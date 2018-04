Kolik musíte na penzi ukládat

Váháte-li, vyplatí se vám obrátit se na finančního poradce. Při rozhodování vám také může pomoci porovnání vaší situace s modelovými případy Hany, Aleše či Jiřího.

Na otázky MF DNES odpovídal a komentář připravil Tomáš Rampula z poradenské společnosti AWD Česká republika, která je největším nezávislým rodinným finančním poradcem v Evropě.

Odborníkovi jsme dali následující otázky:

Kolik budou mít do důchodu naspořeno Aleš, Hana a Jiří, když budou i nadále spořit částku, kterou spoří v současnosti?

Kolik budou mít naspořeno, když vklad zvýší na částku, kterou si můžou dovolit dávat, a vyplatí se jim to vůbec, neměli by peníze zhodnocovat jinak?

Kolik peněz by měli spořit optimálně, aby na penzijním připojištění „vydělali“ co nejvíc?

Ve všech příkladech vycházíme z toho, že do budoucna nedojde ke změně výpočtu státních penzí, všem klientům porostou průměrně mzdy a všichni budou průběžně alespoň o inflaci navyšovat svůj měsíční vklad. Předpokládáme, že se nezmění daňové úlevy a povinnosti.

Aleš Klekner

38 let, hrubý měsíční plat 15 000 Kč, na penzijní připojištění si měsíčně spoří 300 Kč od ledna roku 2004, mohl by dávat 500 Kč měsíčně

Vzhledem k nižším příjmům Aleše Kleknera není tak velký rozdíl mezi jeho současnou čistou mzdou a budoucím státním důchodem. Pro zachování jeho životní úrovně by mu mělo stačit, když naspoří do důchodu asi 750 000 korun.

Když ale bude nadále platit jen 300 korun měsíčně, do důchodu si naspoří 250 000 korun, to však nestačí. Pokud si chce pan Klekner zachovat svou životní úroveň, měl by částku navýšit na 850 korun měsíčně. Do penzijního fondu mu stačí vkládat 150 korun měsíčně, zbytek peněz, tedy 700 korun, by si měl platit na investiční životní, pojištění případně investiční program. To je však nad jeho finanční možnosti. Může

totiž investovat maximálně 500 korun, tak se nabízí tuto sumu rozložit pouze mezi penzijní fond a investiční životní pojištění. Tím získá 360 tisíc korun.

Hana Zenkl

28 let, hrubý měsíční plat 28 000 Kč, na penzijní připojištění si měsíčně spoří 500 Kč od února letošního roku, mohla by dávat 1000 korun měsíčně

Hana Zenkl počítá s tím, že její životní úroveň v důchodu neklesne. Měla by mít podle propočtů finančních analytiků našetřeno minimálně 2,5 milionu korun.

Když si bude nadále dávat 500 korun měsíčně do penzijního fondu, měla by naspořená částka dosáhnout přibližně 580 000 korun. Tato částka má však do 2,5 milionu daleko. Lepší by bylo, kdyby měsíčně investovala 1400 korun s tím, že do penzijního připojištění by si měla spořit 150 korun měsíčně a do investičního životního pojištění 1000 korun. Zbývajících 250 korun měsíčně by měla investovat do programu pravidelného investování do podílových fondů. Tuto částku doporučuji zvyšovat o míru inflace. Pokud paní Zenkl uvádí, že měsíčně může investovat 1000 korun, nepodaří se jí pokrýt do penze „finanční díru“ a v důchodu bude muset hospodařit úsporněji. Rozložením 1000 korun mezi penzijní fond, investiční životní pojištění a přímou investici do fondů se totiž stejně dostane pouze na 2,2 milionu korun.

Jiří Poláček

53 let, hrubý měsíční plat 40 000, na penzijní připojištění si měsíčně spoří 1500 Kč od září roku 2000, mohl by dávat 2500 Kč měsíčně

Pokud si pan Poláček chce udržet svou životní úroveň, tak si bude muset do důchodu přinést více než 4 miliony korun.

Jestliže nemá žádné jiné úspory určené na penzi než penzijní fond, bude to pro něho v těžké. Z penzijního fondu si přinese asi 550 000 korun. Aby si pan Poláček zachoval svoji životní úroveň i v penzi, musel by svoji měsíční investici razantně navýšit, a to až na 18 500 korun. To není v jeho možnostech, může měsíčně odkládat jen 2500 korun. Doporučuji ukládat 1500 korun do penzijního fondu a 1000 korun do investičního programu. V žádném případě by pan Poláček neměl peníze směřovat do investičního životního pojištění. Dvanáct let, která mu zbývají do odchodu do důchodu, není dostatečně dlouhá doba na to, aby se mu počáteční investice zhodnotila. I tak se spořením ve výši 2500 korun měsíčně dostane pouze na 750 000 korun. Musí se proto smířit s tím, že mu v důchodu životní úroveň významně poklesne.