Kolega je od povýšení nesnesitelný. Jak ho usměrnit, radí sociolog

Petr býval dobrý kolega, i když jako kamaráda by ho jeho spolupracovníci asi nebrali. Inteligentní, výkonný a přímočarý člověk uměl vyřešit každý problém, a když ho ostatní potřebovali, neváhal pomoci. Tyto vlastnosti mu přinesly respekt a nakonec také povýšení. Z Petra se stal vedoucí.

Vojtěch Bednář Pomáhá firmám se vztahy a s vedením, je zakladatel webu Firemní sociolog.

Pořádá školení, workshopy a tréninky v oblasti interní komunikace a manažerského řízení a dovedností. Je autorem řady knih.

To byl konec. Jinak docela fajn kolega se změnil v protivného, arogantního a neskutečně se povýšenecky chovajícího člověka. Své podřízené komandoval, vyžadoval po nich naprostou preciznost při práci, a když bylo něco jen trochu jinak, než mělo, snažil se je v rámci pravomocí, které měl, přísně trestat. Pomoci se od něj nikdo nedočkal, a tak, jak si ho kolegové vážili, začali se ho bát. Říkalo se, že si na nich Petr léčí komplexy.

Zažili jste, nebo zažíváte něco podobného? Pokud ano, rozhodně v tom nejste sami. Mnoho vedoucích pracovníků, kteří se na svou pozici dostali tzv. „z lidu“, se s nově získanou mocí neumějí vyrovnat a začínají se chovat podobně jako Petr v našem příkladu. Jsou zbytečně pedantští, příliš nároční, někdy arogantní. Podřízeným se zdá, že si svou moc prostě užívají. A někdy to tak doopravdy je. Nedá se s nimi vydržet.

Co dělat s nesnesitelným nadřízeným, který byl donedávna našim kolegou? Jednoduchý návod neexistuje, ale nabídneme několik tipů, které nám pomohou k tomu, aby přežití s ním bylo o něco jednodušší. Pojďme na ně.

1. Nesklánějte hlavu

Základem úspěchu komunikace s problémovým kolegou i vedoucím je jednoduše se nenechat a neohýbat hřbet. Vyjmenujte si přesně, co jsou vaše úkoly. Dělejte je, jak nejlépe umíte, ale svého kolegu, nyní povýšeného, nenechte, aby vám vnutil další, a hlavně, aby vás nutil do věcí, které s vaší prací nesouvisí. V rámci toho, co je vaše práce, neskloňujte hlavu, a ukažte kolegovi, že máte svůj názor.

2. Neponižujte vy jeho

Může se hodit Hledáte novou práci nebo přivýdělek? Vybírejte z nabídky volných míst na jobDNES.cz. Potřebujete poradit? Obraťte se na odborníky v poradně jobDNES.cz.

„Hele, ještě včera jsi tady pomáhal, a teď už bys komandoval“ je věta, která udělá z nepříjemného nadřízeného ještě nepříjemnějšího a hlavně nevede k žádnému výsledku. Dejte mu jasně najevo, že ho respektujete a že stejně i vy chcete, aby respektoval vás. Podlézání, servilní, nebo hujerské chování ponižuje vás i kolegu, a i ono může být příčinou neshod, které vnímáte jako aroganci.

3. Dejte zpětnou vazbu

Pokud se vám chování nadřízeného zdá příliš arogantní, jednoduše mu řekněte, že způsob, kterým s vámi mluví, vám není příjemný. Pokud na to nereaguje, můžete říct také to, že jste úkolu nerozuměli a žádejte opakování, dokud nebude přijatelné. Někteří lidé lépe reagují na pozitivní zpětnou vazbu, a tak i věta „jsme raději, když jsi více přátelský“ může přinést ovoce. V každém případě by měl povýšený kolega vědět, co si o něm myslíte a jak ho vnímáte. Když bude jen tušit pomluvy a negativní atmosféru a nebude vědět, jak si věci stojí, jeho chování se jen zhorší.

4. Oceňte změnu

Pokud se novopečený nadřízený zachová tak, že je vám to příjemné, dejte mu to najevo. Lidé reagují lépe na pochvalu než na kritiku, a tak když se něco změní k lepšímu, nebo prostě stane lepšího, je dobře, když ukážete, že je to fajn. „Děkuju ti, že jsi se nás zastal, Petře.“ To je věta, která udělá více než hromada kritiky.

5. Nebojte se to hnát výše

Pokud je kolega, nyní vedoucí, nesnesitelný dlouhodobě, je na místě obrátit se na jeho nadřízené. V práci nejsme proto, abychom trpěli. Možná se bojíte následků, ale i ty nejhorší následky jsou nic v porovnání s potížemi, které si můžeme odnést po dlouhodobé existenci s nesnesitelným kolegou i šéfem. Nebojte se říct, co vás trápí, ale snažte se to udělat v okamžiku, kdy vyčerpáte vlastní možnosti obrany.

Petr z příkladu, kterým jsme začali, je vedoucím týmu už rok a půl. O hodně zpomalil, dost se uklidnil a nyní se ním dá vycházet. Své chování na počátku povýšení dnes nazývá „mladickou nerozvážností“, i když mladíkem v pětatřiceti už nebyl. To je ale jedno, podstatné je, že s ním je k už vydržení.

Měli jste někdy arogantního nadřízeného?