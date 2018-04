Kolik stojí školní pomůcky?

Skoro jeden a půl milionu dětí zasedne do školních lavic. Všechny budou potřebovat nové sešity, psací potřeby, učebnice a mnoho dalších věcí. Obchodníci se radují. Jak ušetřit?



7 rad, jak ušetřit při nákupech do školy

Nenakupujte pomůcky dříve, než se od dítěte či učitelky dozvíte, co jeho škola požaduje a co potomek bude skutečně do školy potřebovat. Na co si dát pozor?



Kolik stojí děti



Heslem mnoha rodin je přitom – vše pro dítě. Sobě rodiče ledacos odepřou, ale potomkovi nikdy nic. A tak děti vyrážejí do ulic ve značkových oděvech a maminky v modelech ze second handu.



S nákupy pomůcek nespěchejte, radí učitelka



Lada Bartošová učí deset let, šestkrát měla na starosti prvňáčky. Říká, že rodiče nakupují některé pomůcky zbytečně. Jaké dělají rodiče při nákupech školních pomůcek chyby?

Kolik zaplatíte za *obědy ve školní jídelně ZŠ I. stupeň 13,50 až 23 Kč za oběd II. stupeň 15 až 24,50 Kč za oběd střední škola 16 až 26 korun za oběd *ubytování Kč/měsíc internát 1. kategorie maximálně 1 600 Kč internát 2. kategorie maximálně 900 Kč * školní družinu Kč/měsíc maximálně 100 korun *doprava žákovské a studentské předplatné Kč/měsíc Praha 115 až 230 Brno 200 Liberec 190 až 210 České Budějovice 105 až 189 Teplice 200 Mladá Boleslav 150 Ostrava 148 až 198 Zlín 145 až 180 Chomutov 180 Olomouc 110 Pardubice 145 až 150 Děčín 150 až 175 Ústí nad Labem 100 až 170 Karlovy Vary 120 až 150 Litvínov 100 až 190

Pramen: MŠMT, dopravní podniky