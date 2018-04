Kolik stojí daňové poradenství

Daně za vás spočítá a daňové přiznání vyplní daňový poradce nebo auditor. Může vám s ním pomoct i účetní, ale jak upozorňuje prezident Svazu účetních Lubomír Harna, nemá k daňovému poradenství podle živnostenského zákona oprávnění. V praxi to znamená, že účetní sestavují přiznání v rámci účetních služeb. Na rozdíl od daňových poradců tak za něj nenesou odpovědnost, pokud to výslovně není uvedeno ve smlouvě mezi klientem a účetním.

S daňovým poradcem si můžete navíc odložit placení daní a odevzdání tiskopisu až na červen, daně spočítané účetním je třeba vypořádat do konce března, letos do 2. dubna, protože 31. března je sobota. Služby účetních proto bývají o něco levnější. Za nejjednodušší přiznání zaplatíte i pět set korun. Daňoví poradci si obvykle účtují řádově tisíce korun.

Rozdíly jsou značné

Ceny jsou velmi individuální. Záleží především na složitosti daní, respektive struktuře vašich příjmů a výdajů, ale i konkrétním daňovém poradci či účetním. Roli hraje i skutečnost, zda jejich služby využíváte v průběhu celého roku, nebo jen jednorázově. V ceně se odrazí také to, zda donesete poradci doklady o svých výdělcích neuspořádané, nebo v podobě přehledné evidence.

„Cena za daňová přiznání je stanovena zpravidla podle času potřebného pro zpracování, tarify daňových poradců jsou smluvní, nejsou stanoveny žádnou vyhláškou,“ říká daňový poradce Jiří Celler, který má svoji kancelář v Praze. Dodává, ž pokud klient požaduje kontrolu zpracovaných podkladů nebo je nosí postupně, případně je předá „v krabici od bot“, cena úměrně roste.

Pro příklad: Jiří Celler si účtuje za jednodušší přiznání od 4000 korun. Manžele, kteří daní společně (a příjmy má jen manžel ze zaměstnání), by stálo přiznání zhruba 5000 až 6000 korun. Člověk, který byl šest měsíců zaměstnaný v České republice a zbytek roku ve Velké Británii, by zaplatil od 5000 korun výše. Pro srovnání, Jiří Pártl z Brna by manželům naúčtoval 3000 korun a člověku se zahraničním výdělkem od 3000 do 5000 korun. V daňové kanceláři Ekoservis Praha by manželům stačil

dokonce tisícovka.

Více druhů příjmů – vyšší cena

Na ceny může mít vliv i region a velikost daňové kanceláře (myšleno počet pracovníků, rozsah specializace a podobně). Daňová poradkyně Alena Foukalová říká, že v případě fyzických osob jsou nejdražší daňová přiznání, kde figuruje mnoho typů příjmů, například ze zaměstnání, podnikání, pronájmu, kapitálového majetku i zahraniční výdělky. „Cena za takové přiznání se však většinou pohybuje v řádu tisíců korun, nikoli desetitisíců. Za předpokladu, že klient přinese dobré podklady,“ doplňuje Foukalová. Jednoduché daňové přiznání, například s příjmy ze zaměstnání a jednorázovým přivýdělkem, spočítá účetní i za pět set korun. I jejich ceny se však různí.

Čím dříve, tím lépe

Pokud si chcete díky daňovému poradci odložit podání přiznání a placení daní až na červen, musíte do konce března, letos do 2. dubna, předat finančnímu úřadu plnou moc, kde poradce pověřujete, aby za vás daně vyřídil. Ovšem ne všichni daňoví poradci na vás musí mít v polovině března čas a někteří dokonce jednorázové klienty, kteří chtějí jen vyplnit přiznání, nepřijímají.

„Podle zákona o daňovém poradenství musím sepsat s každým klientem smlouvou, a to stojí čas. Proto se zaměřuji pouze na klienty stálé, kterým vypracovávám i účetnictví. Nebo se zpravidla zaměřuji na kontrolu účetnictví a vypracování daňového přiznání,“ vysvětluje daňová poradkyně Eva Hesová z Kardašovy Řečice.

„Ideální je přijít už v lednu, případně na počátku února,“ dává radu pro příští rok Alena Foukalová. Ani teď však není nic ztraceno. Jen vám může dát hledání daňového odborníka víc práce. Pokud nemáte žádný tip například od známých, může vám pomoci internet. Otevřete si stránky Komory daňových poradců (www.kdpcr.cz) či Svazu účetních (www.svaz-ucetnich.cz). Tady můžete hledat nejbližšího poradce či účetního podle bydliště.

Nezapomeňte se zeptat na cenu jeho služeb, v jakém stavu požaduje podklady a za co bude případně ručit. Daňoví poradci přebírají totiž podle zákona zodpovědnost za to, že bude přiznání v pořádku. Pokud najde finanční úřad chybu, náhrada jde z jeho kapsy, respektive z jeho povinného pojištění. „Pozor, ručení ale může mít různý rozsah,“ upozorňuje Alena Foukalová.

Vše záleží na tom, jak bude postavena smlouva mezi klientem a poradcem. Pokud v ní bude uvedeno, že se poradce zavazuje ke kontrole podkladů, ručí i za to, že jste například do výdajů „nepropašovali“ i náklady, které s vašimi zdanitelnými příjmy nesouvisí. Jestliže se však ve smlouvě ke kontrole nezaváže, odpovídá jen za správnost výpočtu, zjednodušeně řečeno za případnou numerickou chybu. Ve chvíli, kdy vám finanční úřad přiznání vrátí s tím, že daň byla spočítána špatně a máte ji doplatit a uhradit i penále, „škodu“ ponese poradce (v rozsahu uvedeném ve smlouvě). Proto se na něj neprodleně obraťte a začněte případ řešit.

Poradce, nebo účetní?

Ve vztahu k daňovému přiznání je někdy mezi účetními a daňovými poradci cítit určité napětí. Daňoví poradci „mezi řádky“ říkají, že účetní na daně nejsou zas až takoví odborníci, účetní si někdy pomyslí cosi o povýšenosti... Emoce stranou. Účetní jsou odborníky na vedení účetnictví. Daňové přiznání vyplňují jaksi navíc.

„Velké účetní firmy mají přímé napojení na daňové poradce, tam problém v odbornosti není,“ říká prezident Svazu účetních Lubomír Harna. Připouští, že daňoví poradci mají před účetními náskok ve věci zastupování svých klientů. „Mají celou škálu poznatků ze správního a soudního řádu, což účetní většinou podrobně nezná. Poradí tedy klientovi, jak se chovat před finančním úřadem nebo u soudu. Spočítat daňové přiznání, až na nějaké zcela specifické případy, ale pro účetní není problém stejně jako pro daňové poradce,“ říká Lubomír Harna.

Přiznáním to nekončí

Výpočtem daně a vyplněním přiznání povinnosti vůči státu nekončí. Zpravidla musíte zároveň zpracovat i přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Ne všichni poradci vám s tím ale pomohou. Některým se do toho podle Aleny Foukalové nechce. Jedním z důvodů je i to, že klienti mívají v těchto platbách chaos.

Kolik dáte za daňové přiznání

Kolik byste zaplatili daňovým poradcům za sestavení daňového přiznání

1. Jednoduché daňové přiznání – klient má jedno zaměstnání plus přivýdělky ve formě například honorářů a podobně, výdaje uplatňuje paušálem, platí si životní pojistku, splácí hypotéku

František Jonák, Mirovice 1000 Kč

Jiří Celler, Praha od 4000 Kč

Ekoservis, Praha zhruba 1000 Kč

Jiří Pártl, Brno 2000 Kč

2. Daňové přiznání manželů, kteří daní společně, muž má příjmy pouze ze zaměstnání, žena je na mateřské dovolené bez vedlejších příjmů

František Jonák, Mirovice 1500 Kč

Jiří Celler, Praha 5000 až 6000 Kč

Ekoservis, Praha zhruba 1000 Kč

Jiří Pártl, Brno 3000 Kč

3. Daňové přiznání podnikatele bez zaměstnanců, který vede daňovou evidenci, uplatňuje skutečné náklady, cena samotného sestavení přiznání

František Jonák, Mirovice 2000 Kč

Jiří Celler, Praha od 5000 Kč

Ekoservis, Praha 2000 až 5000 Kč

Jiří Pártl, Brno 6000 až 12 000 Kč

4. Složitější přiznání s příjmy z České republiky i ze zahraničí, půlroční výdělek au pair z Velké Británie, půl roku příjem ze zaměstnání v České republice, plus přivýdělky

František Jonák, Mirovice 2000 Kč

Jiří Celler, Praha od 5000 Kč

Ekoservis, Praha zhruba 1000 Kč

Jiří Pártl, Brno 3000 až 5000 Kč

Poznámka: ceny jsou orientační

Zdroj: daňoví poradci