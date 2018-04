Kolega mi nevoní. Co s tím?

Zdrojem nepříjemností živnostnice z městečka za Prahou je její zaměstnankyně. Kdykoliv dorazí do práce, celá prodejna je tak cítit potem, že se majitelka děsí, aby v tu chvíli nevstoupil zákazník. "Rozprašuji deodoranty, větrám, ale je mi jasné, že když odejdu, pach se šíří dál. Nechtěla jsem ji urazit, tak jsem jí darovala vlhčené ubrousky, s tím, že to člověka osvěží. Nepomohlo to," vysvětluje živnostnice. A protože její zaměstnankyně je jinak zručnou řemeslnicí, snáší její tělesný pach dál a strachuje se o zákazníky.



Posměšky a náznaky nezabírají



Podle psychologů je to typická ukázka špatného řešení. "Osobní pach kolegy neudusíte tím, že mu zničehonic darujete deodorant nebo žvýkačku," říká Pavel Mokrejš, majitel personálně-poradenské firmy G.O.T. Důvodem nemusí být pouze nedostatečná hygiena nebo pach z požitého alkoholu či nadměrného kouření. "Může jít o příznak nemoci. A navíc si většinou dotyčný vůbec neuvědomuje, že je pro své okolí zdrojem nepříjemných zážitků. Je třeba s ním promluvit."

Stejně tak nezabírá, když celá dílna bude na účet postiženého vymýšlet vtípky s nadějí, že mu to dojde. Pánové v jedné kanceláři vyvěsili na dveře takového kolegy lebku se zkříženými hnáty. Bez úspěchu. "Lidé se většinou bojí, aby spolupracovníka neurazili. To je však omyl. Ze zkušenosti vím, že člověk dokáže přijmout nepříjemnou pravdu, když se sdělí citlivě, ale přímo," dodává Mokrejš.Být upřímný radí i psycholog personální agentury Direct Ahead, Oleg Mazurov: "Je dobré dotyčnému poradit, že změna, kterou se sebou provede, přispěje k jeho oblibě a možná i k vysněnému postupu." Jednou z možností je podle něho zahrnout stránku osobní přitažlivosti do položek hodnocení. Toto hodnocení může být vzájemné, a tudíž kolegové mohou bez větších problémů vyjádřit svůj názor i před nadřízeným. Pro ty, kterým vadí forma osobní konfrontace, může být řešením jasně formulovaný dopis nebo e-mail. "Měla jsem z toho strach, ale kolega mi dokonce poděkoval. Vůbec netušil, že s jeho pachem máme všichni takový problém," říká žena, která pracovala v mužském kolektivu. Tím, že pracovník vydává nepříjemný odér, si může pokazit kariéru.

"Stalo se nám, že šikovného člověka nepřijali na místo, o které stál, i z důvodů, které vyplývaly z nepříjemného zápachu, jenž v době pohovorů nebyl ničím tlumený," říká Oleg Mazurov. S podobným zážitkem se setkal i Pavel Mokrejš: "Byl jsem klientem požádán, abych jednomu z jeho obchodních zástupců vysvětlil, že nevoní, a že pokud s tím něco neudělá, nemůže počítat s úspěchem. Udělal jsem to v rámci školení jednotlivých prodejců. Ukázalo se, že ten člověk neměl tušení, jak se používá deodorant. Byl rád, že jsme ho naučili, jak s tělesným pachem bojovat."



Používáte deodorant?



Ženy Muži

90,8 % denně 74,3 %

5,0 % občas 16,4 %

1,3 % výjmečně 3,3 %

2,9 % nikdy 6,0 %



Pramen: anketa iDnes mezi 240 ženami a 452 muži