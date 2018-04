Kolaps investování do fondů?

Jak jsme již popsali v předchozím článku (Tisíce lidí nemohou k majetku), Vrchní soud v Praze zrušil výmaz Zlatý IF Kvanto z Obchodního rejstříku, čímž se fond (otevřený a přejmenovaný na ČSOB Kvanto Kombinovaný) ocitl v tzv. právním vakuu. Není jasné zda fond existuje či ne, co se stane se současnými podílníky a s bývalými akcionáři, kteří po přeměně z fondu vystoupili, otázek je celá řada. Protože k takové situaci dochází poprvé, ani investiční společnosti, ani Unie investičních společností, ale i Komise pro cenné papíry nevědí, co bude následovat.

Jak již bylo upozorněno, problém se nemusí týkat pouze zmíněného fondu, ale může postihnout i další a fondy. U některých fondů by mohla být situace ještě složitější z důvodu sloučení otevřených investičních fondů mezi sebou a s dalšími fondy (např. s fondy již založenými jako otevřené podílové fondy). Zatím bylo s podílovými listy fondu ČSOB Kvanto kombinovaný pozastaveno obchodování.

Na nastalou situaci okamžitě reagovaly investiční společnosti, u kterých by mohlo dojít k podobným potížím, ale např. i Komise pro cenné papíry. Například ČSOB vydala tiskovou zprávu, ve které oznamuje pozastavení obchodování a nutnost právního prozkoumání rozhodnutí soudu a jeho následků; IKS Komerční banky ve své zprávě uklidňuje investory popisem přeměny fondu IKS Globální a ISČS otevřela na svých stránkách diskusní fórum, ve kterém odpovídají představitelé investiční společnosti na dotazy investorů.

Zajímavé je vyjádření Komise pro cenné papíry. Obsahuje pouze čtyři věty, z nichž první dvě informují o tom, že se Komise nebude z právního hlediska k rozhodnutí soudu vyjadřovat, ale že situaci považuje ekonomicky komplikovanou. Druhé dvě věty ujišťují, že Komise považuje proces otevírání fondů za klíčový pro fungování kapitálových trhů v České republice, a že pro KCP bude přijatelné řešení, které „bude v souladu s principy ochrany investorů a rozvojem kapitálového trhu“. Od Komise pro cenné papíry, která je v ČR regulátorem pro oblast kolektivního investování, by se dalo očekávat konkrétnější vyjádření.

Patrně nejlepší a možná jediné řešení bude pomoc státu, který by měl podle Martina Hanzlíka z UNIS právní vakuum vyplnit.

Pro fondy nebyl uplynulý týden nijak radostný. Z retailových fondů totiž investoři odčerpali rekordních 693 mil. Kč. Je otázkou, na kolik se na odlivu peněz podepsaly obavy investorů o jejich peníze a na kolik např. vánoční nákupy. Faktem však zůstává, že největší odliv prostředků postihl fondy, jichž by se zmíněné problémy týkat neměly. Tentokrát k fondům dluhopisovým, které zaznamenávají poslední měsíce největší odliv prostředků přibyly i . Ze smíšených fondů bylo nejvíce peněz odčerpáno z fondu ČPI Český (-210 mil. Kč), ČSOB fondu stability (-95 mil. Kč; fond je zařazen k potenciálně ohroženým fondům) a ČPI Moravskoslezského (-80 mil. Kč). Z dluhopisových fondů opět mizely peníze podle jejich velikosti: nejvíce z největších fondů ISČS Sporobond (-145 mil. Kč), IKS Dluhopisový (-68 mil. Kč) a ČSOB bond mix (-40 mil. Kč). Jedinými dluhopisovými fondy, do kterých investoři více peněz vložili než vybrali byly ČPI korporátních dluhopisů a ISČS Bondinvest. Zatímco ve fondu ČP Investu přibylo 225 tisíc korun, fond z ISČS přilákal více jak 2,5 mil. nových korun. Je to dáno jednak tím, že po fondu ČPI korporátních dluhopisů vykazuje nejvyšší roční výkonnost (+2,4 %), ale do jisté míry to může být dáno i charakteristikou podílových listů fondu, které jsou v listinné podobě na doručitele.

Kladné čisté prodeje za týden měl ČSOB Výnosový (+600 mil. Kč) pro instituce a retailový ISČS Sporoinvest (+30 mil. Kč). Ucházející prodeje zaznamenaly ještě akciové ISČS Sporotrend (+9 mil. Kč) a Živnobanka akciový fond (+6,6 mil. Kč).

V týdenní výkonnosti zaujalo pouze několik fondů. U akciových skončily v kladném teritoriu pouze tři nejlepší fondy: ISČS Sporotrend (+1,8 %), ČPI fond ropného a energetického průmyslu (+1,3 %) a ČPI fond farmacie a biotechnologie (+0,05 %). Naopak výrazný pokles lze vidět u , z nichž oba zakončily týden se ztrátou převyšující tři procenta. (To je více než činí ztráta u nejhorších akciových i dluhopisových fondů.)

U výkonnosti dluhopisových fondů můžeme poukázat na návrat rizikovějších fondů ISČS Trendbond (+1,26 %) a IKS Plus bondový (+0,78 %) do kladného teritoria. Oběma fondům patrně pomohlo ohlášení fiskálního přiškrcení na příští rok v Maďarsku, které malinko pomohlo jak dluhopisům, tak forintu.

K dalším novinkám minulého týdne patří již jen „výsledek“ soudního jednání o pohledávkách společnosti AKRO za Plzeňskou bankou, která je v konkurzu (více v TOMTO článku). Soudní jednání bylo odloženo na začátek ledna příštího roku. Ve sporu jde o pohledávku společnosti ve výši přesahující 2 mld. Kč, která byla zpochybněna správkyní konkurzní podstaty (a sedmi dalšími věřiteli) Plzeňské banky.

Přerušení obchodování na konci roku již specifikovala ČP Invest, kde budou obchody a vyhlašování kurzů pozastaveny od 31. 12. 2003 do 6. 1. 2004. U fondu Prosperita OPF globální investiční společnosti Prosperita bude technická přestávka od 22. 12. 2003 do 2. 1. 2004.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS SPOROTREND 1,80% IKS fond světových indexů -1,87% ČPI Fond ropného a energet. pr. 1,33% AKRO mezinárodní akciový -1,35% ČPI Fond farmacie a biotech. 0,05% ISČS EUROTREND -1,23% Dluhopisové ISČS TRENDBOND 1,26% ČPI korp. dluhopisů -0,76% IKS Plus bondový 0,78% ČSOB Bond Mix 0,00% IKS dluhopisový 0,35% ČPI Fond státních dluhopisů 0,01% Fondy fondů IKS fond fondů -3,01% ISČS GLOBALTREND -3,09% Peněžního trhu Živnobanka Sporokonto 0,14% AKRO OBLIGACE -1,03% ISČS SPOROINVEST 0,04% ČPI OPF Peněžní 0,02% IKS peněžní trh 0,04% IKS Dividendový 0,03% Smíšené IKS balancovaný 1,14% AKRO Výnosový -1,30% ČSOB středoevroproský 0,59% AKRO mezinárodní balancovaný -1,27% ISČS Výnosový 0,35% Pioneer Trust -0,78% Čisté prodeje mil. Kč ČSOB výnosový 600,0 ČPI Český OPF -210,3 ISČS SPOROINVEST 30,2 ISČS SPOROBOND -145,2 ISČS SPOROTREND 9,1 ČSOB stability -97,5

Zdroj: UNIS ČR