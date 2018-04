Knižní tipy

Jak se učit na střední

Hana Rajdlová

Anna Exnerová

vydala Pražská pedagogickopsychologická poradna (vychází 14. 10.)

cena: 50 korun



Osmačtyřicetistránková brožura obsahuje rady a náměty ke zlepšení domácí přípravy. Autorky shrnují zkušenosti ze své bohaté pedagogické a psychologické praxe. Na řadě konkrétních případů ukazují, jak se dají řešit situace, které se původně zdály neřešitelné. Publikace je přitažlivá právě svou praktičností a konkrétností. Radí co dělat v situacích, "když chybí motivace ke studiu", "když je strašně učební látky najednou", "když chybí vůle a nechce se učit" apod. Publikace je vhodná i pro studenty víceletých gymnázií. Třetí vydání doplněné o kapitolu Chvála trémy vyšlo na jaře 1999. Publikaci lze zakoupit přímo na adrese Pražské pedagogicko-psychologické poradny (Praha 4, Ohradní 20, www.pppp.cz) nebo v knihkupectvích, kde prodávají učebnice.



Ze školy do Evropy



Akademické informační centrum

vydalo Nakladatelství Doplněk, Brno 2002

cena: 20 korun



Publikace, která na dvaadevadesáti stranách přináší komplexní informace pro mladé lidi, chystající se do světa na zkušenou. Pro ty, kteří chtějí jet studovat či pracovat do zahraničí, připravily autorky Lenka Borecká, Lenka Pazderová a Hana Sedláková z Akademického informačního centra v Brně (www.aic.cz) vyčerpávající balíček údajů a rad. Ty pomohou především při vybírání vhodného zahraničního pobytu. Brožura je rozdělena do dvanácti kapitol, ze kterých můžete čerpat podle svého zájmu: