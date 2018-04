Kolik stojí školní pomůcky? Výbava prvňáka vás vyjde na 1 400 korun

Vypravit syna Honzíka do školy vyšlo Dagmar Koutskou z Prahy asi na 2 500 korun. Přitom její syn není zvlášť náročný. Sice většinou sáhl po věcech se svými oblíbenými hrdiny, jako je krysák z filmu Ratatouille nebo robot z filmu VALL-I, ale konečné slovo měla maminka.

„Z jeho výběru školní brašny jsem úplně nadšená nebyla, podle mě má málo kapes a radši bych klasickou aktovku. Ale byl to dárek k narozeninám a u ostatních věcí nebyl problém Honzu usměrnit,“ vypráví Dagmar Koutská. Podle ní byla právě brašna nejdražší, následoval penál a trojhranné pero a pastelky, které jim doporučila učitelka.

Její kamarádku paní Ivanu nákupy vyšly na téměř 4 000 korun, protože dcera si postavila hlavu a obyčejné věci bez motivů, které mezi dětmi frčí, odmítala. Batohy s oblíbenými dětskými postavičkami klidně stojí dvojnásobek, sešity téměř trojnásobek. Když koupíte sešity bez obrázků, jenom na nich můžete nejméně stokorunu ušetřit. Kvalitní batoh seženete do tisícovky.

. Tipy, jak ušetřit - Učebnice, které budou děti potřebovat, nemusíte kupovat nové. Přesný seznam titulů dostanou ve škole, mohou je shánět od starších spolužáků, v antikvariátu či některém z internetových bazarů. Knihy pak můžete po roce zase prodat dalším zájemcům. - Nové knihy koupíte levněji v internetových obchodech, úspora je kolem dvaceti korun na titulu. - I na zdánlivě malých položkách za sešity můžete ušetřit. Kupujte ty, které jsou vyrobeny z recyklovaného papíru. Na deseti sešitech A4 je úspora až 40 korun. - Ani starší aktovku či batoh nemusíte vyhazovat, někdy stačí ji jen vyprat, důkladně vyčistit, polepit novými obrázky, našít korálky a podobně. - Místo nových pastelek leckdy stačí koupit pořádné ořezávátko za pár korun. Pokud ještě úplně nedosloužil penál a je jen ošuntělý, zkuste ho důkladně vyčistit. Originální design pak zajistí třeba nalepená fotografie z prázdnin. - Využijte slevových akcí, které koncem srpna a začátkem září pořádají mnohé obchodní řetězce či přímo konkrétní obchody. Plný penál můžete sehnat již od 55 korun. „Na letácích najdete nabídku školních tašek, penálů, tužek, pravítek a dalších papírnických potřeb pro školáky, ale i příslušenství k počítačům a nábytek, oblečení a vybavení do dětského pokoje,“ uvádí Patrik Mališ ze společnosti Retail Info, která provozuje portál www.akcniceny.cz. - Na hřiště můžete výhodně pořídit oblečení v secondhandu. Například téměř nová mikina za dvacet, košile za čtyřicet či kalhoty za sto korun.

Bez seznamu nenakupujte

Redaktoři MF DNES s Honzou a paní Koutskou vyrazili na nákup školních potřeb do pražského hypermarketu Interspar. Seznam věcí měla už z červnové schůzky s rodiči prvňáků. Pokud seznam nemáte, zjistěte si ještě předtím, než se vydáte na nákupy, co přesně vaše škola chce. Liší se to nejen škola od školy, ale i každá učitelka může mít na školní potřeby jiné požadavky. Zvláště u prvních ročníků se počítá s tím, že budete pomůcky pořizovat i počátkem září.

Některé školy seznamy vyvěsí na svoje internetové stránky, jinde učitelka vybere peníze a část školních potřeb pro všechny děti nakoupí sama. Není ani výjimka, že škola nějaké věci dostane jako sponzorský dar. Nakupovat předem a naslepo tak mohou být vyhozené peníze. Pokud se dítě do školy těší a chcete něco koupit za každou cenu, školní batoh a penál budete potřebovat určitě.

V Intersparu byl regál se školními potřebami hned u vchodu. Teprve později jsme zjistili, že není jediný. Vpředu byly hlavně dražší věci s obrázky a až za rohem ty obyčejné. Proto než začnete věci skládat do košíku, podívejte se, kde co v obchodě mají.

True Budoucí gymnazisté zaplatí za výbavu do školy kolem dvou tisíc, na začátku odborného studia počítejte minimálně se třemi tisíci korun.

Nejlevněji nakoupíte přes internet

Jestli počítáte každou korunu, raději než v hypermarketu nebo papírnictví nakupte školní potřeby na internetu. Například školní taška Funki stojí přes internet o 560 korun méně. I tak pro prvňáka počítejte nejméně se sumou 1 400 korun. Například na serveru Kupzde.cz najdete snad všechny pomůcky – jen výběr aktovek a batohů mají omezený. Nákup tady však vyřídíte za půl hodiny od stolu bez tlačenic a front, a když utratíte víc než 1 500 korun, odpustí vám i poštovné, které je běžně 79 až 99 korun podle toho, jestli zaplatíte předem na účet, nebo na dobírku.

„Přestože na internetu jinak běžně nakupujeme, u školních potřeb nás to nějak nenapadlo. A třeba batoh jsme si chtěli prohlédnout,“ říká Dagmar Koutská. I to funguje. Značka Topgal – výrobce batohu, který zvítězil v srpnovém testu MF DNES, je ke koupi na internetu i v řadě kamenných obchodů (najdete je na webu pod seznamem obchodních partnerů).

Ještě výhodněji nakoupíte, když si školní batoh vyberete mezi staršími modely, ty Topgal prodává se slevou 5 až 20 procent, ale můžete mít štěstí i na vyšší slevu. Kromě batohů tady najdete i školní penály a další věci pro školáky. Topgal slibuje, že zboží zašle do dvou pracovních dnů, takže to do začátku školního roku ještě stihnete.

Vyzkoušet můžete také internetové aukce – školní batoh Cool běžně stojí 1 490 korun, na Aukru ho seženete i za polovinu. Vyplatí se i navštívit stránky serveru www.akcniceny.cz, kde najdete zlevněné věci v akci (přehled nejnižších cen školních potřeb pro prvňáka najdete ve sloupku vpravo). Pokud nemáte přístup na internet, nakoukněte alespoň do letáků, teď jsou plné školních potřeb.

Kolik stojí nejlevnější pomůcky pro 1. třídu?

Ve spolupráci se společností Retail Info, která provozuje portál www.akcniceny.cz, jsme dohledali ceny nejlevnějších školních pomůcek pro 1. třídu.

Na kolik vyjde nákup pro prvňáka Na kolik vyjde nákup pro prvňáka Obchod cena Kč Globus sešity 511, 512 11,90 Hypernova sešity A5 3,90 lepidlo tyčinka 7,90 plastelína 12 ks 9,90 pastelky 6 barev 5,90 box na sešity 55,90 voskovky 8 barev 5,90 nůžky 7,90 tempery 6 barev 24,90 Plus guma a ořezávátko 14,90 Tesco anatomický batoh 999 penál plný 54,90 sada obalů pro I. stupeň 49,90 vodovky 21 barev 19,90 tužky s gumou 4 ks 1,90 štětce 12 ks 16,90



V akčních cenách jsme nenašli následující věci, ale na www.kupzde.cz jsou k mání za tyto ceny (v Kč):

Druh zboží Cena v korunách barevné papíry 8 ks 9 sešity 644 3,50 kufr na pomůcky 69 desky na písmenka 42 desky na čísla 34 školní pero 14 Cena celkem 1 438