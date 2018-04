Kolik můžete vydělat bez rizika

O tom, že si podílové fondy v posledních letech vytvořily u domácích investorů velmi dobré jméno, snad ani není třeba mluvit. Jejich oblíbenost dokazuje například nárůst jejich majetku v roce 2006 o bezmála 80 %, nebo úspěch posledního fondu ČSOB Vodního bohatství, do něhož za tři týdny investoři vložily 800 milionů korun a bude muset být předčasně uzavřen. Ale ani velký zájem investorů neznamená, že fond bude lepší než ostatní a výjimečně výnosný. V tomto případě spíše šlo o neokoukané podkladové aktivum (akcie z odvětví vázaného na vodu), které může znamenat pro investory do zajištěných fondů zajímavou možnost diverzifikace.

Důležitým krokem před rozhodnutím o investici je také podrobné prozkoumání poplatkové struktury fondu ve statutu. V reklamních letácích se totiž většinou uvádějí pouze vstupné poplatky v upisovacím období (případně po něm), a výstupné poplatky po splatnosti fondu (nebo v případě, že k prodeji podílových listů dojde před splatností fondu). Kromě těchto poplatků však emitenti účtují investorům i poplatky spojené se správou, investičním managementem, administrativou apod., které souvisejí s fungováním fondu a mohou se vyšplhat do výše několika procent ročně.

Kolik fondů, tolik konstrukcí

Kromě poplatků ovlivňuje celkový výnos fondu také použitá investiční strategie, resp. konstrukce fondu. Investiční společnosti využívají několik konstrukcí, které v drtivé většině případů fungují na principu jištění opcemi. Většina prostředků je pak investována do bezpečných investičních nástrojů a slouží k zajištění rizika. Zbytek se investuje do opcí, které mohou za určitých podmínek dosáhnout výnosu. Fondy se na začátku doby splatnosti „napevno konstruují“ a po celou dobu se již neřídí. I kvůli tomu jsou poplatky mimo upisovací období a dobu splatnosti tak vysoké.

Objevují se také strategie s dynamickým jištěním, u nichž dochází k aktivní správě portfolia v průběhu doby trvání, ale těch je na trhu podstatně méně (jde například o otevřené fondy s danou maximální ztrátou od společností ING nebo Pioneer).

Pro investory je nejjednodušší konstrukcí fondu růstový fond (někdy označován i plain vanilla), jehož hodnota roste přímo úměrně s růstem podkladového aktiva. Důležitá je zde míra participace (procentní podíl), která může omezit celkový výnos fondu.

Oblíbenou konstrukcí investičních společností je průměrování výnosů. Celkový výnos je tak dán průměrem uzavíracích kurzů indexu v určitých předem daných dnech. Někdy jsou rozhodné dny rozmístěny pravidelně v celém průběhu fungování fondu, jindy mohou být nahuštěny v určitém období (například v první polovině trvání fondu, poslední dva měsíce apod.).

V minulých letech se velmi často objevovaly tzv. „klikací“ konstrukce. Ty fungují na principu uzamykání výnosů za určité období (měsíc, čtvrtletí, rok) a investoři tak již v průběhu trvání fondu vědí, kolik mají vyděláno. V nejjednodušší konstrukci se pak tyto uzamčené hodnoty sčítají. V některých případech se uzamkne určitá hodnota (bonus) jen tehdy, když index (koš akcií) vzroste v daném období o předem stanovené procento. V případě reverzního kliku je naopak stanovená hodnota maximálního výnosu a od ní se odčítají poklesy v jednotlivých obdobích. Jednotlivé konstrukce se navíc dají různě kombinovat a vytvářejí se tak speciality, které mohou pravděpodobnost výnosu zvýšit, nebo snížit.

I když je strategií hodně, nedá se říct, která z nich je nejvýhodnější, nebo naopak nejhorší. Hodně závisí také na samotných akciových trzích a jejich vývoji v čase. V době medvědích trhů (převládající poklesy na trzích) se zajištění může vyplatit. Naopak v době, kdy trhy zaznamenávají dlouhodobý růst (s občasnými korekcemi prakticky od roku 2003) mohou některé konstrukce výnosy fondů výrazně omezovat.

Kolik jste vydělali?

Jelikož dlouhodobou distribucí zajištěných fondů se u nás zabývají pouze společnosti ČSOB a HSBC a ostatní přišli se zajištěnými produkty jen před několika málo léty, můžeme hodnotit pouze fondy dvou zmiňovaných společností. První zajištěné fondy od IKS, ERSTE, nebo ČPI budou splatné nejdříve v roce 2008.

ČSOB minulý rok vyplatila podílníky pěti fondů v české koruně. V únoru byly splatné dva fondy, u nichž se naplno ukázaly rozdíly v použité konstrukci. Fond KBC Click ČSOB Světové Akcie 2 své výnosy odvozené od vývoje indexů DJ EuroStoxx 50 (40%), S&P 500 (30%) a Nikkei 225 (30%) ročně zaklikával. Od prosince 2000 (a pěti únorových zakliknutích) vydělal díky výkonnosti v posledních třech letech investorům 36,86 % (6,19 % p.a.).

To sice není žádný světoborný výsledek, v porovnání s fondem KBC ČSOB Světové akcie 1 (výnos 0,07 %) je to však velmi dobré. Druhý jmenovaný fond měl totiž stejné podkladové aktivum i dobu splatnosti, byl však klasickým růstovým fondem s participací 105 % bez uzamykání výnosů. Bohužel, trhy první dva roky trvání fondu klesly tak, že se do doby splatnosti prakticky nevzpamatovaly. Uzamykání výnosů (v případě poklesu byl uzamčen výnos 0 %) se tedy u prvního fondu vyplatilo.

Dalším „zaklikávacím“ fondem, vyplaceným v dubnu, byl KBC Click ČSOB Světové Akcie 7, který slíbil investorům uzamknout maximálně 1 % čtvrtletně. Po třech letech existence vydělal 11 % (3,39 % p.a.), což je takřka maximum, kterého fond mohl dosáhnout (v porovnání s reálným vývojem nic moc). Stejné podkladové aktivum (DJ EuroStoxx a S&P 500) měl také fond KBC Click ČSOB Světové Akcie 5 s dobou splatnosti 4,5 roku (prosinec 2006), který sliboval uzamknout maximálně 9,25 % ročně. Konečný výnos 32,38 % (6,48 % p.a.) není u zajištěného fondu špatný výsledek, i když reálný výnos koše indexů byl mnohem lepší.

Výnosy již splacených podílových fondů Podílový fond Doba trvání Výnos KBC Click ČSOB Světové Akcie 2 5 let 36,86% KBC ČSOB Světové akcie 1 5 let 0,07% KBC Click ČSOB Světové Akcie 7 3 roky 11,00% KBC Click ČSOB Světové Akcie 5 4,5 roku 32,38% ČSOB Reverzní Click 1 2,5 roku 31,80% Asia Plus Growth Fund (GBP) 4 roky 50,00% Asia Plus Growth Fund (USD) 4 roky 19,53% Asia Plus Growth Fund (EUR) 4 roky 25,28% Anglo American Growth Fund (GBP) 4 roky 23,25% Anglo American Growth Fund (USD) 4 roky 15,96% Anglo American Growth Fund (EUR) 4 roky 18,89% World Growth Fund (GBP) 4 roky 13,13% World Growth Fund (USD) 4 roky 8,73% World Growth Fund (EUR) 4 roky 10,50%

Zdroj: ČSOB, HSBC

Posledním fondem splaceným v květnu 2006 byl fond ČSOB Reverzní Click 1, jenž byl založen v listopadu 2003. Fond nabízel maximální zhodnocení 50 %, což byla také počáteční hodnota bonusu, od níž se odečítaly případné měsíční poklesy. Díky dobré výkonnosti Evropských akcií (podkladovým aktivem byl index DJ EuroStoxx) si investoři připsali výnos 31,8 % (11,52 %), což je velmi dobrý výsledek.

Na cizí měny opatrně

Společnost HSBC na konci uplynulého roku splatila tři fondy denominované ve všech třech měnách, v nichž společnost zpravidla fondy uvádí (EUR, USD, GBP). Fondy byly založeny v prosinci roku 2002 a doba splatnosti činila rovné čtyři roky. Všechny fondy využívaly růstovou konstrukci. Největší radost mohli mít podílníci investující v britské libře, kteří ve všech třech případech díky nejvýhodnější participaci vydělali procentně nejvíce. Dolaroví investoři již tak velký důvod k oslavám neměli.

Prvním fondem byl Asia Plus Growth Fund, jehož vývoj byl vázán na koš pěti akciových indexů (Hang Seng Index, KOSPI 200 Index, a FTSE/Xinhua China 25 Index, MSCI Taiwan Index a Thailand SET 50 Index) a i díky dobrým výsledkům na asijských trzích dosáhl nejvyšších výnosů (GBP 50 %, USD 19,6 %, EUR 25,3 %). Fond omezoval čtvrtletní výnosy na maximálně 7 % v GBP, 4 % v USD, resp. 4,5 % v EUR.

Vývoj dvou indexů na britském (FTSE 100) a americkém (S&P 500) akciovém trhu byl podkladem pro výnos fondu Anglo American Growth Fund. Participace byla nastavena na 80 % v GBP, 55 % v USD a 65 % v EUR a podle toho také vypadají rozdíly ve výnosech u jednotlivých měn (GBP 23,3 %, USD 16 %, EUR 18,9 %). Výkonnější index se na celkové výkonnosti fondu podílel ze 70 %, méně výkonný index pak 30-ti %.

Poslední fond, World Growth Fund vydělal investorům nejméně (GBP 13,127 %, USD 8,7 %, EUR 10,5 %). Podkladovým aktivem byl koš pěti světových indexů (FTSE 100, S&P 500, Nikkei 225 a Dow Jones EURO STOXX 50 Index) a na výkonnosti se opět podepsala různá míra participace (75 % v GBP, 50 % v USD a 60 % v EUR).

Vzhledem k posílení koruny vůči všem třem měnám domácí investoři s těmito výsledky určitě nemohli být spokojeni. I na daném příkladu je vidět, že výnosy zajištěných fondů se mohou různit i v rámci jedné emise od jedné společnosti. Je tedy zapotřebí je brát s rezervou a nijaké extra výsledky od nich raději neočekávat a výběr jednotlivých produktů dobře zvážit.