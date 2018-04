Kolik budou stát prázdniny

Prázdninové výdaje – to je pro domácnosti s dětmi pořádná rána do rodinnému rozpočtu. I když zvolíte pro školáka finančně nenáročný způsob trávení letního volna na táboře a s babičkou na chatě, stejně musíte počítat nejméně s pěti tisíci korunami navíc.



Možností, jak naplnit dětem prázdniny, je moc. S plnou peněženkou rodičů za zády se mohou prohánět po Česku v džípech či na koni, naučit se nový sport pod vedením reprezentantů nebo se potápět u moře. Největší výběr mají rodiče dětí starších sedmi let. Jsou jim určeny tematické tábory, zaměřené například na výuku jízdy na koni, různé druhy sportů, s výtvarným či jazykovým programem.

Nebo „klasické“ pobyty, kde se učí tábořit, sportují, baví se hrami a chodí do přírody. Cena se většinou pohybuje zhruba mezi 3000 až 6000 korunami, podle délky pobytu, typu ubytování a programu tábora. K těm dražším patří třeba pobyty s výukou tenisu či intenzivní jazykové kurzy.

Některé tábory poskytují slevy, nejčastěji ve výši 100 až 200 korun v případě, že k pobytu přihlásí rodiče více dětí, například sourozence nebo kamarády svých potomků.



Moře i dobrovolnické tábory

Více peněz než za tuzemské tábory zaplatí rodiče v případě, že pošlou své děti na tábor k moři. Například desetidenní zájezd do Chorvatska s ubytováním v apartmánech s plnou penzí přijde zhruba na osm tisíc korun. Pokud se bydlí ve stanech, cena se snižuje. Dražší kategorií jsou jazykové pobyty. Na týdenní pobyt dítěte v Británii s výukou angličtiny a ubytováním si musí rodiče připravit 10 000 korun a více. A k tomu připočítat kapesné a nejméně 2000 korun za dopravu.

Procvičit se v cizích jazycích levněji mohou mladí lidé od 15 let na dobrovolnických táborech, které organizuje například YMCA nebo Inex. Konají se v řadě zemí Evropy, nejčastěji v Německu a Francii, ale i v Asii či v zámoří. Zájemci pracují dva až tři týdny s lidmi z dalších zemí na společném projektu, který může mít třeba podobu péče o zeleň, přípravy kulturních festivalů či programů pro děti nebo stavební výpomoci při rekonstrukčních pracích na památkových objektech.

Platí se jen za zprostředkování pobytu (1800 korun u Inexu) a za dopravu, ubytování a stravování je zdarma. „Loni jsem byla ve Francii a letos pojedu do Německa. Pobyt mi hodně pomohl ve zdokonalení ve francouzštině a poznání kultury Francie,“ uvádí středoškolačka Bára Polachová.

Jednou z variant, jež jsou levnější a zároveň vhodné pro děti, které se nechtějí úplně odpoutat od rodiny, jsou příměstské tábory. „Příměstské tábory, to je spíše záležitost velkých a větších měst,“ vysvětluje Jaroslav Síbrt z borovice.cz. Tábory mají obvykle dvě podoby – děti ráno přijdou do kulturního domu či na nějaké sportoviště a celý den se věnují na místě různým aktivitám. Cena za takto strávený den je symbolická – například v Domě dětí a mládeže v Praze 9 účtují 65 až 85 korun za den a v Praze na Jižním Městě stojí týden 300 korun.

Druhou možností je například týdenní program Rozmarné léto, pořádaný Kulturním centrem Novodvorská v Praze. Děti jezdí každý den ráno na výlety, navštěvují muzea, hrady, koupaliště, zoologické zahrady. Jeden den nocují mimo Prahu, v ostatní dnech se vždy večer vracejí domů. V ceně 1850 korun za týden je program se vstupy, doprava a oběd.

Na úhradu táborového pobytu přispějí také některé firmy z fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálně slabým rodinám může pomoci jednorázovou dávkou i obecní úřad.

Jaké jsou konkrétní možnosti a ceny táborů či různých letních programů? Kdo je pořádá a za kolik? To se dozvíte v našem aktuálním tématu.

Jak tráví prázdniny vaše dítě? Zatěžuje jeho program váš rodinný rozpočet? Co byste poradili ostatním rodinám s dětmi? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.