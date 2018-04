Kolega mi kazí náladu

Jen přijde do práce, zdrceně pronese: "To zas bude den."

Když má něco udělat, řekne, že do téhle blbosti ani nemá cenu se pouštět, protože se to stejně v termínu nedá zvládnout. Ten, o kom je řeč, je bohužel váš kolega. Co s ním? "S negativním přístupem druhých se snáze potýkají lidé vyrovnaní, mající důvěru v sebe a ve schopnosti své i těch druhých," říká personalistka Alena Chlumská z poradenské společnosti Billanc Partners. Pokud tedy patříte mezi emočně nevyrovnané lidi, jste nejsnadnější obětí skepse. Máte za to jejího šiřitele nenávidět? Rozhodně ne! Životní optimismus opravdu nebyl dán do vínku každému. Podle psycholožky Evy Bedrnové do duše svých kolegů-mrzoutů málokdo vidí natolik, aby posoudil, do jaké míry je jejich skepse vrozená nebo ještě posílena tvrdou, negativistickou výchovou či životními zklamáními.



Převychovat ho? To sotva



Povzbudit někoho, kdo právě prochází neveselým obdobím, je v pořádku. V takovém případě je jasné, že černý pohled na svět se po čase změní ve veselejší barvy. Je dobře, když pracovník nalezne v kolegovi oporu, kterou mu může zase v jeho slabší chvilce oplatit.

Co děláte, když vám kolega/kolegyně kazí náladu? * Dělám jako že nic, ale vnímám napětí 36 %

* Jdu na něj/ni s humorem 22 %

* Ignoruji ho 18 %

* Snažím se zjistit, co se děje, a promluvím s ní/m o tom 15 %

* Často se s ní/m kvůli tomu pohádám 5 %

* Jdu za svým šéfem 4 %



Hlasovalo 500 lidí

Přesvědčovat ale ryzího pesimistu, že život není jen pouť slzavým údolím, je běh na nekonečné trati. Do zaměstnání se chodí kvůli práci, a ne kvůli převýchově jiných. Tou by pak někdo mohl strávit více času než plněním svých povinností. "Pesimisté nezaujímají svůj postoj ze zlé vůle, naopak. Většinou jim leží na srdci dobro firmy a jsou velmi zodpovědní. Jen nechápou, že tím druhým kazí pracovní prostředí," říká Chlumská. Stejně nepříjemný je i druhý extrém - lidé, kteří vidí všechno pozitivně a chovají se bez rozmyslu, příliš věří své šťastné hvězdě. Ovšem ani jeden z těchto extrémů úplně převychovat nelze.Pokud je kolega schopen ničit optimismus, vyžaduje to posilování vlastní pozitivní nálady. Nevšímat si negativ, která vypouští z úst, neprožívat je. Chmury situaci spíš ztíží. Jak se bránit? I programový skeptik či mrzout má věci, na které se těší a které mu dělají radost. "Máte-li čas a chuť a skutečně optimistického nebo charitativního ducha, můžete se pokusit je najít a použít jako štít před jeho výlevy," radí Alena Chlumská. Někomu pomůže myšlenka na kávu o pauze, jinému na to, že za tři hodiny jde domů.Pokud se nedaří skeptika získat pro dobrou náladu či nadšení, pomůže souhlas s jeho názorem. Řekne-li "ani nestojí za to, abychom to zkoušeli, stejně to špatně dopadne", pak je lepší než se s ním hádat, debatu uzavřít slovy "máš pravdu, necháme toho, ani to nebudeme zkoušet". Je-li přesto neodbytný, stačí říct "dobrý, ulevil sis, ale už to stačilo, bereš nám energii" a dál si ho nevšímat."Pokud se negativismus projevuje jen při běžné komunikaci s druhými a pracovník jejinak schopen podávat i nadprůměrné výkony, pak to šéf nejspíš přehlédne nebo se pokusí na něm pracovat kapkami pochval, diskusí a diplomatickým vyvracením," říká psycholožka Bedrnová. Velkorysý šéf bere takového žbrblala spíše jako folklor.Pokud se negace projeví i v činech zaměstnance, podřezává si tím pod sebou větev. Působí líně, odrazuje druhé i šéfa, aby po něm cokoli chtěli. Takového člověka nemá nikdo rád - nejsou mu předávány informace, nikdo se s ním neradí - protože by zase viděl jen to špatné. A pokud je třeba v oddělení snižovat stavy, jde první právě takový člověk. Ovšem nejhorší je, je-li šéf sám negativista. Pak si dokonce s tímto kolegou může - v neprospěch ostatních - notovat. V takovém případě je silná vůle opravdu na místě.* Negativní řeči mohou nabudit bojovné lidi v týmu, kteří potřebují velké výzvy. Řeknou si: To by bylo, aby se nezadařilo. Napnou všechny síly a věc dotáhnou do zdárného konce.* Zarputilý negativista vidí chybu všude - takže někdy má pravdu. Upozorní na slabé stránky nápadu, projektu, nutí k prověřování postupu. Je protiváhou optimismu za každou cenu a přehlížení reality.* Mrzout nekývne na vše, s čím přijde nadřízený. Když se místo žbrblání naučí diplomaticky upozorňovat na negativní stránky věci, bude vyslyšen spíš a ku prospěchu kolegů i práce.