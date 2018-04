Dovolená: Nákupy v Turecku vyjdou dráž, Bulharsko je stále nejlevnější

Například v nejoblíbenější destinaci, v Chorvatsku, ceny zůstávají na úrovni minulého roku, jediné možné reálné zdražení je o míru inflace. "Pokud někde stoupají ceny ubytování, je to v místech, kde majitelé investovali do oprav a rekonstrukcí a zvýšili tak úroveň služeb," vysvětluje Karin Golubićová z Chorvatského turistického sdružení.

Podle ekonomů by ani vstup Chorvatska do Evropské unie (od 1. července 2013) neměl prodražit samotný pobyt v zemi.

Návrat do Řecka...

Když se letos začalo s prodejem zájezdů "first moment", překvapovalo i samotné cestovní kanceláře, jak velký zájem byl po loňské váhavé sezoně o Řecko. Pokud jde o ceny přímo na místě – tradičně jsou o něco vyšší na ostrovech, ale oproti loňsku ke zdražení nedošlo. Jestli tedy máte oblíbenou lokalitu, kam se rádi vracíte, neměli byste být nepříjemně překvapeni.

Chystáte-li se na dovolené stravovat tak, že nabídku restaurací budete střídat s tím, co v apartmánu sami ukuchtíte, vydejte se pro suroviny na trh, když si chcete užít atmosféru, a do supermarketu, pokud byste rádi ušetřili. Působí tu Lidl, Plus, Metro či AlphaBeta. Jestli si z minulých dovolených pamatujete Carrefour, už ho nenajdete, rozhodl se z Řecka odejít.

... a do Egypta

Turisté zjistili, že místní politické nepokoje se netýkají rekreačních destinací, a tak je i o zájezdy do Egypta větší zájem. "V letoviscích jsou smluvní ceny a platí tu: co kdo uhádá, to má. Opak je ve vnitrozemí. Zde jsou ceny o více než polovinu nižší, ale také pevnější," popisuje Jan Kříž, provozovatel webu www.dovolenaegypt.cz.

Vzhledem k tomu, že do Egypta se jezdí téměř výhradně na pobyty all inclusive nebo alespoň s plnou penzí, není pro české turisty cena potravin nijak zásadní, spíš je zajímají suvenýry a turistické atrakce. A tady skutečně záleží hlavně na obchodních dovednostech kupujícího.

Podobná situace je v Turecku. Zájezdy se sem kupují už "hotové" a u stánků se musí smlouvat. Ačkoli ani v Turecku není pro Čechy neúnosně draho, ti, kdo sem jezdí pravidelně, letos změnu pocítí. Je zde vysoká inflace, a tak si tu Češi za stejné peníze nakoupí přibližně o 12 procent méně než loni. Na druhou stranu turisty do země láká rostoucí úroveň služeb.

V Bulharsku jsou Češi za boháče

Turisté a peníze na dovolené 41 % Čechů se letos chystá na dovolenou do zahraničí. Je to o 6 % více než v loňském roce,

Čechů se letos chystá na dovolenou do zahraničí. Je to o 6 % více než v loňském roce, 5 000 korun utratí v místě zahraničního pobytu polovina lidí, přibližně každý třetí až do 10 tisíc korun, 18 % respondentů pak ještě více.

Zdroj: průzkum společnosti Cetelem

utratí v místě zahraničního pobytu polovina lidí, přibližně každý třetí až do 10 tisíc korun, 18 % respondentů pak ještě více. 5 % navíc zaplatí Češi vlivem inflace v destinacích, kam nejčastěji jezdí na dovolenou. V Turecku byl roční nárůst dokonce o 12 %, i když nadále zůstává jednou ze zemí, která je pro Čechy levná,

navíc zaplatí Češi vlivem inflace v destinacích, kam nejčastěji jezdí na dovolenou. V Turecku byl roční nárůst dokonce o 12 %, i když nadále zůstává jednou ze zemí, která je pro Čechy levná, o 9 % jsou v průměru vyšší náklady na zahraniční pobyt než na dovolenou v tuzemsku.

Zdroj: průzkum UniCredit Bank

Ze zemí, kam Češi s oblibou jezdí, jsou jen dvě, kde si za tisícikorunu nakoupí víc než doma: Bulharsko a Maďarsko. A obliba Bulharska již několik let stoupá, i tady se zlepšuje úroveň služeb a to sem láká další turisty. "Ceny v obchodech se přitom od loňských prakticky neliší," vysvětluje Petr Šatný z cestovní kanceláře Alexandria, která se na lokalitu specializuje.

Španělskou dovolenou krize neohrožuje

Ve Španělsku se sice zvýšilo DPH, ale klesly ceny, a tak vše zůstalo v podstatě stejné. Ceny záleží na regionu – Baskicko a Katalánsko jsou dražší, naopak Almerie v Andalusii je destinace, kam jezdí spíše místní, pobyt zde vyjde levněji. "Navíc tu k alkoholickým nápojům včetně piva dávají velké tapas (jednohubky)," láká Zuzana Churanová ze Španělské centrály cestovního ruchu.

Německo na dovolenou i na nákupy

Jestli se chystáte za turistikou do Německa, můžete brát jako přidanou hodnotu, že si cestou domů nakoupíte. Neproděláte, když si v kufru auta necháte prostor na drogistické zboží, potraviny, kosmetiku, ale i oděvy a elektroniku. Ceny spotřebního zboží se oproti loňskému roku příliš nezměnily, protože v Německu již delší dobu zůstávají stejné sazby DPH.

"Německý trh je obecně víc nasycený a lidé jsou zde zvyklí kupovat spíše kvalitnější zboží, které je z hlediska poptávky lacinější než v Česku," vysvětluje Tomáš Podoba, provozovatel webu Nákupy v Německu.