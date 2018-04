Kolik času zabere platba přes telefon

Tudíž chcete-li zadat příkaz se splatností toho samého dne, v němž příkaz podáváte, mělo by stačit zavolat zhruba 5 minut před „uzávěrkou“ dne v bance. I přes výše uvedené však doporučujeme přeci jen nenechávat zadání příkazů na poslední chvíli.

V průběhu testování jsme narazili i na drobnou překážku, která nás časově odsunula v řádech desítek minut. Bylo to v případě HVB Bank telefonického bankovnictví ve středu odpoledne, kdy nás automat požádal o opětovné zavolání po uplynutí 20 až 25 minut kvůli zaneprázdněnosti všech operátorů. Obdobná situace nastala i při našem volání na tutéž linku v sobotu v ráno. V druhém případě nám však automat nabídl zanechat na záznamníku telefonické spojení s tím, že se operátor sám na uvedeném telefonu ozve, jakmile to bude možné.

Na spojení s telefonním bankéřem však můžete čekat i déle než dvě minuty, jak se nám stalo v případě telefonátu do Citibank. Česká spořitelna o čekací lhůtě volajícího informuje, jak se stalo v jednom případě. Ohlášená hranice jedné minuty pro čekání na spojení s bankéřem však nebyla atakována.

Banka Průměrná doba potřebná pro zadání příkazu k úhradě přes operátora ČSOB 1:58 Komerční banka 2:07 Česká spořitelna 2:12 Raiffeisenbank 2:17 HVB Bank 2:40 eBanka 2:49 Živnostenská banka 2:52 GE Money Bank 3:26 Citibank 3:33

Nejrychleji dostupné spojení s operátorem telefonického bankovnictví, jak potvrdil náš test, má ČSOB. Zde jsme také zaznamenali nejrychleji vyřízené podání jednorázového příkazu k úhradě telefonickou cestou vůbec. Celý telefonát trval 75 vteřin, oproti standardním 120 vteřinám. Nicméně spíše než komfortně, působil tento rychlý hovor uživatelsky skoro až nepříjemně, což je daň za mimořádně vysokou rychlost vyřízení.

Příkaz k úhradě v ten samý den?

Kolik vlastně máte jako klient banky času k zadání jednorázového příkazu k úhradě, aby byl nejen zpracován, ale též zúčtován v ten samý den? Hodnoty se poměrně značně liší. Nejvíce bank účtuje a den „uzavírá“ v případě telefonického bankovnictví v 18 hodin, ale setkat se také můžete nejen s časem dřívějším, nýbrž také o něco pozdějším. Například Citibank zpracuje příkaz k tuzemské platbě s aktuální splatností jen do 15,00 hod., naopak eBanka jej zúčtuje s dnem splatnosti až do půlnoci konkrétního dne. Komerční banka a Česká spořitelna pak nabízí zpracování příkazu k úhradě s aktuální splatností do 20,30 hod. (KB), resp. do 20 hodiny (ČS).

Tyto časové údaje neslouží jen k orientaci ve splatnosti příkazů k úhradě, ale v této době dochází rovněž k obnově a „nulování“ denních bezpečnostních limitů příslušných pro daný kanál přímého bankovnictví.

Banka Linka telebankingu Linka ze zahraničí Mobilní linky Citibank 233 062 222 - - Česká spořitelna 844 111 144 582 405 405 726 111 144 / 605 661 144 / 776 991 144 ČSOB 844 113 114 495 800 101 603 676 676 / 729 933 933 / 776 992 992 eBanka 800 124 200 222 115 200 / 222 115 100* - GE Money Bank 224 441 234* - - HVB Bank 800 100 024 221 118 600 Komerční banka 800 111 124 / 800 150 250 485 262 124 / 485 262 250 - Raiffeisenbank 800 900 900 417 941 444 - Živnobanka 800 122 412 224 122 412 -

*) automatický konverzant