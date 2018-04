Kolik dostanu, když se pojistím?

Zaměstnancům automaticky strhávají zálohu na nemocenské pojištění z výplaty. Nějaké dávky v pracovní neschopnosti tedy vždy dostanou, maximálně to však bude 12 020 korun za prvních 30 dní. Připojištění je pro zaměstnance drobný nadstandard, který má zajistit, aby člověk v nemoci finančně nestrádal a byl schopen dostát veškerým svým závazkům, například platit nájemné, splátky úvěrů či alimenty.

Stojí za to zvážit, jaká je pravděpodobnost, že člověk dlohuhodobě onemocní. Klient například zaplatí pojišťovně 2500 korun a sjedná si denní dávku 500 korun od 29. dne nemoci. Pokud onemocní na měsíc, vyplatí mu pojišťovna 500 korun, když bude v neschopnosti dva měsíce, dostane 15 500 korun. Pojišťovna mu „vrátí“ tolik, že by to stačilo na víc než 6 let placení pojistného. Vždy přitom platí, že čím déle trvá pracovní neschopnost, tím víc pomíjí nevýhoda prvního měsíce, kdy komerční pojišťovna nevyplácí klientovi nic. V případě, že neschopnost začala úrazem a hospitalizací v nemocnici, začnou některé pojišťovny platit od počátku a výhody pojistky jsou pak výraznější.

Podnikatel si může vybrat

Podnikatelé mohou postupovat jako zaměstnanci – platit si státní nemocenskou a připlácet si komerční pojištění. Nebo mohou státní systém nemocenského pojištění úplně ignorovat a pojistit se mohou jen komerčně. Jaké jsou výhody? Vydají za pojistné ročně jen o něco víc, ale také mnohem víc dostanou v případě nemoci.

Například živnostník, který platí nejnižší nemocenské pojištění 2496 korun ročně (208 korun měsíčně), dostane při dvouměsíční pracovní neschopnosti od státu 5143 korun. Pokud si však za 2750 korun sjedná pojištění denní dávky 500 korun od 29. dne pracovní neschopnosti, vyplatí mu za stejnou dobu pojišťovna 16 000 korun.

Jen drobnou úlevou přitom je skutečnost, že část komerčního pojistného, která odpovídá tomu, co by podnikatel platil státu, může odečíst jako výdaj k dosažení zisku – jsou to tedy peníze, které nebude danit.

Kontrola může přijít i z pojišťovny

Spousta klientů si myslí: „Doktor mi našel chorobu, rychle se pojistím, a až se budu léčit, pojišťovna mi bude vyplácet denní dávku.“ Dokonce mnohé napadne, že budou v pracovní neschopnosti o chvilku déle, než je bezpodmínečně nutné, a mezitím si zařídí spoustu potřebných věcí. Třeba si dodělají podnikatelské účetnictví nebo zrekonstruují koupelnu.

Proti takovému postupu se pojišťovny samozřejmě brání. Jsou opatrné při přijímání nových klientů i při každé pojistné události. „Peníze vyplácíme už v průběhu pracovní neschopnosti, vždy po kontrole u lékaře, kdy nám klient pošle potvrzení trvání neschopnosti,“ vysvětluje Renata Werliková z Generali.

Podnikatelé, kteří nejsou ve státním systému nemocenského pojištění, a nemají tudíž vystavenu klasickou neschopenku, zasílají potvrzení na formuláři pojišťovny. Navíc v průběhu léčby posílají pojišťovny za některými pacienty kontrolu. Například v případě těch, kteří onemocní hned tři měsíce po začátku smluvního vztahu. Nebo když se léčí s chřipkou už druhý měsíc.