Kolega: kterého propustit a jak?

V podstatě existuje jen jedna možnost, jak celou situaci řešit co možná nejméně bolestivě – pokusit se oddělit pracovní a osobní vztahy.

Výběr kolegy, který bude propuštěn, by se měl zakládat zejména na pracovních výsledcích. Neuvádíte sice, jak je tým složen, jaké funkce kolegové zastávají a nakolik jsou jejich pracovní výsledky srovnatelné, nicméně u každé pracovní pozice existují parametry, podle kterých se hodnotí úspěšnost a pracovní výkon – zaměřte se na ně, pomohou vám se rozhodnout.

Až nadejde čas ke sdělení informace, doporučila bych vám vážný, zúčastněný, ale věcný tón. Samozřejmě lze přidat komentář, že vás celá situace mrzí, ale raději nenechávejte prostor pro falešné naděje, věc by to jen zhoršilo. Též se příliš nezaměřujte na výčet důvodů, které vás vedly k výběru daného zaměstnance. Oznámení výpovědi by nemělo sklouznout k výčtu chyb, které kdy udělal. Obraťte naopak pozornost k budoucnosti a vyjádřete propouštěnému svou maximální podporu v období výpovědi. Můžete mu nabídnout pomoc při hledání nového zaměstnání (buď formou větší flexibility pracovní doby, nebo i formou takzvaného outplacementu, placené odborné pomoci). Proberte s ním nárok na odstupné, poskytněte mu dobré reference a podobně. Postupujte dle možností vaší firmy.

Propouštěnému kolegovi zdůrazněte, že váš osobní vztah k němu se nemění, že si ho stále vážíte a ráda byste si dobré vztahy udržela. Je možné, že bude potřebovat nějaký čas, aby se s celou situací vyrovnal. Nechte mu ho, ale nerušte pravidelné společné aktivity a plánujte dovolené jako dříve. Snad vaše přátelství tuto nepříjemnou situaci vydrží.