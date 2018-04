Kolik proděláte na hypotéce s životním pojištěním?

Vyjdeme ze stejného příkladu, který naleznete v tomto článku. V něm je tabulka ukazující „výhodnost“ kombinace hypotečního úvěru s kapitálovým životním pojištěním: výše úvěru 1 mil. korun, úroková sazba 6 % p.a., splatnost úvěru 20 let, věk klienta 30 let, daňové pásmo 25 %.

V kombinaci hypotéky s kapitálovým životním pojištěním bylo klientovi navrženo řešení, které znamenalo zatížení 7 438 Kč měsíčně. Zkusíme tyto prostředky využít účelněji. Koupíme za ně stejně kvalitní služby a ještě nám nějaké peníze zbudou.

Nejprve vyřešme problém s pojištěním. Kapitálové životní pojištění znamená, že klient je chráněn proti riziku smrti. (Kapitálové životní pojištění může krýt i jiná rizika. To se ovšem zase odráží v ceně pojištění. Proto budeme počítat pouze s rizikem smrti.) V případě jeho smrti pojišťovna vyplatí pozůstalým přesně tu částku, která se rovná výši úvěru. Úvěr je tak splacen. Místo kapitálového životního pojištění můžeme použít rizikové životní pojištění s klesající pojistnou částkou. V případě smrti je klient kryt úplně stejným způsobem.

V případě kapitálového životního pojištění mohou pozůstalí klienta v případě jeho smrti dostat i více, než kolik činí pojistná částka, jestliže je kapitálová hodnota smlouvy vyšší. To může nastat ke konci pojistné doby. Úvěr bude splacen a pozůstalým zůstanou nějaké prostředky navíc. Není to ovšem argument pro kombinaci. Jestliže budeme uzavírat rizikové životní pojištění a splácet anuitně, zbyde nám daleko více peněz.

Základní cíle jsou tedy splněny. V obou variantách (kombinace i běžná hypotéka) jsou úvěry za 20 let splaceny a klient je pojištěn. Porovnejme tedy ceny, za jaké jsme to dokázali pořídit.

G raf: Porovnání splátek běžné hypotéky a hypotéky s kapitálovým životním pojištěním

Drží hypoteční banky klienta v zajetí? Banka může úročení hypotéky nepříjemně zvýšit. Čtěte ZDE.

Splátka „běžné“ hypotéky je na počátku nižší a postupně narůstá. Nárůst je způsoben poklesem daňových odpočtů, jak jsme si to už vysvětlili. Na konci je výše splátky srovnatelná u obou způsobů splácení. U kombinace totiž počítáme s optimistickým předpokladem, že budeme mít nižší úrokovou sazbu z hypotečního úvěru, a to o 0,5 %. Kdyby byly sazby v obou případech stejné, byla by splátka u kombinace o něco vyšší.

V grafu máme rozdíl splátek. Teď je třeba porovnat, co je lepší. Jestli platit méně (běžná hypotéka), nebo jestli je lepší za 20 let dostat od pojišťovny podíly na zisku. Porovnání nesmíme provést tak, že bychom posčítali rozdíl splátek bez zhodnocení a porovnali ho s podíly na zisku (tedy se zhodnocenými vklady). Musíme počítat se zhodnocením v obou případech.

Rozdíl splátek nebudeme ukládat do šuplíku, ale budeme tyto peníze zhodnocovat.Pojišťovna předpokládá, že se jí podaří zhodnotit peníze určitým procentem. Proto budeme předpokládat, že naše ušetřené peníze dokážeme zhodnotit stejným procentem. Tento předpoklad klidně můžeme udělat. Pojišťovna investuje převážně do dluhopisů, tedy konzervativně. I my můžeme investovat stejně konzervativně a přinejmenším tak výnosně, jak to umí pojišťovna. Navíc máme další možnosti. Můžeme volit mírně rizikovější portfolio, kde dosáhneme pravděpodobně vyšších zhodnocení. Časový horizont 20 let by nám to umožňoval. Měli bychom vyšší výnos, ale zároveň větší riziko.

T abulka: Porovnání přínosu za 20 let: podíly na zisku v pojištění a uspořená částka vzniklá spořením rozdílu splátek

V případě zhodnocení 3 %, které pojišťovna garantuje, bude vyplaceno jako podíl na zisku pouze 58 194 Kč. Kdybychom si rozdíl plateb spořili s výnosem 3 % ročně, měli bychom za 20 let 308 025 Kč. Stejně (podobně) bychom dopadli i v případech, kdy bude zhodnocení trhu vyšší. I kdyby bylo zhodnocení pojistných rezerv třeba 4 nebo 5 %, bude rozdíl stále v řádu statisíců ve prospěch anuitního splácení. Jedině v případě zhodnocení 6 % bude přínos po 20 letech alespoň srovnatelný. Tento případ je však nereálný. To by bylo porovnání z hlediska ceny. Zkusme ještě jmenovat další důvody, proč je výhodnější použít anuitní splácení.

Anuitní splácení nese nižší riziko změny úrokových sazeb. V případě růstu sazeb budeme platit vyšší úroky pouze z části hypotečního úvěru. V případě kombinace hypotečního úvěru a kapitálového životního pojištění nás případný růst sazeb zasáhne citelněji. Budeme platit vyšší úroky z celé výše úvěru.

V porovnání jsme počítali se zhodnocením „volných“ peněz pouze tak, jak se zhodnocují rezervy v pojišťovně. Můžeme najít výhodnější způsob spoření. Např. stavební spoření by nám přineslo daleko vyšší zhodnocení.

Anuitní splácení má více volnosti, je flexibilnější. Máme nižší splátku, a proto s ní můžeme naložit, jak budeme chtít. Můžeme spořit (platit), ale nemusíme. V případě kombinace s životním pojištěním musíme. Jakmile se touto cestou dáme, nemáme tak jednoduchou volbu.

Existuje ještě jeden způsob cenového porovnání. Není sice tak přesný, protože nedokáže přesně zohlednit klesající daňové odpočty, ale je jednodušší a pochopitelnější.

Měsíční zatížení v kombinaci hypotéky a kapitálového životního pojištění nám vyšlo na 7 438 Kč. Celou dobu platíme tuto částku, jsme pojištěni, splatíme úvěr a za 20 let dostaneme podíly na zisku.

Jak se nenechat připravit o nemovitost.

Čtěte ZDE .

Kdybychom zvolili anuitní způsob splácení a dobu splatnosti 15 let, bude celkové měsíční zatížení včetně pojištění 7 400 Kč (počítáno s úrokovou sazbou 5,5 % v kombinaci s kapitálovým životním pojištěním a se sazbou 6 % pro běžné anuitní splácení). Doba splatnosti je tedy o 5 let kratší. Také máme splacen úvěr a jsme pojištěni. Ušetříme si tak posledních 5 let splácení. Teď můžeme porovnat úsporu za 5 let splácení a slibované podíly na zisku, které jsou většinou nereálné a počítají s nepřiměřeným zhodnocením. Jenom pro zajímavost: zkrácením doby splatnosti o 5 let ušetříme minimálně 444 000 Kč (7 400 × 12 × 5 + nějaké to zhodnocení). Pozn.: Toto srovnání je nepřesné, protože splátka úvěru postupem času narůstá (vlivem klesajících odpočtů). Celkový finanční efekt by nebyl tak veliký.

Myslíte si, že produkty, které kombinují hypotéku s kapitálovým životním pojištěním, mají budoucnost? Sjednali byste si takový produkt? Máte s ním nějakou praktickou zkušenost?

Úryvek je z knihy " Financování vlastního bydlení " vydané nakladatelstvím Grada Publishing , které vydává další publikace v edici FINANCE jako např:

Naučte se investovat

Povinné ručení - otázky a odpovědi