Kolik musíte brát, abyste měli šanci na hypotéku

Hypotéky se těší mnohem větší oblibě než před několika lety, kdy byly určeny pouze pro nejvíce bonitní klienty bank. Zlepšení nastalo především díky podstatnému snížení úrokových sazeb. To však bohužel vůbec neznamená, že je hypotéka pro všechny. Ne každý se bude chtít zadlužit na patnáct či dvacet let. A ne každému to jeho příjmy dovolují.

Jako příklad si můžeme uvést hypotéku ve výši jednoho milionu korun s dvacetiletou dobou splatnosti. Zvolíme-li si například sazbu zafixovanou na pět let, její výše se nyní v průměru pohybuje okolo 4,5 %. Měsíční splátka takové hypotéky je 6 326 korun. K tomu je nutné připočíst poplatek za vedení účtu, který banky účtují nejčastěji ve výši 100 až 150 korun. U smluv se státní podporou to bývá až dvojnásobek. Průměrná sazba s roční fixací klesla v květnu na 3,23 %. V tomto případě měsíční splátka činí 5 662 korun.

Podmínky bank

Konečné rozhodnutí o poskytnutí hypotéky je však na bance. Jedním z hlavních kritérií, které posuzuje, je výše příjmů žadatele o úvěr. Chcete vědět, zda jsou vaše příjmy dostatečné na to, aby vám banka poskytla hypoteční úvěr? U které banky je šance na úspěch nejvyšší? Aby bylo možné utvořit si alespoň základní představu, zadali jsme hypotečním bankám teoretický příklad.

Zadání bylo pro všechny stejné

1/ Vybrat klientovi jeden konkrétní vhodný produkt. (Vyloučili jsme však produkty kombinované, tj. například kombinace hypotéky s životním pojištěním.)

2/ Určit výši úrokové sazby, kterou by tento klient pravděpodobně získal. Bylo stanoveno, že jde o klienta, který není příliš bonitní a jehož příjem se blíží oné spodní hranici potřebného minimálního příjmu, který musí mít, aby hypotéku vůbec mohl získat. Dalším požadavkem bylo, aby zde banka neuváděla svou nejnižší sazbu „od“, pokud není její výše garantována.

3/ Uvést výši měsíční splátky. (V tabulkách jsou uvedeny splátky při anuitním způsobu splácení, kdy se jejich výše po celou dobu nemění.)

4/ Nejdůležitější bod: uvést výši minimálního čistého měsíčního příjmu, který musí žadatel o hypotéku mít, aby mu ji banka poskytla.V případě rodiny jde o celkové příjmy obou manželů dohromady.

Zvolené parametry hypotečního úvěru

Žadatel o úvěr si chce koupit úplně nový byt v Praze za 2 mil. korun. Jako zástavu použije pouze tento byt, předpokládáme, že jeho „zástavní hodnota“ bude taktéž 2 mil. korun (jde o novostavbu). Chce si sjednat dobu fixace úrokové sazby na pět let (je spíše rizikově averzní) a splácet chce 20 let (aby měl splátky co nejnižší).

Jelikož banky nabízejí celou škálu produktů s různými akontacemi, zvolili jsme kvůli srovnatelnosti výsledků předpoklad, že náš žadatel bude chtít hypotéku ve výši 70 % zástavní hodnoty nemovitosti. V našem příkladě tedy bude žádat o hypoteční úvěr ve výši 1,4 mil. korun, 600 000 korun již musí mít našetřeno.

Profil žadatele o hypoteční úvěr

Pro výše uvedené zadání jsme zvolili dva různé žadatele:

A/ mladý člověk, 30 let, žije sám a o úvěr žádá sám, jeho životní minimum činí 4 300 korun

B/ mladá rodina s jedním dítětem do šesti let, její životní minimum činí 9 580 korun

V obou případech jde o zaměstnance (ne OSVČ), kteří nemají žádné jiné závazky, neplatí jiné splátky či úvěry. Neuvažujeme zde ani platbu pojistného na pojištění nemovitosti, které bude muset klient platit. Ve výši splátky úvěru není zahrnut poplatek za vedení účtu ani pojistné na případné životní pojištění, které všechny banky nevyžadují.



Výsledky poskytnuté jednotlivými bankami

V první tabulce je konkrétní produkt, který banky těmto klientům navrhly spolu s úrokovou sazbou a z ní odvozenou splátkou. Jde o údaje k datu 23.6. 2005. Všechny je poskytly banky samotné, které tak odpovídají za kvalitu a správnost výsledků. V následující tabulce jsou seřazeny od nejnižší splátky k nejvyšší (bez započtení poplatku). Je však vidět, že se někdy liší jen neparně. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší splátkou činí necelých 500 korun. Měsíční poplatek za vedení účtu je ve výši 100 korun u Komerční banky, Raiffeisenbank a Volksbank. Ostatní si účtují 150 korun. Tučně jsou zvýrazněny sazby garantované.

banka vybraný produkt úroková sazba - 5 let fixace (%) výše splátky (Kč) ČSOB - příklad A ČSOB Hypotéka 3,85% 8 374 Kč Hypoteční banka (ČMHB) standardní hypoteční úvěr 3,89% 8 403 Kč ČSOB - příklad B ČSOB Hypotéka 3,90% 8 410 Kč Živnobanka účelový hypoteční úvěr residenční 3,90% 8 411 Kč Volksbank Hypoteční úvěr 3,95% 8 446 Kč HVB Bank Majordomus HIT 3,93% 8 482 Kč Wüstenrot hypoteční banka Hypotéka Wüstenrot 4,20% 8 632 Kč GE Money Bank hypotéka Standard 4,29% 8 699 Kč Komerční banka hypoteční úvěr Klasik 4,30% 8 707 Kč Česká spořitelna Nové TOP Bydlení 4,29% 8 746 Kč Raiffeisenbank standardní hypotéka Klasik 4,47% 8 834 Kč

Zdroj: banky

V následujících tabulkách je to nejdůležitější, co jsme chtěli porovnat: výše minimálního čistého měsíčního příjmu, který bude banka při všech výše uvedených parametrech vyžadovat, aby žadateli poskytla hypoteční úvěr. Výsledky jsou seřazeny od nejnižšího příjmu k nejvyššímu.

červen 2005 B/ tříčlenná rodina minimální čistý příjem (Kč) banka 20 233 Hypoteční banka (ČMHB) 20 393 ČSOB 22 000 Komerční banka 22 000 Živnobanka 22 100 Volksbank 22 246 Raiffeisenbank 22 574 GE Money Bank 23 002 Wüstenrot hypoteční banka 24 200 Česká spořitelna 24 500 HVB Bank

červen 2005 A/ žadatel jednotlivec minimální čistý příjem (Kč) banka 14 953 Hypoteční banka (ČMHB) 15 000 Živnobanka 15 067 ČSOB 15 082 Wüstenrot hypoteční banka 15 369 GE Money Bank 16 000 Komerční banka 17 669 Raiffeisenbank 18 000 Česká spořitelna 18 300 Volksbank 19 000 HVB Bank

Zdroj: banky

Z tabulek vyplývá několik postřehů. V obou případech zároveň postačuje nižší příjem Hypoteční bance (tj. dříve ČMHB) a ČSOB. Na opačném konci se s nejvyššími požadavky shodně objevují HVB Banka a Česká spořitelna. Minimální příjem vyžadovaný po jednotlivci se pohybuje v intervalu 15 000 až 19 000 korun, u rodiny v intervalu 20 233 až 24 500 korun. To znamená v obou případech přibližně v rozmezí 4 000 korun čistého měsíčního příjmu. Nároky bank se tedy nijak extrémně neliší.

Výsledky z roku 2004

Zajímavé je také porovnání z hlediska časového. Téměř přesně před rokem jsme všem bankám (letos k nim navíc přibyla Volksbank) předložili příklad se stejným zadáním. Jeho výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách. Co je z nich vidět? Díky poklesu úrokových sazeb jsou vyžadované minimální příjmy letos obecně nižší než před rokem. I v roce 2004 patřily Hypoteční banka (ČMHB) a ČSOB stejně jako letos k těm méně náročným, zrovna tak HVB Bank a Česká spořitelna měly požadavky na bonitu klientů spíše vyšší. Letošní výsledky eBanky, která si loni také vybírala bonitnější klienty, bohužel nemáme k dispozici. HVB Bank, která vyžadovala před rokem po žadateli o hypotéku příjem velmi výrazně vyšší než všechny ostatní banky, s nimi již srovnala krok, přesto stále vede. Minimální příjem potřebný pro poskytnutí hypotéky je nyní nižší i u většiny ostatních bank, nejvíce poklesl u Raiffeisenbank, Živnobanky a Hypoteční banky. K trochu výraznějšímu zvýšení hranice minimálního příjmu došlo víceméně jen u GE Money Bank, a to v případě vzorové rodiny o přibližně 1 000 korun.

červen 2004 - A/ žadatel jednotlivec červen 2004 - B/ tříčlenná rodina minimální čistý příjem (Kč) banka minimální čistý příjem (Kč) banka 15 000 GE Capital Bank 20 745 ČSOB 15 045 Wüstenrot hypoteční banka 21 299 ČMHB 15 635 ČSOB 21 500 GE Capital Bank 16 189 ČMHB 22 000 Komerční banka 17 000 Komerční banka 23 610 Wüstenrot hypoteční banka 17 500 Živnobanka 23 644 Raiffeisenbank 19 000 Česká spořitelna 24 000 Živnobanka 19 451 Raiffeisenbank 25 000 Česká spořitelna 21 500 eBanka 29 500 eBanka 27 000 HVB Bank 33 000 HVB Bank

Zdroj: Banky

