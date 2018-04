Kolik platíme na úřadech?

občanský průkaz zdarma

duplikát 100 korun

cestovní pas v běžné lhůtě 200 korun

rodný, oddací, úmrtní list zdarma, opis 100 korun

výpis z rejstříku trestů 50 korun

svatba mimo určený čas a místo 1000 korun

rybářský lístek na 10 let 500 korun

nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 20 korun za každou matriční událost

ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 korun

vydání kopie dokumentu bývalé StB 5 korun za stránku

vydání průkazu ZTP 30 korun

povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100 korun

změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000 korun

navrácení k rodnému příjmení po rozvodu zdarma do jednoho měsíce po rozvodu, 100 korun poté

vydání živnostenského listu 1000 korun

vydání koncese 2000 korun

změna v živnostenském listě 500 korun

zrušení živnosti 150 korun

nahlédnutí do živnostenského rejstříku 20 korun za každý prohlížený subjekt

roční poplatky za psa stanovují města dle vyhlášky

v činžovním domě malého města okolo 1000 korun

v rodinném domku v malém městě 300 korun

v domku na vesnici 100 korun