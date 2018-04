Kolik peněz investovat do akcií?

Je zcela nabíledni, že člověk žijící samostatně má většinou naprosto odlišné finanční cíle, než manželský pár v důchodu. Těžko si tak lze představit, že se jejich portfolia budou významným způsobem shodovat. Několik základních zásad je však dobré dodržovat, ať je vaše situace jakákoliv.

Pokud rozdělíme život dospělého člověka do několika fází, můžeme mnohem lépe identifikovat jeho potřeby a finanční cíle přizpůsobit tak jednotlivé investiční nástroje na míru podle toho, v jaké fázi se zrovna nalézá. Zatímco ze začátku je pro člověka nejdůležitější základní zajištění, v dalších fázích se zaměřuje na budování a růst svého majetku. Následující tabulka přináší zjednodušený přehled jednotlivých období života a hlavních finančních cílů.

Fáze 1 2 3 4 Věk 20 - 30 let 30 - 50 let 50 - 60 let od 65 let Domácnost jedna osoba rodina s dětmi manželský pár manželský pár v důchodu Nejdůležitější cíle základní zajištění, začátek budování majetku budování majetku, zajištění příjmu růst majetku, zajištění příjmu zajištění příjmu

Zdroj: Zürich Invest