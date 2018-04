Za měsíc v domově s péčí zaplatíte až 20 tisíc korun

, aktualizováno

Když Milerovi začali před časem shánět zařízení, kam by mohli dát tetičku, která přestávala být soběstačná, zjistili na vlastní kůži, co je známé. Obecní domov s pečovatelskou službou byl beznadějně plný. A místa obsazená až na několik let dopředu.