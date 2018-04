Kolik berete: málo, nebo dost?

Bankovnictví, pojišťovnictví a informační technologie jsou stále na špici nejvíce placených profesí. Dohánějí je však jiné obory. „V letech 1999 až 2003 se nejvíce zvýšily průměrné mzdy u společností, které vyrábějí zboží rychlé spotřeby, a také v automobilovém průmyslu. Je to zřejmě důsledek vstupu nových investorů, převážně výrobních společností na český trh. Konkurence se v tomto oboru na českém trhu zvyšuje a roste i poptávka po odbornících s odpovídajícími zkušenostmi,“ říká konzultant PricewaterhouseCoopers Milan Barták.

Podle Radka Primuse z poradenské společnosti Kienbaum jsou dobře placená místa také ve farmaceutických společnostech a telekomunikacích. Odborníci upozorňují na to, že je platové rozvrstvení v Česku téměř totožné s vyspělou Evropou. „Odlišuje nás jen výše rozdílu mezi třemi obory, kde jsou nejvyšší mzdy, a ostatními 'normálně' placenými obory - je vyšší než v západní Evropě,“ tvrdí Radek Primus.



U ž neprší, jen kape

Bydlet můžete hned i bez úspor.

Čtěte ZDE .

V

Zatímco před deseti lety se zvyšování platů počítalo až na desítky procent, dnes je o hodně menší. „Míra inflace, v loňském roce téměř nulová, je jedním z důvodů, proč mzdy nerostou tak rychle. Navíc si společnosti uvědomují, že je trh práce do jisté míry nasycen a situace na něm je úplně jiná než v devadesátých letech,“ vysvětluje Eva Vojtová ze společnosti Hay Group, která se zabývá platovým průzkumem.

Se svým platem je spokojen málokdo, jenže mnoho lidí o tom stále jen mluví. Cesta k lepším výdělkům vede jinudy. „Držet krok s novinkami v oboru může být důležitou výhodou v silné konkurenci. Podstatné rozdíly jsou také v odměňování mezi sektory; zaměstnanec si může velmi polepšit, pokud je schopen přejít na stejnou pozici do lépe platícího sektoru,“ upozorňuje Tomáš Doležal z Hay Group. Podle Martina Voseckého z poradenské společnosti Catro by se lidé měli naučit něco, co druzí neumějí, je vzácné a je po tom poptávka. Důležité je podle něj umět pracovat pod tlakem.

Situace na trhu práce je taková, že vyložený hlad po některé profesi v podstatě neexistuje. Zvýšený zájem je o pracovníky, kteří mají takzvanou zdvojenou specializaci - třeba technickou a ekonomickou nebo humanitní a prodejní zaměření. Dále po odbornících, kteří ovládají nové technologie. „Poptávka je i po specializovaných právnických profesích, po lidech do výzkumu ve farmacii. A po těch, kteří umějí hovořit jiným než světovým jazykem; třeba norsky, finsky či vlámsky,“ uvádí Helena Kudláčková ze společnosti Robert Half.

100 nejlépe placených profesí v Česku Platy nad 50 000 korun pozice nejčastější mzda nejvyšší plat 1. Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků 85 381 Kč 235 655 Kč 2. Ředitel banky, spořitelny, pojišťovny 71 070 Kč 206 705 Kč 3. Obchodní ředitel 61 660 Kč 160 811 Kč 4. Ekonomický ředitel 55 705 Kč 169 568 Kč 5. Výrobní, technický náměstek 54 667 Kč 134 870 Kč 6. Vedoucí provozu v peněžnictví, v pojišťovnictví 53 875 Kč 152 016 Kč Platy 35 až 50 tisíc korun pozice nejčastější mzda nejvyšší plat 7. Ředitel velké státní nemocnice 43 558 Kč 63 615 Kč 8. Lékař - chirurg - ve státních nemocnicích 43 145 Kč 64 412 Kč 9. Ředitel odboru ministerstva 42 870 Kč 56 438 Kč 10. Vedoucí finančních a hospodářských útvarů 39 178 Kč 104 272 Kč 11. Vedoucí výpočetních útvarů 39 073 Kč 98 603 Kč 12. Vedoucí personálních útvarů a útvarů průmysl. vztahů 38 603 Kč 104 607 Kč 13. Vedoucí výzkumných a vývojových útvarů 38 546 Kč 80 944 Kč 14. Vedoucí v průmyslu 37 999 Kč 90 249 Kč 15. Vedoucí ve stavebnictví a zeměměřictví 37 975 Kč 82 769 Kč 16. Ekonomický ředitel 35 764 Kč 57 227 Kč 17. Lékař specialista 35 304 Kč 53 464 Kč 18. Vedoucí správního úřadu státní správy 35 239 Kč 40 999 Kč 19. Vedoucí oddělení ministerstva 35 219 Kč 43 565 Kč Platy 30 až 35 tisíc korun pozice nejčastější mzda nejvyšší plat 20. Právníci, právní poradci - mimo advokacie a soudnictví 34 514 Kč 61 195 Kč 21. Lékaři, ordináři ve státních nemocnicích 33 161 Kč 53 931 Kč 22. Vedoucí, ředitelé v průmyslu 32 575 Kč 68 570 Kč 23. Ředitelé velkých státních podniků 32 237 Kč 49 900 Kč 24. Vedoucí odoboru městských obecních úřadů 31 642 Kč 48 874 Kč 25. Vedoucí, ředitelé v obchodě 31 346 Kč 62 435 Kč 26. Vedoucí zásobovacích útvarů 30 538 Kč 64 951 Kč 27. Vedoucí velké vzdělávací organizace 30 534 Kč 36 551 Kč 28. Projektanti a analytici výpočetních systémů 30 368 Kč 55 642 Kč

Poznámka: pořadí podle hrubých měsíčních mezd za 1. až 3. čtvrtletí 2003 v podnikatelské a nepodnikatelské sféře; nejčastější mzda = medián, což je mzda pracovníka, která je uprostřed mezd všech hodnocených pracovníků

Zdroj: Trexima Zlín

Čím firmy motivují zaměstnance kromě výše mzdy? Jak se přičinit o zvýšení platu? V jakém kraji platí nejlépe? přečtěte si naše aktuální téma. Jak se přičinit o zvýšení platu? V jakém kraji platí nejlépe? přečtěte si naše

Jste spokojeni se svým platem? Co děláte aktivně pro jeho zvýšení? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.