčerpávající rady začátečníkovi. Ten, kdo ještě nikdy s internetem nepracoval, vezme jistě zavděk podrobným popisem, o co vlastně jde a co všechno s tím lze dělat. Naleznete zde i tip, kde je možné internet vyzkoušet. Kapitola druhá Vyhledávání na www je jakýsi rychlokurz, jak něco na webu co nejdříve najít. Vlakové spojení, program divadla, školu, úřady. Naučíte se používat vyhledávače. Důležitá je zmínka o internetových portálech - souhrnech informací na internetu. V kapitole třetí Vyhledávání na www pro pokročilejší se dozvíte více o stránkách, jejich adresách, způsobech vyhledávání. Naučíte se rozšifrovat "záhadné" internetové zkratky (například http, com, html, url), vyhledávat adresy několika způsoby, zadávat složitější dotazy. Najdete podrobnější popis nejznámějších českých portálů (Seznam, Atlas, Quick, Centrum, Klikni) a některých známých mezinárodních vyhledávacích serverů (Altavista, Yahoo!, Lycos, Fast, Google). Ve čtvrté kapitole Kde na internetu najdete soubory se opět posunete o kousek dál. Dozvíte se, kde najít určité konkrétní soubory (a co to je) a jak je přenést na svůj počítač. Pátá kapitola Vyhledávání informací o lidech vám pomůže, když nutně potřebujete najít konkrétní adresu určitého člověka. Pokud ovšem dotyčný používá elektronickou poštu. Autoři vám ukážou, jak se dají hledat různé adresy a jak se sami můžete zaregistrovat do databáze osobních adres. Možná vás zvláště zaujme služba Hledáte bývalé spolužáky?, která shromažďuje údaje o více než jedenácti tisících třídách. Uděláte si vlastní adresář nebo se naučíte hledat telefonní čísla. V této kapitole mimo jiné dostanete i tip na seznamovací server a naučíte se vyhledávat adresy firem. Šestá kapitola Diskusní skupiny na internetu vám objasní, co to diskusní skupiny jsou a k čemu je můžete potřebovat. Možná, že využijete tyto informace ve své profesi nebo pro své záliby. Název sedmé kapitoly Vyhledávání hudby, filmů a dalších souborů mluví sám za sebe. Kdo by nechtěl zdarma nové hudební a filmové hity. Zjistíte, co je možné najít a co k tomu potřebujete. V osmé kapitole Vyhledávací servery ve světě najdete abecední seznam zemí a jejich internetové portály a také největší mezinárodní servery. Devátá kapitola Několik tipů na závěr nabízí přes sto internetových adres různého zaměření, například auto, moto, cestování, ezoterika, zdraví, zaměstnání, jídlo, pití, jak posílat sms z počítače.