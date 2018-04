Kolik dostanete od státu v novém roce

Mateřskou a nemocenskou dostanou jen ti, kdo si platí nemocenské pojištění. Zaměstnanci na výběr nemají – peníze musí odvádět, i kdyby nechtěli, ale podnikatelé a živnostníci nemocenské platit nemusí. Ženy podnikatelky pak namísto mateřské rovnou pobírají rodičovský příspěvek stejně jako nezaměstnané matky. Někdy tak může být pro osoby samostatně výdělečně činné výhodnější uzavřít si komerční pojištění.

Peněžitá pomoc v mateřství

Kdo má nárok:

Peněžitou pomoc v mateřství dostanou matky malých dětí. Je to dávka vyplácená z nemocenského pojištění. Aby na ni žena měla nárok, musí být za poslední dva roky alespoň 270 dní – což je nějakých 9 měsíců – pojištěná. Podnikatelky a živnostnice mají podmínky přísnější: první podmínka (270 dní pojištění za poslední dva roky) pro ně platí a navíc musí nemocenské platit minimálně 180 dnů (asi půl roku) těsně před nástupem na mateřskou. Pokud žena nemocenské neplatila, na peněžitou pomoc v mateřství nárok nemá a hned po porodu bude pobírat rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě.

V jakém termínu žena na mateřskou nastoupí, se může do jisté míry rozhodnout sama, měla by se však vejít do období osmi až šesti týdnů před termínem porodu. Když nastoupí dřív, nemá ještě na mateřskou nárok, když na opak později, dávka se jí krátí. Celkem bude mateřskou dostávat 28 týdnů. Ženy, které porodí vícerčata mohou mateřskou čerpat o 9 týdnů déle – 37 týdnů.

Dávku může pobírat i otec dítěte, a to po dobu 22 týdnů. Otec může na mateřskou nastoupit nejdříve po šestinedělí a musí o tom s matkou uzavřít písemnou dohodu.

Kdy a kde žádat:

Nástup na mateřskou vypíše přímo gynekolog, oznámení pak žena odevzdá svému zaměstnavateli, podnikatelky přímo okresní správě sociálního zabezpečení. Dávky pak vyplácí sociálka, pokud žena podniká nebo pracuje ve firmě do 25 zaměstnanců, zaměstnankyním z větších firem vyplácí mateřskou přímo podnik.

Kolik můžete dostat:

Mateřská se vypočítává obdobně jako nemocenská a její výše zůstane stejná i pro příští rok – je to 69 procent z takzvaného denního vyměřovacího základu. K němu sociálka dojde tak, že spočítá příjmy budoucí matky za rok zpětně a celkovou sumu vydělí počtem kalendářních dnů. Příjmy se však započítávají jen do určité výše. Maximální částka, kterou může žena pobírat, je 479 korun denně – za měsíc to vychází na 14 370 korun.

Co se změní: Až do konce letošního roku mohly prodlouženou mateřskou v délce 37 týdnů čerpat i osamělé matky, od ledna 2008 budou mít nárok na dávku jen po dobu 28 týdnů stejně jako ženy, které žijí s partnerem. Peněžitou pomoc v mateřství nově nezískají ani nezaměstnané ženy, ty rovnou po porodu dostanou rodičovský příspěvek, a to ve čtyřleté variantě – vybírat si nemohou.



Nemocenské pojištění

Kdo má nárok:

Na nemocenskou mají v pracovní neschopnosti nárok všichni zaměstnanci – ti jsou účastníky nemocenského pojištění povinně. U podnikatelů a živnostníků záleží na tom, jestli si pojistné platí, pokud ano, dávku dostanou, když ne, s finanční podporou státu v nemoci počítat nemohou.

Kdy a kde žádat:

Neschopenku vám vydá ošetřující lékař, tu pak předáte svému zaměstnavateli, podnikatelé a živnostníci příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Kolik můžete dostat:

U nemocenského je to 25 procent z takzvaného denního vyměřovacího základu za první 3 dny nemoci, potom 69 procent. Počítají se kalendářní dny, „zaplaceno“ tedy dostáváte i v sobotu a v neděli. Denní vyměřovací základ se vypočítá jako průměr hrubých příjmů za rok před vznikem pracovní neschopnosti.

Částka je však limitována – maximálně nemocný dostane:

první 3 dny nemoci po 160 korunách,

od 4. do 14. dne nemoci maximálně 441 korun,

od 15. dne dál maximálně 479 korun.

Nejvyšší možná nemocenská za měsíc je tedy 12 995 korun, což odpovídá platu přibližně 24 000 korun hrubého měsíčně. Když někdo vydělává víc, má smůlu, vyšší nemocenskou nedostane.

Co se změní:

Od roku 2008 nebudou první tři dny nemoci placené. Sníží se i maximální denní dávky vyplácené v jednotlivých dnech. Měsíční nemocenská pro ty, kteří hodně vydělávají, tak bude ještě o 2 627 korun nižší než dosud, dostanou nejvýše 10 368 korun:

první 3 dny nemoci nejsou placené,

od 4. do 30. dne maximální denní dávka 384 korun,

od 31. do 60. dne 422 korun,

od 61. dne nemocný může pobírat nejvíc 461 korun denně.

Kolik přesně za nemoc příští rok dostanete, si můžete snadno spočítat na kalkulačce na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí – najeďte si na www.mpsv.cz, pak klikněte na nemocenské pojištění a vlevo na stránce uvidíte hned tři kalkulačky – mateřské, nemocenské a ošetřovačky.