Kolik stojí rozvod? Pozor na změny v občanském zákoníku

Rozvodem končí v Česku každé druhé manželství. Proto je dobré vyznat se v procesu rozvodového řízení a dopředu vědět, jaká existují rizika a možnosti. V době rozvodu je totiž podle psychologů na rozumné řešení finančních otázek už pozdě - převládají negativní emoce a lidé se mohou dopustit zásadních chyb.

Vše, co si manželé pořídí, se společně s jejich příjmy stává takzvaným společným jměním manželů. Když dojde na rozvod, vychází se z toho, že manželé si společné jmění rozdělí v procesu vypořádání. A to lze udělat třemi způsoby:

1 Když se spolu manželé dohodnou

V ideálním případě si manželé sami rozhodnou, kdo si co nechá, a sepíšou to do smlouvy, kterou přikládají k žádosti o rozvod. „Toto řešení se nazývá rozpor manželství nesporný a dochází k němu ve velké části rozvodů,“ říká Miroslav Zeman z advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz. Tímto způsobem se mohou rozvést taková manželství, která trvají alespoň rok.

V takovém případě většinou zaplatí pouze soudní poplatek dva tisíce korun za vyřízení rozvodu. A případně dalších 1 500 korun za hodinu konzultace s advokátem ohledně náležitosti dokumentů. Celkem tedy 3 500 korun.

2 Když se chce dohodnout jen jeden

Pokud se však manželé nedohodnou, musí o rozdělení společného majetku na žádost jednoho z manželů rozhodnout soud. A tam už ceny šplhají nahoru. Soud přihlíží i k tomu, jak moc se který z manželů staral o rodinu. Pokud se například jeden z manželů staral prokazatelně více, může mu soud přiznat dům, zároveň však musí ten, komu dům zůstane, vyplatit tomu druhému jeho podíl.

Manželé v tomto případě musejí počítat nejen se soudními poplatky a odměnami advokátům, ale i se zaplacením odborných posudků či ověřených výpisů z účtů. „Náklady na soudní spor se tak mohou vyšplhat až na desetitisíce korun,“ doplňuje Miroslav Zeman.

Příklad výdajů u komplikovaného rozvodu, který musí řešit soud:

advokát sepíše potřebné dokumenty: 3 000 Kč



advokát bude potřebovat zjistit další informace - 3 hodiny konzultace: 4 500 Kč



vypracování odborných posudků (nemovitost, pozemek, další majetek): 6 tisíc Kč



výpis z účtu: 100 Kč



advokát přítomný na jednom soudním stání: 2 tisíce Kč



soudní poplatky: za vyřízení rozvodu - 2 tisíce Kč, za celkový majetek v hodnotě 200 tisíc Kč - 10 tisíc Kč, za dům - 5 tisíc Kč, za chatu - 5 tisíc Kč

Celkem: 37 600 Kč



3 Když oba vypořádání ignorují

Velké riziko představuje situace, kdy ani jeden z manželů nechce vypořádání řešit, a věří, že to nějak dopadne. Takový stav totiž může podle nového občanského zákoníku trvat „jen“ tři roky od podání žádosti o rozvod. Poté se manželé automaticky stávají podílovými spoluvlastníky majetku získaného v manželství. To znamená, že oba mají na majetku rovné podíly. To řadu lidí zaskočí především při splácení dluhů a hypoték.

Rozvodové poplatky Odměny advokátům:

sepsání a vyřízení jedné žádosti: 1 000 až 3 000 Kč



přítomnost u soudu: 2 000 až 2 500 Kč



konzultace: 1 000 až 1 500 Kč za hodinu

Soudní poplatky: za vyřízení rozvodu: 2 000 Kč



za vypořádání společného jmění manželů movitých věcí do 20 tisíc Kč: 1 000 Kč, movitých věcí od 20 tisíc Kč do 40 milionů Kč: 5 % z částky, nemovitostí: 5 000 Kč za každou nemovitost

Znalecké posudky: movité věci: 1 500 Kč



nemovitosti: 2 500 až 10 000 Kč



pozemky: 1 000 Kč

Výpisy z účtu: cca 100 Kč Sepsání notářského zápisu: nejméně 1 000 Kč nebo 2 % z částky u majetku do 100 000 Kč nebo 0,6 % z částky u majetku do milionu Zdroj: ProfiPravnik.cz

Dříve platilo, že se po rozvodu, u partnerů, kteří neměli uzavřenou předmanželskou smlouvu, dělil majetek 50/50. Teď mají lidé tři roky od rozvodu na to, aby se nějak dohodli. Pokud za tuto dobu ani jeden z manželů nepodnikne žádné kroky, nastává rozdělení majetku půl na půl.

Co s půjčkami a úvěry?

Jedním z největších finančních problémů je pro lidi, kteří se rozvádějí, hypotéka. Není výjimkou, že jeden z partnerů musí nadále splácet úvěry na majetek, se kterým už nemanipuluje. Nebo že ten, kterému majetek zůstane, musí druhému vyplatit jeho podíl.

Banky mohou, ale nemusejí žádosti o vyvázání ze splácení hypotéky vyhovět. Rozhodnutí závisí na tom, zda by ten z manželů, na kterého by se nemovitost přepsala, zvládal hypotéku splácet sám. Nesplacená hypotéka se řeší i tím, že se k dotyčnému, na kterého zůstane úvěr napsaný, přidají rodiče, dospělé děti nebo noví partneři. Buď splácejí s ním, nebo se stanou jeho ručiteli.

Možná nevíte Rozvodové výdaje, které mohou přesahovat finanční možnosti manželů, se někdy musí řešit půjčkou. „Vypořádání společného jmění v oblasti bydlení se považuje za samostatný účel, na který lze čerpat i úvěr ze stavebního spoření,“ říká Jitka Jechová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Finance a majetek vyřeší smlouva

Předejít nesrovnalostem a dohadům u rozvodu je možné sepsáním dohody. V povědomí lidí je tento dokument známý jako předmanželská smlouva. Oficiálně se nazývá smlouva o zúžení či rozšíření společného jmění manželů a nemusí ji uzavírat jen snoubenci, ale i manželé po několika letech svazku.

Ve smlouvě se upravuje nejen budoucí společně nabytý majetek, ale i ten minulý, který už manželé získali za dobu svého manželství. „Tuto smlouvu si nemohou lidé uzavřít jen sami mezi sebou. K uzavření dohody musí využít služeb notáře, protože jinak by byla smlouva neplatná,“ upozorňuje advokát Miroslav Zeman.

Podle psychologa Marka Navrátila je rozumné finanční stránku rozvodu vyřešit včas a s rozvahou, ubude tak spousta zbytečných starostí. „Někdy se stává, že jeden z partnerů končícího vztahu se snaží o nějaký naschvál či odplatu - poškozuje věci toho druhého, případně uzavírá nevýhodné závazky. A to pak možné vypořádání jen komplikuje,“ dodává Marek Navrátil.

Kolik stojí smlouva o zúžení/rozšíření: