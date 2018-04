Kolik stojí léčba v manažerském stylu

České lázně postupně našly mezi svými klienty specifickou cílovou skupinu – manažery. Vycházejí z toho, že jsou časově mnohem vytíženější než ostatní zákazníci a zažívají více stresu. Proto léčebné pobyty přizpůsobují jejich potřebám.

„Manažerské pobyty se od běžného odpočinku liší tím, že jsou komplexnější. Manažeři nemají během roku tolik času na to, aby se věnovali svému zdraví. Proto kromě relaxace projdou i podrobným vyšetřením a mají možnost konzultací s odborníky,“ říká Jiří Dědek, vedoucí oddělení prodeje společnosti Lázně Luhačovice.

Týdenní pobyt zahrnuje přírodní koupele či medovou masáž. Ceny se pohybují od sedmi do dvanácti tisíc, v hlavní sezoně od května do září zaplatíte podle typu ubytování od devíti do patnácti tisíc. Podobné služby nabízejí i další české lázně, například Lázně Aurora v Třeboni pořádají manažerské pobyty pod názvem Siesta.

Nabídka je široká

V Anenských slatinných lázních v Lázních Bělohrad absolvujete za týden 18 různých procedur včetně komplexního lékařského vyšetření, EKG a ultrazvukového vyšetření. Nechybějí samozřejmě ani koupele a masáže. Cena za pobyt začíná na jedenácti tisících. Manažerské programy na víkend, tedy od dvou nocí, nabízí například hotel Cristal Palace v Mariánských Lázních. „Pobyty mohou být také hromadné, spojené s pořádáním konferencí,“ říká Pavlína Brussmannová z obchodního oddělení hotelu. Jednolůžkový pokoj je v hlavní sezoně za čtyři a půl tisíce za dvě noci. Podobné možnosti nabízejí různá zařízení ve všech lázeňských městech.

Možnosti jsou i ve městě

Příležitost navštěvovat terapie určené manažerům jsou i ve větších městech bez minerálních pramenů. Soukromá klinika GHC Praha nabízí léčebné manažerské programy už několik let. „Manažeři vyplavují obvykle větší množství stresových hormonů než jiní lidé a mají přestřelenou reakci na zátěž,“ vysvětluje docent Lubomír Novák, vedoucí Výzkumného a diagnostického centra kliniky. Jsou proto mnohem náchylnější k civilizačním chorobám a podle Nováka si tak zkracují život. Civilizační choroby – jako vysoký tlak, cukrovka, revmatické či imunitní choroby – totiž urychlují stárnutí. Biologický věk měřený podle toho, jak je tělo opotřebené, je pak mnohem vyšší, než by odpovídalo věku kalendářnímu. Pomocí různých terapií, které manažerské programy zahrnují (například rehabilitace, infuze, léčba ozonem a kyslíkem, posilování imunity), se lékaři na klinice snaží biologický věk klienta snížit.

Může manažer při terapii omládnout?

Jaké jsou první příznaky, že se manažerův biologický věk zrychluje? „Je to snížená chuť k životu, únava, nechuť k aktivnímu odpočinku či snížení sexuálních potřeb,“ vypočítává Lubomír Novák. Varovným příznakem je také třeba zhoršující se paměť, slábnoucí zrak a sluch či zhoršení funkce pohybového aparátu. „To všechno znamená, že tělo stárne rychleji, a měli bychom se mu začít víc věnovat,“ říká Novák.

Klinika GHC Praha nabízí tři typy programů, od ambulantního až po pobytový, kdy na ní několikrát za rok strávíte pár dní. V takzvaných nočních sanatoriích mají manažeři k dispozici lázeňské koupele, rehabilitaci či kosmetické a kadeřnické služby. Ceny terapií se pohybují zhruba od pěti do deseti tisíc za měsíc. „V rámci programu si může manažer po dohodě kdykoliv přijít na kliniku odpočinout nebo například zaléčit počínající virózu či jiné onemocnění,“ doplňuje lékař.

Klinika má metodiku na měření rozdílu biologického a kalendářního věku a po absolvování programu vám sdělí, o kolik let vaše tělo omládlo. „U celého organismu to jsou roky, u některého orgánového systému – třeba srdce a cév – to může být až deset let,“ uvádí Lubomír Novák. V Česku jsou i další kliniky s nabídkou pro manažery, například klinika Top Moravia Health v Brně. I když v názvu programů není přímo slovo „manažer“, zaměřují se především na pracovně vytížené klienty a podnikatele, na které působí zvýšený stres. Programy lze rozšířit i na jejich rodinné příslušníky.

Civilizační choroby

Jak vznikají civilizační choroby? „Savci obecně se vyvíjejí velice dlouhou dobu a přežití jim umožňuje stresová reakce. To znamená, že když vznikne nějaký podnět, živočich je mobilizován ke svalové činnosti, která míří k eliminaci toho podnětu – buď k útoku, nebo k útěku,“ popisuje docent Lubomír Novák z Kliniky GHC Praha.

„Během vývoje jsme k eliminaci podnětu přestali používat svalovou práci a podněty se odehrávají v psychické sféře. Stresová reakce však existuje stále, je vývojově stará a tělo moderního člověka se jí nedovedlo přizpůsobit. V reakci na podnět se organismus nadále připravuje k tomu, že použije svaly – proto vyplavuje do krve tuky, zvyšuje krevní tlak, zvyšuje hladinu krevního cukru a připravuje nás k útoku nebo k útěku. A pokud tuto svalovou činnost neprovedeme a zůstaneme jen u té psychické sféry, jsou tyto změny, které se odehrávají v člověku, příčinou civilizačních chorob.“