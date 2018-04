Kolik stojí pojištění na dovolenou

Rodina

Manželé (45 a 41 let) se dvěma dětmi (17 a 10 let), jedou na 14 dní do Chorvatska do apartmánu, budou se koupat.

Komentář

Nejlepší poměr „cena–výkon“ by měla rodina u Evropské cestovní pojišťovny, nejméně by zaplatila u pojišťovny Uniqa, ale za cenu velmi malého limitu plnění pro léčebné výlohy. Pokud by alespoň jeden z rodičů vlastnil běžnou platební kartu Visa či Master Card od HVB Bank a zaplatil si za 300 korun ročně cestovní pojištění Travel, měl by zajištěno pojištění léčebných výloh do 1,7 milionu korun, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu pro celou rodinu.

Bezdětný pár

Muž (33 let) a žena (25 let) budou 21 dní cestovat po Španělsku a Portugalsku, počítají s tím, že si na 3 dny půjčí kolo.

Komentář

Nejvýhodněji vychází pojištění u Allianz, nejen díky neomezenému limitu plnění všech léčebných výloh a doplňkové asistenční službě, ale i letní slevě 50 % pro osoby do 26 let. Pokud by mladá dvojice vlastnila běžné platební karty České spořitelny, mohla by si sjednat pojištění Comfort za 300 Kč ročně. Obsahuje pojištění léčebných výloh do 1,5 milionu korun, úrazové pojištění, odpovědnost za škodu a pojištění zavazadel.

Jednotlivec

Mladý muž (28 let) jede na kolo a raft do Norska na 7 dní.

Komentář

V tomto případě by si měl mladý muž dobře rozvážit, kterou pojišťovnu zvolí. Neměl by se řídit pouze cenou, důležité je, aby pojišťovna akceptovala jeho sportovní činnost a byla potom schopná případné náklady na léčení uhradit. Výhodně vychází pojištění u Komerční pojišťovny. S platební kartou Master Card Standard od GE Money Bank si může uzavřít celoroční pojištění za 72 Kč měsíčně, které obsahuje pojištění léčebných výloh do 1,5 milionu korun a s nulovou spoluúčastí a asistenční službou kryje i sportovní aktivity.