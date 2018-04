Kolik spolykají spotřebiče

Nemáte vůbec představu, kolik „krmiva“ spotřebují domácí pomocníci, a pak se jen děsíte nad fakturou za elektřinu?

Celý den je v provozu bojler, lednička, mrazák, ale také třeba akvárium nebo počítač. V mnoha domácnostech se doslova nezastaví ani pračka či myčka na nádobí. Velkou sumu z rozpočtu si vybere i elektrické vytápění.

Spotřebu výrazně zvýší i na první pohled nevýznamný pohotovostní režim mnoha přístrojů, tedy doba, kdy zařízení sice nepoužíváme, ale ono přesto proud potřebuje. Pár desítek haléřů za hodinu se promění v tisíce korun za rok.

Změřte si spotřebu sami

Abyste věděli přesně, kolik energie opravdu spotřebováváte, vyplatí se vám pořídit si wattmetr – přístroj na měření spotřeby, který seženete v obchodech s elektronikou. Kvalitní stojí od 700 korun výše. Nechcete-li za pořízení měřiče utrácet, objednejte se do některého z poradenských středisek ČEZ či PRE (objednávka stačí den předem), kde vám ho půjčí. Jste-li jejich klienty, tak i zadarmo a bez zálohy. Jen u ČEZ je podmínkou, abyste využívali produkt Exclusive.

Díky této pomůcce zjistíte, které přístroje vám tahají z kapsy nejvíc peněz. Nezapomeňte změřit také ty, které nepracují, ale jsou celý den v pohotovostním režimu. Například uspaný počítač, televize vypnutá jen dálkovým ovládáním, mikrovlnka, na které svítí hodiny. Možná zjistíte, že mnohé z nich byste měli zcela odpojovat od sítě.

Vytahovat však všechno ze zásuvky je nepohodlné. Tady pomůže prodlužovací kabel s více zásuvkami a vypínačem, který koupíte za cenu od 50 korun výše.

Dobrým řešením, kterým ušetříte při výstavbě nebo rekonstrukci může být také rozdělení rozvodů v bytě na dva okruhy. Na jednom budou napojené přístroje, které se nevypínají, například lednička, budík, akvárium nebo naprogramované video, na dalším ostatní spotřebiče. Pro přehlednost si můžete okruhy rozlišit zásuvkami různé barvy. Při odchodu z bytu pak vypnete jeden jistič.

Tip, jak ušetřit ještě víc

Pokud máte u energetiků sjednaný nízký tarif (domácnost s bojlerem nebo topením na elektřinu) a nechce se vám hlídat, kdy k vám přijde „levný proud“, pořiďte si spínací hodiny.

Časový spínač je malá krabička, která vám zapne i vypne spotřebič v určitém čase. Pak můžete vyprat nebo nechat umýt nádobí až za polovinu. Mechanické měřiče stojí necelou stokorunu, digitální pořídíte už za dvě stovky. Dají se naprogramovat třeba na týden.

25 příkladů, kolik zaplatíte za provoz domácí techniky

bojler 100 l – při ohřívání na 55 stupňů stojí denně čtyřčlennou rodinu 50 korun, za rok 18 250 korun

stolní počítač s monitorem – používaný 2 hodiny denně vás bude stát za rok 1 152 korun, za stand-by režim, je to dalších 1 000 až 3 000 korun, velkem až 4 152 korun. Starší počítače a monitory mají téměř stejnou spotřebu ve spánku, jako když pracují

sušička – vysušení jedné várky stojí 11 do 20 korun, při čtyř cyklech sušení týdně je to 2 288 až 4 160 korun za rok;

kombinovaná chladnička, 200/100 l – roční provoz vyjde podle toho jestli je v úsporné třídě A++ nebo v neúsporné kategorii C na 846 až 2 530 korun;

sporák – tady záleží na tom, na kolika plotýnkách vaříte zároveň. Jejich příkon je od 500 W do 2 000 W. Vaříte-li hodinu denně v průměru na dvou plotýnkách, přijde vás to na necelých 7 korun denně, za rok je to 2 464 korun;

televize – záleží na tom, jakou obrazovku máte, pro porovnání vezmeme všechny tři typy s úhlopříčkou 100 cm: 1 hodina provozu klasické CRT obrazovky vyjde na 45 haléřů, LCD přibližně na 1 korunu a plazma od 1 koruny do dvou korun. Máte-li puštěnou televizi tři hodiny denně, stojí vás provoz klasické 490 korun, LCD 1 000 a plazmy až 2 000 korun za rok. Přitom je třeba přičíst ještě pohotovostní režim. Za rok za něj musíte připočítat dalších až 470 korun; celkem 900 až 2 100 korun;

pračka – za vyprání jedné várky na 60 stupňů dáte od 3,60 do 9 korun. Perete-li čtyři cykly týdně, stojí vás praní od 750 do 1 872 korun ročně;

satelitní komplet – při používání 3 hodiny denně vás jeho provoz vyjde na 530 korun za rok a pohotovostní režim na dalších 1 200 korun; celkem 1 730 korun;

pekárna na chleba – upečení chleba trvá 3,5 hodiny a vyjde na 11 korun, budete-li připravovat chleba třikrát týdně, bude vás provoz pekárny stát 1 716 korun za rok;

akvárium – spotřeba přibližně 350 kW za rok vás vyjde na 1 575 korun;

mrazák pultový 180 l – roční provoz vyjde podle energetické třídy na 486 až 1 215 korun za rok;

osvětlení – pro orientaci použijeme byt, kde se svítí dvěma 60wattovými žárovkami dvě hodiny denně (1,08 Kč/den), šesti úspornými zářivkami 23 W také v průměru 2 hodiny denně (1,24 Kč/den) a dvěma 40wattovými žárovkami v kuchyni v průměru hodinu denně (0,36 Kč/den). Za rok stojí osvětlení bytu 980 korun;

myčka – umytí 8 sad čtyřikrát týdně vyjde na 700 až 960 korun za rok, jedno umytí při 60 stupních stojí od 3,50 do 4,60 koruny;

topinkovač – příprava dvou topinek vyjde na 30 haléřů, čtyřčlenná rodina vydá při denní konzumaci toastů až 870 korun za rok;

videorekordér – za 3 hodiny denně zaplatíte 133 korun za rok, za pohotovostní režim však dalších 500 korun; celkem 633 korun;

varná konvice – uvaření litru vody stojí 50 haléřů. Příliš nezáleží na příkonu, konev 2 000 W uvaří litr vody rychleji než ta, která má spotřebu 800 W; za rok provaříte při ohřátí 3 litrů denně 548 korun;

luxování – hodina týdně vyjde na 5 až 10 korun, za rok je to pak 260 až 520 korun podle velikosti a příkonu vysavače;

trouba – hodina pečení při 180 stupních stojí 9 korun, za rok při pečení jednou týdně, je to 468 korun;

fén – 10 minut sušení vlasů vyjde přibližně na 1,20 koruny; za rok při denním fénování 438 korun;

notebook – používaný 2 hodiny denně vás bude stát 330 korun za rok, plus pohotovostní režim přibližně 50 korun; celkem 380 korun;

mikrovlnka – používání trouby 10 minut denně při výkonu 800 W stojí 60 haléřů, za rok je to 219 korun. Tady musíme připočítat pohotovostní (stand by) režim, který vyjde přibližně na 130 korun; celkem za rok provlníte 349 korun;

kuchyňský robot – strouhání a příprava těsta, mixování, celkem hodinu týdně vyjde na 5 korun, za rok je to 260 korun;

DVD přehrávač – pustíte-li si jeden dvouhodinový film třikrát týdně, zaplatíte 40 korun za rok, ale stand-by režim přístroje vás bude stát přibližně dalších 200 korun; celkem 240 korun;

žehlení – záleží na příkonu žehličky a na druhu prádla, hodina žehlení bavlny stojí 1,20 korun. Budete-li žehlit dvě hodiny týdně, zaplatíte 125 korun za rok.

Pro výpočty jsme použili průměrnou sazbu 4,50 Kč za kWh odpovídající běžné domácnosti, která elektřinou pouze svítí, používá běžné domácí spotřebiče, případně na elektřině vaří. Kdo má bojler či elektrické vytápění, může počítat se sumou přibližně poloviční.

Spotřeba zařízení je orientační, kdo má věci nové, týká se ho spodní hranice, kdo má přístroj třeba pětiletý, musí počítat s hodnotou vyšší. Zdroj: PRE, EkoWATT, ČEZ, www.uspornespotrebice.cz

Každé plus navíc znamená větší úsporu

O tom, kolik peněz utratíte za provoz chladničky, pračky, myčky a dalších spotřebičů, se rozhoduje, už když je kupujete.

Vybírejte podle spotřeby

Pračky, sušičky, chladničky, mrazničky, myčky nádobí, elektrické trouby, elektrické ohřívače vody, zdroje světla a klimatizační jednotky musí být označeny takzvaným energetickým štítkem (viz obrázek). Najdete na něm údaje o výrobci, modelu výrobku, jeho spotřebě a další technické parametry.

A+ není marketingový tah

Ještě než se ponoříte do říše čísel, padne vám do oka velké písmeno se šipkou. Označuje totiž, jak moc úsporný spotřebič je. A znamená nejlepší, G nejhorší. Už na céčkový spotřebič však v obchodech nenarazíte, i béčkové se téměř nevyrábějí. Zato, a to zejména u chladniček, přibyla u písmena A plus. Jedno, dvě, u těch nejmodernějších už i tři.

Proč? V době, kdy štítkování začalo, představovaly kategorie C a D průměr, na nejúspornější výrobky bohatě stačilo písmeno A. Postupem času začaly firmy vyrábět ještě úspornější přístroje, a tak začaly přidávat +, aby výrobek odlišily. Chladničky a mrazničky musí mít ve třídě A+ spotřebu energie minimálně o 25 procent nižší, než je spotřeba u třídy A.

Vyplatí se nová?

Pokud máte doma lednici starou třeba deset let, zvažte, zda by se vám nevyplatilo pořídit si novou. Například desetiletá chladnička s mrazákem s objemem 310 litrů spotřebuje denně 1,6 kW, což je při ceně 4,50 koruny za kilowatt denně 7,20 koruny. Možná se vám to na první pohled nezdá tak moc, ale za rok je to 2 628 korun. Před deseti lety se ještě spotřebiče štítky, a tedy ani písmeny neoznačovaly, ale spotřeba odpovídá písmenu C.

Koupíte-li dnes kombinaci se stejným objemem ve třídě A, bude mít spotřebu přibližně 0,90 kW (4 koruny denně, za rok 1 480 korun).

Nejmodernějšímu spotřebiči v energetické třídě A++ stačí k provozu třetina energie (denní spotřeba 0,56kW = 2,50 Kč, za rok 920 korun). Tak vyměnit, nebo ne?

Nové zařízení přece něco stojí, namítnete. To je pravda, proto to zkusíme spočítat. Z tabulky vyplývá, že i když započítáme pořizovací náklady na lednici novou, zaplatíme za 10 let méně, než kdybychom si nechali chladničku původní.

Nová pračka s účinností praní ve třídě A vás bude na elektřině stát při dvou praních týdně přibližně 450 korun, zatímco pračka starší spotřebuje dvojnásobek, tedy 900 korun. Za deset roků bude rozdíl v nákladech 4 500 korun. Za tu cenu si sice novou nekoupíte, ale jestli stará pračka zlobí, je to možná důvod, proč ji neopravovat a koupit si úspornější typ.

Porovnání jednotlivých spotřebičů najdete například na stránkách www.uspornespotrebice.cz.