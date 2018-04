Kolik peněz si s sebou vzít na zahraniční dovolenou

Od loňského roku se ceny potravin a služeb v zemích, kam Češi jezdí nejčastěji, zásadně nezměnily. Pokud jste věrní jednomu místu, už víte svoje, ale jedete-li do země poprvé, může být problém odhadnout, kolik peněz budete potřebovat. Orientační ceny základních potravin, ovoce, zeleniny i to, na kolik vás vyjde večeře nebo zmrzlina, snadno zjistíte nahlédnutím do našeho přehledu.

Kde nakoupíte nejlevněji

Pokud nechcete přemýšlet nad každou zmrzlinou, vyberte si levnější zemi – například Bulharsko nebo Tunisko. Chcete-li dovolenou strávit jinak než sluněním u moře, finančně nenáročný pobyt pořídíte také v Rumunsku. Ušetřit můžete nákupy v diskontech nebo supermarketech. Jsou o 10 až 20 procent levnější než menší obchůdky, někdy dokonce i než tržiště.

Máte-li čas, před větším nákupem obejděte několik obchodů. Hodně totiž záleží také na tom, jaká je v okolí konkurence. Nebo na tom, jak daleko je obchod od pláže nebo centra letoviska. Čím dál, tím má příznivější ceny. Například na chorvatském Pagu je supermarket naopak jedním z nejdražších obchodů, potvrzuje Aleš Kovář, který tam každoročně tráví svou dovolenou. Je to proto, že je tam jediný, a také platí, že na ostrovech je dráž než na pevnině. Jinak jsou ceny v Chorvatsku podobné těm českých.

„Nabídku diskontů si můžete najít i na internetu, například firma Studenac má pobočky po celém Jadranu,“ doporučuje Antun Plenkovič, ředitel Chorvatského turistického sdružení. Hledejte na www.studenac.hr. Stejně tak se nevyplatí dovážet potraviny ani do Itálie, neznačkové potraviny jsou dokonce levnější než u nás. Výjimkou jsou mléčné výrobky a maso. „Ty jsou v Itálii o 50 až 100 procent dražší než v Česku,“ upozorňuje zástupce CK Cicala.

Pokud se v zahraničí chystáte obejít kulturní památky nebo jezdit na výlety, nezapomeňte v rozpočtu na dovolenou zohlednit i tyto výdaje. Jedete-li s cestovkou, ceny nejsnáze zjistíte přímo od jejího delegáta. V případě, že do zahraničí vyrážíte na vlastní pěst, je dobrým pomocníkem internet. Zjistíte tady nejen většinu potřebných informací, ale v diskusích, například na portálu ORBION. CZ (www.orbion.cz), se můžete zkušenějších cestovatelů zeptat přesně na to, co vás zajímá.

Vezměte si peníze navíc

Peníze si vyměňte buď ještě před odjezdem, nebo případně v některé seriózní směnárně nebo bance v místě vašeho pobytu. Vyhněte se směně na ulici, riskujete, že namísto ušetřených pár korun přijdete o všechny peníze. V některých zemích není možné směnit české koruny, například v Tunisku nebo Egyptě, vezměte si s sebou eura. Navíc tuniské dináry se nesmějí ze země vyvážet, musíte je buď směnit zpět, nebo utratit, jinak vám je zabaví.

Přestože nebudete mít v úmyslu rozpočet na dovolenou překročit, nějaké peníze v záloze mějte alespoň na platební kartě. Platit kartou se v cizině vyplatí. Stejně jako v Česku jsou transakce zdarma a některé banky navíc pro přepočet kurzů měn používají výhodnější devizový kurz.

Dopředu si však zjistěte, zda jsou platby kartou v lokalitě, kam se chystáte, možné. Pokud míříte mimo turistická letoviska a města, může se totiž stát, že se bez hotovosti neobejdete. Pár drobných se na cestě hodí vždycky, ať už na kávu, vodu nebo poplatek za použití toalety.

OKRADL VÁS BANKOMAT?

peníze získáte jen těžko

Volání z ciziny zlevní

Chcete-li v zahraničí používat mobilní telefon, na podmínky a ceny se informujte u svého operátora. Za minutu volání například z Chorvatska do Česka v současnosti zaplatíte od 30 do 42 korun podle toho, jakého máte operátora. U O2 a Vodafonu za hovory ušetříte, když budete v cizině budete používat partnerskou síť svého operátora.

U zmíněného Chorvatska je minuta volání přes VIPnet o 8 korun levnější. U O2 však musíte mít aktivován balíček O2 Cestování za 11,90 Kč měsíčně a tarif, nikoli předplacenou kartu. Pokud jedete na dovolenou až koncem léta, můžete se těšit na ještě nižší ceny hovorů. Evropská unie se totiž dohodla na nižších cenách za volání z mobilního telefonu v zahraničí.

Tento týden nařízení projedná Evropský parlament, zhruba o 14 dní později by jej měla schválit naše vláda a parlament a operátoři pak dostanou zhruba měsíc na to, aby sestavili nové tarify.