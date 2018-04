Kolik stojí rozvod?

Myslíte, že má význam předmanželská smlouva? OPdpověděl nám Ivan Helcl - Ředitel marketingu a Public Relations společnosti Unisys Myslím si, že záleží na individuálních majetkových okolnostech snoubenců před vstupem do manželství. Obecně by mělo platit, že společně nabytý majetek se má rozdělit rovným dílem. Nicméně majetek, vlastněný jednotlivými snoubenci ještě před svatbou by měl zůstat tomuto jednotlivci i po případném rozvodu. Pokud má předmanželská smlouva takovéto uspořádání, tak má význam.