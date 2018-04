Kolik mohou vaše investice prodělat?

Koupili jsme si dluhopis za 1 000 Kč, který má vynášet každý rok 4 % a jehož splatnost je 5 let. Za půl roku chceme tento dluhopis prodat, hledáme kupce. Předpokládáme, že bychom ho mohli prodat za 1 000 Kč plus naběhlý výnos za ½ roku (2 % = 20 Kč). Může se stát, že kupce nemůžeme najít. Není spokojen s výnosem 4 % ročně v příštích 4,5 letech.

Dluhopis od nás koupí, ale za nižší cenu. Nabízí 970 Kč + 20 Kč naběhlý výnos. Když přistoupíme na jeho podmínky, dosáhneme ztráty. Koupili jsme za 1 000 Kč, po půl roce dostaneme jenom 990 Kč. Kupujícímu transakce přinese vyšší očekávaný výnos. Dluhopis mu bude vynášet 40 Kč každý rok z jeho investovaných 990 Kč, navíc dostane za 4,5 roku 1 000 Kč. (Tedy o 10 Kč více, než kolik vložil.)

K prodělku vedlo jenom to, že jsme nemohli najít kupce za podmínek, které jsme potřebovali. Kupci nestačil výnos, který jsme nabízeli, proto požadoval nižší cenu. Stejný případ může nastat i u akcií nebo nemovitostí. U akcií stačí, když společnost bude vykazovat nižší zisky a bude o ni menší zájem mezi kupujícími a její cena poklesne. Riziko poklesu se týká snad všech investic. Některé mohou poklesnout hodně – třeba akcie, jiné klesají zpravidla málo – kvalitní dluhopisy.

Nejrizikovější jsou akciové investice. Kdybychom investovali jenom do jedné jediné akcie, musíme počítat i s možností totálního bankrotu. I když nedojde k nejhoršímu, mohou jednotlivé akciové společnosti výrazně kolísat. Našli bychom nespočet případů, kdy dobré, velké a stabilní firmy zaznamenaly poklesy svých kurzů v řádu desítek procent. V jeden okamžik byly jejich ceny nadhodnocené a později poklesly. Jako začínající a nepoučený investor nemáme šanci poznat, že se jednalo o nadhodnocené ceny.

Kupujeme a za několik týdnů, měsíců nebo let proděláváme. Když budeme investovat prostřednictvím fondů, nehrozí nám riziko nadhodnocení jedné společnosti. Poklesy fondů nebývají tak veliké jako poklesy jednotlivých společností. Fond se skládá z mnoha společností. Pokles jedné jediné z nich ještě nemusí znamenat pokles celého fondu. Přece jenom je šance, že se ostatním bude dařit lépe.

I investice do fondu může ztratit polovinu své hodnoty

Kdo investuje do akcií, musí být připraven na to, že jeho investice může poklesnout i o několik desítek procent. Příklad, který je uveden v grafu, je poněkud extrémní a nevyskytuje se příliš často, nicméně investor s tím musí počítat a být na to psychicky připraven. Je to totiž realita. Toto „umí“ akciový

fond.

Investice do dluhopisů je bezpečnější, ale ani zde nejsou peníze v naprostém bezpečí a nemůžeme si myslet, že hodnota investovaných peněz nikdy nepoklesne. I zde musíme počítat s krátkodobým poklesem v řádu jednotek procent. Jinými slovy: Může se stát, že v dluhopisovém fondu budeme mít za rok třeba o 3 % méně, než kolik jsme investovali.

Graf:

Příklad poklesu akciové investice. Konkrétně se jedná o fond Globaltrend, který investuje do světových akcií.



Dokonce ani fond peněžního trhu nemůže na 100 % slíbit, že opravdu neproděláte ani korunu. I zde se může stát, že vaše investice ze dne na den poklesne. Pokles je úplně zanedbatelný. Z investovaných 100 000 Kč jsou to stovky korun. Navíc během několika týdnů se hodnota vrací minimálně na původní úroveň. Prodělání investovaných peněz je např. u termínovaných vkladů jev nevídaný. Jakmile se pouštíme na pole investic, musíme počítat s tím, že přijímáme určité riziko. Někdy malé, jindy větší. Záleží na charakteru investice.

