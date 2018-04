Koktejl z hypotéky a životního pojištění chutná trpce

Dříve, než se pustíme do nemilosrdného souboje čísel, řekněme si, v čem vlastně kombinace hypotéky a kapitálového životního pojištění spočívá. Při klasickém hypotečním úvěru splácíte úvěr pravidelnými anuitními splátkami, které se skládají ze dvou částí. První část tvoří úhrada úroků z úvěru a druhou část tvoří vlastní splátka jistiny úvěru. S tím, jak se postupem času snižuje dlužná částka, se zvyšuje poměr splátky jistiny a klesá výše placených úroků.

Pokud se rozhodnete pro kombinaci hypotéky a kapitálové životní pojistky, je průběh splácení výrazně odlišný. Hypoteční bance zde totiž platíte jen úroky a část splátky určenou pro umořování jistiny platíte na sjednané kapitálové životní pojištění. Po uplynutí doby, na kterou je kapitálové životní pojištění sjednáno, splatíte úvěr právě z částky vyplacené pojišťovnou. Je tedy zřejmé, že v tomto případě zaplatí klient hypoteční banky na úrocích výrazně více, než u klasické hypotéky. Vyšší úrokové zatížení je zde do určité míry kompenzováno možností odpočtu od daňového základu, které bude tím vyšší než u první varianty, čím déle již úvěr trvá. Tento aspekt bude zajímat především osoby, které se pohybují ve vyšších daňových pásmech. Bohužel je ovšem pravděpodobné, že daňový základ budou snižovat jen úroky placené hypoteční bance a nikoli částka placená na kapitálové životní pojištění, protože to zanikne většinou dříve, než se klient dožije šedesáti let.

Velmi často je zastánci této kombinace prezentován fakt, že pojišťovna může velmi dobře zhodnotit úspory dlužníka a ten tak získá na konci pojištění částku vyšší, než Které banky nabízejí kombinaci hypotéky a KŽP? Českomoravská hypoteční banka, Komerční banka, HVB Bank Czech Republic, GE Capital Bank, Raiffeisenbank byla původně plánovaná pojistná částka. Hlavním argumentem jsou přitom výnosy z minulých let, které se pohybovaly výrazně nad průměrem ostatních investic a nad inflací. Toto tvrzení je ovšem velmi sporné. Pojišťovna totiž zaručí svým klientům pouze zhodnocení v určité výši a zbylá část výnosů je variabilní. V praxi to tedy znamená, že pojišťovna garantuje pouze technickou úrokovou míru (v současnosti kolem čtyř procent ročně) a zbylá část celkového výnosu závisí na tom, jak dobře zvolená pojišťovna hospodaří. Může tak vydělat nadprůměrných 10%, stále dobrých 7%, nebo také pouze garantovaných X%. Po vyšší sumě úroků tak přichází druhá nevýhoda: nemůžete ve svých finančních plánech počítat s konkrétním zhodnocením, od kterého se odvíjí veškeré další propočty o výhodnosti mixu kapitálové životní pojistky s hypotékou.

Podívejme se tedy na konkrétní příklad. Vezměme si muže starého 30 let, který si bude chtít koupit byt a na jeho pořízení si vezme úvěr ve výši jeden milion korun. Na tento úvěr se vztahuje nárok na státní podporu. Má tedy na výběr ze dvou variant – v první bude platit hypoteční bance pouze úroky a kromě nich bude platit kapitálové životní pojištění, na kterém chce během dvaceti let naspořit jeden milion korun (a možná i trochu více, pokud bude pojišťovna velmi dobře hospodařit) na splacení jistiny úvěru. Druhou možností je klasický hypoteční úvěr, kde bude pravidelnými anuitami po dobu dvaceti let splácet úroky i úmor.

Jelikož banky většinou první variantu úrokově zvýhodňují, počítejme i my s úrokem 6,5% p.a. v první variantě a 7% p.a. ve variantě druhé. U kapitálového životního pojištění kalkulujeme s cenou 4 023 Kč měsíčně, která by při zhodnocení 6% ročně měla zajistit za dvacet let částku jeden milion korun, dostačující pro splacení jistiny úvěru. V druhém případě zvyšuje měsíční náklady životní pojištění na pojistnou částku milion korun (vinklované ve prospěch banky) pro případ smrti částkou 450 Kč. Výsledné měsíční náklady na splacení milionové hypotéky naleznete v následující tabulce.

Hypotéka s KŽP při zhodnocení 6%, úrok z HÚ ročně 6,5% Hypotéka bez KŽP, roční úroková sazba 7% Splátka hypoteční bance (u variant s KŽP jen úroky) 5 417 Kč 7 753 Kč Státní podpora - 461 Kč - 471 Kč Platba na KŽP 4 023 Kč --- Životní pojištění --- 450 Kč CELKEM MĚSÍČNĚ 8 979 Kč 7 732 Kč

Od celkového měsíčního zatížení nositele úvěru je ještě samozřejmě nutné odečíst úsporu na daních. Bohužel pro první variantu zde není uplatnitelný nárok na snížení základu daně o pojistné zaplacené na kapitálové životní pojištění, protože toto pojištění končí v padesáti letech věku dlužníka (pro nárok by musel dosáhnout věku min. 60 let). Daňový základ proto v obou případech sníží pouze placené úroky z hypotečního úvěru, přičemž v první variantě budou pochopitelně výrazně vyšší možnosti pro snížení daňového základu.

Je zřejmé, že kombinace hypotéky s kapitálovým životním pojištěním nepřináší nic oslnivého. Nejenže je celkově dražší, než klasická forma hypotečního úvěru, ale navíc musíme po celou dobu trvání hypotéky počítat s nejistotou toho, jakého zhodnocení rezervotvorné složky našeho pojištění pojišťovna dosáhne. A pokud nám přeci jen pár desítek tisíc na účtu u pojišťovny po splacení dluhu u hypoteční banky zůstane, musíme přistoupit k nemilosrdnému diskontování této částky, abychom zohlednili časovou hodnotu peněz. Při použití jiných parametrů (KŽP více nakloněných) v příkladu bychom se jistě mohli dostat i na úsporu nákladů oproti klasické hypotéce, ale pak vyvstává další problém. Varianta s KŽP je daleko více ovlivněna nejrůznějšími faktory (legislativa, daňová politika státu, výnosy investic), které lze jen velmi ztěží na tak dlouhou dobu dopředu odhandout. Proto musí být klient před přistoupením k této variantě hypotéky velmi opatrný. Snad ani není třeba dlouze rozebírat to, že u některých méně kvalifikovaných finančních poradců by mohlo být výsledné doporučení tohoto produktu spíše honbou za vysokou provizí z uzavřené kapitálové životní pojistky, než opravdu tou nejvýhodnější variantou.

Pro kombinaci... Proti kombinaci... možnost získání dodatečných výnosů, pokud bude pojišťovna nadprůměrně dobře hospodařit

možnost vyšších odpočtů od základu daně, zejména v případě, že KŽP končí až po šedesátém roku věku dlužníka v případě špatného hospodaření pojišťovny se hypotéka notně prodraží

nemáte jistotu, o kolik pojišťovna vaše peníze zhodnotí

vyšší suma celkově zaplacených úroků než u klasické hypotéky i přesto, že úroková sazba je nižší

Kombinace hypotéky s kapitálovým životním pojištěním prostě není to pravé ořechové. Obstát nemůže především v konkurenci jiné kombinace, a to hypotéky se stavebním spořením. To funguje na podobném principu a kromě možnosti snížení daňového základu zde můžete navíc využít stále ještě velmi štědré státní podpory stavebního spoření. K této zajímavé kombinaci se na našich stránkách vrátíme v nejbližší době.

Je kombinace hypotečního úvěru s kapitálovým životním pojištěním dobrým produktem, nebo se jedná jen o past na peníze? Jak podle vás nejlépe financovat vlastní bydlení?