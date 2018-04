Správné vypořádání majetku neznamená „odklonit“ peníze k příbuzným

Podle advokáta Tomáše Pelikána i plnění z pojištění patří do společného jmění manželů (SJM) za předpokladu, že to není vyloučeno manželskou nebo předmanželskou smlouvou.

"Ze zákona do SJM nenáleží pouze majetek nabytý před vznikem manželství a z majetku získaného za trvání manželství je to například dědictví, dary či třeba to, co si pořídí jeden z manželů za peníze získané prodejem věci, která byla jeho před svatbou," vysvětluje advokát.

Takže když není v manželské nebo předmanželské smlouvě vysloveně uvedeno, že je třeba plnění z úrazového pojištění vyjmuto ze společného majetku, mají na celou částku nárok oba manželé stejně. A pokud dojde k rozvodu, měl by podle práva každý dostat polovinu.

Co patří do SJM movitý majetek - nábytek, elektronika, auto, peníze, cenné papíry, plnění z pojistek, spoření i nemovitý majetek - byt, dům, pozemek, chata pořízené některým z manželů nebo oběma společně v době trvání manželství

závazky, jež některému z manželů, nebo oběma společně vznikly v průběhu manželství (půjčky, hypotéka, směnečné závazky)

Co nepatří do SJM majetek, který měl jeden z manželů ve vlastnictví již před svatbou

majetek vydaný jednomu z manželů v rámci restitucí

majetek, který získal jeden z manželů dědictvím nebo darem

věci, které slouží osobní potřebě (například základní ošacení apod.)

věci, které slouží výkonu povolání jen jednoho z manželů (například nářadí, diář, strojní vybavení apod.)

majetek pořízený jedním z manželů za majetek náležející do jeho výlučného vlastnictví (například pokud si manžel již do manželství z minulosti přinese úspory a za ně si teprve za trvání manželství koupí auto, stane se jeho jediným vlastníkem)

závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů (například hypotéka na rekonstrukci nemovitosti, která patří jen jednomu z manželů)

závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého (například pokud si jeden z manželů bez souhlasu druhého půjčí 20 milionů korun, pak bude dlužníkem pouze tento manžel, který jednal za zády druhého. To je však třeba prokazovat u soudu).

Pojištění z výlučného vlastnictví? Těžko prokazatelné

Co kdyby si ale člověk platil pojistku z peněz, které jsou v jeho výlučném vlastnictví - tedy dostal je darem třeba od rodičů, zdědil, získal prodejem něčeho, co bylo jeho před svatbou?

"To je velice sporné. Jednak by to bylo obtížné prokázat, přeci jen se peněžní prostředky na účtech mísí s těmi, které náležejí do společného jmění. A pak vůbec není jasné, zda lze takovou eventualitu zařadit pod majetek nabytý za majetek náležející do výlučného vlastnictví. Z judikatury spíše plyne opak. Jedinou jistou výjimkou by asi bylo pojistné plnění pro případ smrti. Čili situaci, kdy je manžel obmyšleným někoho jiného a inkasuje pojistné plnění v případě, kdy pojištěný zemřel, neboť to má nejspíš obdobnou povahu jako dědictví," uvažuje Tomáš Pelikán.

S darováním musí ten druhý souhlasit

Jestli se rozhodne jeden z partnerů část společného majetku někomu darovat, měl by o tom ten druhý přinejmenším vědět. "Pokud jde o větší obnos, pak se jeho správa vymyká takzvané obvyklé správě majetku náležejícího do společného jmění manželů, a proto k provedení dispozice s takovým obnosem se vyžaduje souhlasu obou manželů. Jinak je právní úkon takové dispozice neplatný," upozorňuje právník.

Přitom velikost obnosu záleží na tom, co je v daném případě obvyklé. Například u manželů s měsíčním rozpočtem 10 tisíc korun může být disponování oněch 10 tisíc mimo rámec obvyklého hospodaření a u páru s příjmem několik stovek tisíc to může být třeba milion korun. Záleží prostě na tom, jakou sumu rodina obvykle spravuje a jak jim to funguje.

Co může "postižený" udělat

Ve fungujícím manželství může manželka napadnout například platnost darovací smlouvy mezi manželem a maminkou a požadovat vrácení neplatně poskytnutého daru. Přičemž o takové dobročinnosti nemusí vůbec existovat záznam. "Darovací smlouva je právoplatně uzavřena i bez papíru, stejně jako třeba každý den uzavíráte v samoobsluze kupní smlouvu či v tramvaji smlouvu o přepravě," vysvětluje Tomáš Pelikán.

Po rozvodu pak může manželka v rámci vypořádání společného jmění manželů požadovat polovinu například přijatého pojistného plnění. Má na to však pouze tři roky od rozvodu. Po uplynutí této lhůty je nárok promlčený.

Domáhat se může jen v případě, že o tom ví

Problém může nastat tehdy, když druhý z manželů o nějaké pojistce, penězích či jiném majetku vůbec netuší. "Spory o vypořádání společného majetku jsou právě vedeny základním problémem důkazního břemene, protože je na každém z manželů, aby prokázal, čeho se domáhá," uvádí advokát.

A samozřejmě, že pokud některý z manželů zadržuje určitý majetek bez vědomí druhého, ten se ho pak těžko může domáhat. "Výjimkou je majetek zapsaný v registrech, jako jsou třeba motorová vozidla, akcie, peníze na účtech v bankách, nemovitosti, obchodní podíly ve společnostech a podobně. Na ty se totiž může soud dotázat," upozorňuje Tomáš Pelikán.