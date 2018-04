Kolik stojí dítě od narození až do dospělosti

Náklady jsou orientační, vzali jsme v úvahu to, že dítěti dopřejete každý rok sportovní i umělecké vyžití, školní výlety, hory v zimě, letní tábor i dovolenou. Jsou to sice věci zbytné, ale většina rodičů se snaží peníze na tyto věci sehnat, zvláště ve chvíli, kdy by byl jejich potomek jediný, kdo místo školy v přírodě zůstane doma.

Dítě do jednoho roku

Ve chvíli největšího rodičovského zmatku – dítě pláče, je nemocné, hladové – zjistíte, že vám něco podstatného chybí. Prostě jste při nákupu záplavy věcí zapomněli na to skutečně důležité. A naopak jste nakoupili zbytečnosti, které navždy zůstanou ležet na dně skříně. Protože pořízení nové výbavy je otázkou desítek tisíc korun, poradíme vám, jak je vynaložit smysluplně.

Musíte mít

jednorázové nákupy

postýlka s matrací 1 200 až 7 600 Kč

přikrývky, deky 900 Kč, povlečení 500 až 1 800 Kč

bavlněné plenky 1 kus 20 Kč, pokud budete používat i jednorázové plenky, stačí vám látkových zhruba 20 kusů (po koupání, jako bryndák), když budete používat jen látkové pleny, kupte jich stovku

kočárek levný typ od 3 500 Kč, střední kategorie od 6 000, dražší typ 10 000 až 18 000 Kč, vyhněte se nejlevnějším typům, příliš nevydrží

vanička od 250 Kč

autosedačka 1 200 až 4 500 Kč – při výběru se řiďte spotřebitelskými testy, lze koupit i jako součást kočárku

dětský pytel 700 Kč

sada lahví 300 Kč

oblečení

3 000 až 14 000 Kč

drogerie

hygiena, jednorázové plenky roční spotřeba asi 9 000 Kč – nakupujte ve slevách, vyplatí se koupit kvalitnější, lépe drží

kosmetika – kapesníčky, oleje, pudry – 1 500 Kč, osušky až 800 Kč, dudlíky až 100 Kč

hračky

1 000 Kč

jídlo

3 500 Kč až 15 000 Kč – pokud může matka kojit, je to obrovská úspora, v prvním půlroce i 2 000 Kč měsíčně

zdraví

potřeby z lékárny, teploměr rychloběžka, léky na snižování teploty, masti apod. 1 000 Kč

poplatky u lékaře, doplatky za léky 800 Kč ročně

Usnadní vám život:

cestovní postýlka 1 000 až 5 500 Kč – zároveň slouží i jako hrací ohrádka

přebalovací pult 1 800 až 7 000 Kč,

lehátko do vaničky 100 Kč

elektronická chůvička od 1 300 Kč, od 5 000 s televizí

sterilizátor na lahve 400 Kč

šátek nebo klokanka (nosítko na břicho) 650 až 2 000 Kč

ochranný program – na rohy, šuplíky, okna od 45 Kč za kus

. roční výdaje 35 800 až 92 000 Kč (kočárek za 10 000 Kč)

Lapač na peníze

chodítko 1 500 Kč – lékaři proti němu mají výhrady

koš na pleny 1 000 Kč – postačí obyčejný se stahovacími igelitovými sáčky

digitální váha 1 700 až 3 000 Kč – dítě vám zváží u lékaře

hlídač dechu 2 500 Kč – pořiďte si ho, pokud má dítě zdravotní problémy, jinak je tato koupě sporná – přístroj někdy spustí "planý“ poplach a rodiče víc stresuje, než jim pomáhá

Tip, kde ušetřit:

Kojenci a batolata netouží po drahých značkových hračkách. Spíš je důležité, aby hračka zaujala, a to může i to nejobyčejnější chrastítko.

Nepřežeňte to s nákupy oblečení, dítě rychle roste a některé věci mu třeba ani nestihnete obléknout.

Dítě od 1 do 5 let

Připravte se, že budete nakupovat oblečení, hračky, ale i sportovní potřeby, jako je tříkolka, koloběžka, kolo, lyže... Předškolák začíná navštěvovat různé kroužky. A nezapomínejte na školku. V této věkové skupině je tato položka už aktuální. Stejně jako výdaje za různé "atrakce“, jako jsou návštěvy divadel, kina, poutí, hradů, zámků a podobně. Zhruba tří- až čtyřleté dítě se také většinou stěhuje do svého pokojíčku. A ten je potřeba vybavit.

Kroužky a zábavu pro děti hledejte pomocí internetu například v mateřských centrech nebo se zeptejte na místním úřadě. V obcích působí například nezisková sdružení, která pořádají různé cenově výhodné programy pro matky s dětmi nebo samotné děti.

Lapače na peníze

drahé hračky z TV reklam, značková výbava se stejnými užitnými vlastnostmi jako standardní, například kočárek golfové hole za 8 000 Kč poslouží na popojíždění stejně jako za tisícovku

Kolik stojí:

jednorázové nákupy

vybavení dětského pokoje – 5 000 až 15 000 Kč jednorázově

jídelní stolička – 800 až 6 000 Kč

nočník – 200 Kč

kočárek – golfové hole – 1 000 až 8 000 Kč

autosedačka – 1 500 až 5 000 Kč

školka

školka obecní zhruba 10 000 Kč ročně včetně stravy

soukromá školka zhruba 40 000 až 100 000 Kč ročně včetně stravy

jídlo

jídlo doma – 2 000 Kč měsíčně

oblečení a obuv

6 000 Kč ročně

koníčky a volný čas

kroužky – 1 000 až 3 000 Kč ročně

vstupné kino, divadlo – 1 500 Kč ročně

časopisy, knihy – 50 Kč měsíčně

dovolená – 2 000 Kč ročně

drogerie

kosmetika – 100 Kč měsíčně, pleny – 800 Kč měsíčně

dárky

hračky, dárky – 5 000 Kč ročně

tříkolka – 1 000 Kč

koloběžka – 1 200 Kč

kolo – 3 000 Kč

brusle – 1 000 Kč

lyže, ostatní sportovní vybavení – 4 400 Kč

zdraví

poplatky u lékaře a doplatky za léky – 500 Kč ročně

kapesné

50 Kč měsíčně

. roční výdaje 56 500 až 63 640 Kč (obecní školka), měsíčně: 4 700 až 5 300 Kč Poznámka: jednorázové náklady jsou rozpočítány na celé období

Tip, kde ušetřit:

Neberte malé děti na nákup, budou chtít vše, co uvidí, a když neodoláte, utratíte až o čtvrtinu více peněz.

Čím dřív naučíte svého potomka chodit na nočník, tím víc peněz ušetříte. Jestliže to bude umět v roce a půl namísto ve třech letech, uspoříte v případě, že používáte jednorázové plenky, zhruba 11 tisíc Kč.

Oblečení nakupujte v secondhandu. Je levnější a obvykle vydrží déle než nové tepláky ze stánku.

Školáci 6 až 11 let

Potomek jde do školy, připravte se na výdaje, které jste až dosud neznali – pomůcky, kroužky, školní jídelna, tramvajenka.

Musíte mít

Pravděpodobně budete s nástupem do školy přestavovat dětský pokojík. Přinejmenším je potřeba psací stůl a dobrá židle. Výbava pro prvňáka stojí kolem 2 000 korun.

Počítejte, že školákovi budete muset kolem devátého roku pořídit mobil. Je praktické, když můžete zkontrolovat, kde se dítě pohybuje, a hlavně, všichni okolo už ho mají. Zatím nevadí, když je mobil po tatínkovi nebo když patří do levnější kategorie.

Lapač na peníze

Sběratelské kartičky pořiďte jen s jedním motivem (např. hokejové, animované postavičky). Jeden balíček sice pořídíte za pár korun, ale budete je kupovat neustále.

Zbytečně draho vyjde nové oblečení. Většině dětí v tomto věku je navíc jedno, jestli mají džíny za 2 000, nebo jestli nosí kalhoty za 50 korun ze sekáče nebo zadarmo po sestřenici.

Kolik stojí:

jídlo a stravné

domácí jídlo – 2 000 Kč měs.

školní jídelna – 350 Kč měs.

jídlo mimo – 100 Kč měs.

oblečení a obuv

4 000 Kč za rok

koníčky a volný čas

kroužky – 2 000 Kč ročně

tábor, skautské výpravy – 3 500 Kč ročně

domácí zvíře – 250 Kč měs.

knihy, časopisy – 50 Kč měs.

kino, bazén – 100 Kč měs.

dovolená – 5 000 Kč ročně

škola a kurzy

školní potřeby, sešity, batoh, pravítka – 2 000 Kč

školní akce, divadelní představení, kino, zoo, výlet – 600 Kč ročně

škola v přírodě – 3 000 Kč ročně

drogerie

zubní pasta, krémy a pod. – 50 Kč měs.

hračky

počítačové hry – 200 až 500 Kč ročně

autíčka, panenky, hry – 1 600 až 2 800 Kč ročně

jednorázové nákupy

nábytek do pokojíku – 4 000 až 10 000 Kč

dárky

narozeniny, Vánoce (kolo, brusle) – 5 000 až 10 000 ročně

mobil

nový přístroj – 2 000 Kč

kredit – 100 Kč měs.

zdraví

očkování – 400 Kč ročně

poplatky u lékaře a v lékárně,

doplatky za léky – 600 Kč ročně

doprava

předplatní jízdenka – 100 až 200 Kč měs.

kapesné

200 Kč měs.

. roční výdaje 61 820 až 66 520 Kč, měsíčně: 5 150 až 5 550 Kč

Tip, kde ušetřit:

Nedejte na prosby školáka a nekupujte školní tašku s Barbie nebo penál s Harrym Potterem. Věci by vás tak vyšly klidně na trojnásobek. A dítěti se může jeho idol brzy omrzet.

Školák 12 až 15 let

S nástupem na druhý stupeň základní školy či na osmileté gymnázium je třeba počítat se vzrůstajícími výdaji za školní pomůcky, mnohdy se nevyhnete přebudování dětského pokojíčku, ve kterém už nebude chybět vlastní počítač.

Lapač na peníze

Drahé značkové věci nejsou nezbytné. Místo "skejťáckých" kalhot za 5 000 korun dobře poslouží i konfekční za pětinu.

Kolik stojí:

jídlo a stravné

domácí jídlo – 3 000 Kč měs.

školní jídelna – 500 Kč měs.

jídlo mimo – 100 Kč měs.

oblečení a obuv

kolem 9 000 Kč za rok

koníčky a volný čas

sport – 3 000 Kč ročně

kroužky – 3 600 Kč ročně

tábor, výpravy – 3 500 Kč ročně

domácí zvíře – 250 Kč měs.

časopisy – 150 Kč měs.

kino, bazén – 200 Kč měs.

dovolená – 12 000 Kč ročně

škola a kurzy

školní potřeby, učebnice – 1 000 Kč ročně

školní akce, výlet – 500 až 1 000 Kč ročně

doučování – 1 000 až 2 200 Kč ročně

lyžařský kurz, škola v přírodě – 3 000 až 8 000 Kč ročně

drogerie

dekorativní kosmetika, krémy apod. – 300 Kč měsíčně

kadeřník – 1 000 Kč ročně

hračky

počítačové hry – 200 až 2 000 Kč ročně

stolní hry – 800 až 2 000 Kč ročně

stavebnice – 3 000 až 5 000 Kč ročně

MP3 – 400 až 2 000 Kč

jednorázové nákupy

nábytek do pokojíku – 4 000 až 12 000 Kč

počítač – 16 000 Kč

dárky – kolo, brusle, elektronika – 8 000 až 13 000 ročně

mobil

nový přístroj – 2 400 Kč

kredit – 200 Kč měsíčně

zdraví

brýle, čočky, očkování, akné – 1 000 až 4 000 ročně

poplatky u lékaře, doplatky za léky – 600 Kč ročně

doprava

předplatní jízdenka – 150 až 250 Kč měsíčně

kapesné

200 až 500 korun měsíčně podle věku

. roční výdaje 113 950 až 141 350 Kč, měsíčně: 9 500 až 11 800 Kč

Tip, kde ušetřit:

Děti v tomto věku neocení dovolenou v luxusním hotelu, daleko lépe a svobodněji se budou cítit v chatce či pod stanem a vás to vyjde na pětinu.

Student 16 až 19 let

Nejvíc vydají rodiče těch, kteří nastupují na odborné školy, kde si na praxi musí pořídit speciální pomůcky či oblečení. Navíc kolem šestnáctého roku mladé lidi čekají taneční.

Musíte mít

Pokud nechcete, aby se vaše dítě doma jen povalovalo u počítače, investujte do jeho dalšího vzdělávání a podpořte alespoň jednoho koníčka.

Lapač na peníze

Než pořídíte potomkovi manažerský mobil, zvažte, zda ho opravdu využije.

Nenechte se přemluvit k nové super lyžařské či snowboardové výbavě. Jestli není dítě každý víkend na sjezdovce, vyjde vás půjčovna levněji.

Kolik ročně stojí:

jídlo a stravné

domácí jídlo – 3 500 Kč měs.

školní jídelna – 650 Kč měs.

jídlo mimo – 300 Kč měs.

oblečení a obuv

12 000 Kč ročně

oblečení a boty do tanečních – 7 500 Kč

koníčky a volný čas

sport – 5 000 Kč za rok

knihy, časopisy – 250 Kč měs.

kino, divadlo, koncerty, diskotéky – 2 000 až 4 000 Kč ročně

dovolená – 16 000 korun ročně

taneční – 900 až 2 700 Kč

škola a kurzy

šk. potřeby a učebnice – 2 000 až 4 000 Kč za rok

školní akce, výlety – 2 000 až 5 000 Kč ročně

jazykový pobyt – 6 000 až 12 000 Kč ročně

jazykový kurz v ČR – 4 000 až 6 000 Kč ročně

drogerie

kosmetika, krémy na akné apod. – 200 Kč měs.

holicí strojek – 1 200 až 3 000 Kč

kadeřník – 1 000 Kč ročně

jednorázové nákupy

dovybavení pokoje – 6 000 Kč

notebook – 15 000 až 24 000 Kč

dárky

značkové oblečení, fotoaparát, MP3, kolo, brusle, šperky – 6 000 až 11 000 ročně

mobil

nový přístroj – 4 500 Kč

kredit – 300 až 500 Kč měs.

zdraví

brýle, čočky, očkování, antikoncepce – 2 000 až 5 000 Kč ročně

poplatky u lékaře a v lékárně, doplatky za léky – 600 Kč rok

doprava

předplat. kupon – 500 Kč měs.

vlaky, autobusy – 200 Kč měs.

kapesné – 500 až 1 000 Kč

. roční výdaje 126 030 až 173 930 Kč, měsíčně: 10 500 až 14 500 Kč

Tip, na čem ušetřit:

Veďte dítě k tomu, aby si samo přivydělalo, za vydělané peníze si může koupit věci, na které v rodinném rozpočtu nezbývá.